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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

As notas dos jogadores do Brasil contra o Japão: Casemiro lidera reação, Martinelli decide no fim e seleção avança para as oitavas de final

Especiais e Opinião
Brasil x Japão
Brasil
Japão
Copa do Mundo

Volante muda a história do jogo com gol de cabeça, enquanto atacante sai do banco para marcar nos acréscimos e garantir a classificação brasileira às oitavas de final

O Brasil sofreu mais do que o esperado, mas está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Em Houston, a equipe de Carlo Ancelotti venceu o Japão por 2 a 1, de virada, pelos 16 avos de final. Os japoneses abriram o placar ainda no primeiro tempo com Kaishu Sano, que aproveitou um contra-ataque após recuperar a bola no meio-campo e finalizou com precisão.

Na etapa final, o treinador italiano promoveu mudanças, e a seleção cresceu de produção. O empate veio aos nove minutos, quando Casemiro apareceu na área para cabecear firme após cruzamento de Gabriel Magalhães. Já nos acréscimos, Gabriel Martinelli aproveitou sobra dentro da área e bateu cruzado para decretar a vitória brasileira e confirmar a vaga na próxima fase.

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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Goleiro e Defensores

    Alisson (6/10):

    Não foi muito exigido durante a partida e não tinha muito o que fazer no gol japonês.


    Danilo (4/10):

    Primeiro tempo sem muitas exigências defensivas, mas também sem participação no ataque. Errou no lance do gol adversário.


    Marquinhos (6/10):

    Como toda a defesa, não contribuiu muito para o jogo, já que o Japão não teve muitas chances no ataque.


    Gabriel Magalhães (8/10):

    Grande partida do zagueiro, mas não pelas ações defensivas. Deu a assistência para o gol de empate e participou de todas as jogadas de criação do time no segundo tempo.


    Douglas Santos (7/10):

    Mais uma partida muito correta do lateral, com boas interceptações na defesa e uma boa participação nas jogadas de ataque.

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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meio-campistas

    Casemiro (7/10):

    Fez um primeiro tempo ruim, sem conseguir ser efetivo na marcação. Com cartão amarelo, não pode fazer a falta no lance do gol japonês. No segundo tempo, fez o gol que empatou a partida e se recuperou no jogo.


    Bruno Guimarães (8/10):

    Mais uma boa partida do volante brasileiro, com mais uma assistência, se tornando o líder no quesito da competição. Além disso, foi fundamental na marcação e organização de jogo.


    Lucas Paquetá (5/10):

    Atuação muito abaixo, sem ajudar na criação e também pouco participativo nas jogadas de ataque. Saiu no intervalo com uma lesão.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Atacantes

    Vinícius Júnior (6/10):

    Sempre com uma sobra de marcação, não conseguiu ter muito destaque nas ações ofensivas, mas continuou contribuindo na criação e chamando os defensores.


    Rayan (7/10):

    Fez um primeiro tempo abaixo, sem participar das jogadas. No segundo tempo, voltou melhor, partindo pra cima e conseguindo destravar a defesa japonesa na maioria das jogadas.


    Matheus Cunha (6/10):

    Sem fazer muita diferença no ataque, fez uma partida abaixo, muito bem marcado pela defesa japonesa e foi substituído no começo do segundo tempo.

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    Substituições e Técnicos

    Endrick (6/10):

    Encaixotado entre os zagueiros japoneses, não conseguiu realizar nenhuma jogada de destaque.


    Gabriel Martinelli (8/10):

    Entrou buscando o jogo no ataque, sendo participativo e fez o gol da virada, que garantiu a classificação às oitavas de final.


    Fabinho (S/N):


    Danilo Santos (S/N):


    Carlo Ancelotti (7/10):

    Time começou melhor no jogo, pressionando o Japão. Após sofrer o gol, ajustou o time no intervalo que rapidamente empatou e, depois de mais algumas substituições, conseguiu virar o jogo.