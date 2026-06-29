As notas dos jogadores do Brasil contra o Japão: Casemiro lidera reação, Martinelli decide no fim e seleção avança para as oitavas de final

O Brasil sofreu mais do que o esperado, mas está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Em Houston, a equipe de Carlo Ancelotti venceu o Japão por 2 a 1, de virada, pelos 16 avos de final. Os japoneses abriram o placar ainda no primeiro tempo com Kaishu Sano, que aproveitou um contra-ataque após recuperar a bola no meio-campo e finalizou com precisão.
Na etapa final, o treinador italiano promoveu mudanças, e a seleção cresceu de produção. O empate veio aos nove minutos, quando Casemiro apareceu na área para cabecear firme após cruzamento de Gabriel Magalhães. Já nos acréscimos, Gabriel Martinelli aproveitou sobra dentro da área e bateu cruzado para decretar a vitória brasileira e confirmar a vaga na próxima fase.