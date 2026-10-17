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FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP
Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores do Paris Saint-Germain contra o Strasbourg: Dembele e Doue saem do banco e garantem vitória de virada crucial

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Luis Enrique
O. Dembele
D. Doue
PSG
Strasbourg x PSG
Strasbourg
Campeonato Francês

A flexibilidade tática do Paris Saint-Germain foi posta à prova na Alsácia, onde a equipe conquistou uma emocionante vitória de virada por 3 a 1 sobre o Strasbourg. O primeiro tempo foi marcado pela pressão intensa dos donos da casa, que deu resultado aos 17 minutos, quando Giovanni Reyna balançou a rede após uma jogada bem trabalhada com a participação de Gessime Yassine. Embora tivesse mais posse de bola, o PSG não conseguiu jogar com a verticalidade necessária para superar o bloco baixo e foi para o intervalo com muito trabalho pela frente.

No segundo tempo, Luis Enrique recorreu ao banco de reservas para dar mais urgência a um ataque sem criatividade. Apesar da grande frustração ao cobrar para fora um pênalti aos 72 minutos, Ousmane Dembélé não se deixou abater. Os parisienses finalmente romperam a defesa adversária aos 77 minutos, com Illia Zabarnyi, antes de Dembélé completar a virada aos 85.

Um gol de Désiré Doué nos acréscimos, aos 93 minutos (90'+3), ampliou o placar, que refletiu o domínio do PSG na reta final. A vitória fundamental leva o Paris Saint-Germain à liderança da Ligue 1, com 14 pontos, enquanto o Strasbourg fica em 12º lugar, com 7. Confira as notas dos jogadores do Paris Saint-Germain:

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    Goleiro e defesa

    Matvey Safonov - 8/10

    Matvey Safonov teve bastante trabalho apesar do domínio da posse de bola de sua equipe. Fez sete defesas cruciais para manter a desvantagem administrável. Pouco pôde fazer no gol sofrido logo no início, mas mostrou muita segurança no gol.

    Warren Zaïre-Emery - 7/10

    Escalado como lateral-direito, Warren Zaïre-Emery foi o motor da equipe pelo lado do campo, dando sequência às jogadas e tentando avançar constantemente. Embora tenha faltado precisão a Zaïre-Emery no último passe hoje, sua tranquilidade ajudou a controlar o ritmo do jogo.

    Illia Zabarnyi - 8/10

    Uma atuação decisiva de Illia Zabarnyi. Embora tenha enfrentado dificuldades para conter os contra-ataques no primeiro tempo, o zagueiro subiu mais alto aos 77 minutos e cabeceou para o gol após um cruzamento, marcando o empate.

    Lucas Hernández - 7/10

    Firme o suficiente nos duelos físicos, Lucas Hernández deu estabilidade à construção das jogadas. Disputou a partida inteira e comandou a linha defensiva com eficiência mesmo após a mudança de formação nos minutos finais.

    Lucas Digne - 5/10

    Uma tarde difícil para Lucas Digne. O experiente lateral-esquerdo teve dificuldades para avançar pelo lado e oferecer a opção necessária para alargar a estreita formação defensiva adversária. Digne foi substituído no início do segundo tempo.

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    Meio-campo

    Lucas Beraldo - 6,5/10

    Atuando no meio-campo, Lucas Beraldo foi seguro com a bola, mas faltou a firmeza defensiva necessária para conter o ímpeto inicial do adversário. Beraldo saiu em uma substituição dupla logo após o intervalo.

    João Neves - 7/10

    João Neves deu mostras de seu enorme potencial com alguns passes incisivos que fizeram a equipe avançar, mas muitas vezes ficou sem espaço. Neves trabalhou duro na defesa antes de sair aos 63 minutos.

    Dro Fernández - 7,5/10

    Dro Fernández teve uma atuação impressionante, criou várias chances e se destacou pela qualidade técnica. Fernández participou bem da construção das jogadas, mas foi substituído para dar lugar a uma abordagem ofensiva mais direta.

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    Ataque

    Maghnes Akliouche - 6,5/10

    Maghnes Akliouche mostrou inteligência no posicionamento, mas faltou efetividade hoje. Akliouche desperdiçou uma grande chance aos 9 minutos e, no fim, teve outra finalização perigosa defendida.

    Ferran Torres - 7/10

    Foi um jogo de persistência para Ferran Torres. O espanhol deu a assistência para o último gol nos acréscimos, como recompensa por correr incansavelmente. Torres abriu espaços importantes para os companheiros aproveitarem.

    Khvicha Kvaratskhelia - 7/10

    Khvicha Kvaratskhelia foi uma ameaça constante pela ponta esquerda, criando várias oportunidades antes de ser substituído. Kvaratskhelia mostrou agilidade, mas faltou acertar o último passe.

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    Reservas e técnico

    Nuno Mendes - 7/10

    Acionado aos 53 minutos, Nuno Mendes deu imediatamente à equipe a amplitude de que precisava. Com sua velocidade, Mendes obrigou o adversário a recuar.

    Vitinha - 7/10

    A entrada de Vitinha aos 54 minutos trouxe o controle de que o meio-campo precisava. O jogador foi muito eficiente ao fazer a bola avançar entre as linhas.

    Désiré Doué - 8/10

    Désiré Doué teve grande impacto mesmo com pouco tempo em campo. Deu mais energia à equipe e coroou sua atuação com um gol bem finalizado aos 93 minutos.

    Ousmane Dembélé - 8,5/10

    Foi, sem dúvida, quem mudou o jogo. Apesar de perder um pênalti, Dembélé reagiu com uma assistência para o gol de empate e, depois, marcou o gol da vitória. Deu uma aula de resiliência mental.

    Achraf Hakimi - 7/10

    Após entrar em campo, Hakimi deu outra dimensão ao jogo pelo lado direito. Obrigou os alas adversários a se limitarem à defesa.

    Luis Enrique - 8/10

    O técnico Luis Enrique merece muito crédito pelas substituições feitas de forma proativa. Com as mudanças, alterou completamente o rumo da partida e acabou por dominar o adversário.

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