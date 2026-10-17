Matvey Safonov - 8/10

Matvey Safonov teve bastante trabalho apesar do domínio da posse de bola de sua equipe. Fez sete defesas cruciais para manter a desvantagem administrável. Pouco pôde fazer no gol sofrido logo no início, mas mostrou muita segurança no gol.

Warren Zaïre-Emery - 7/10

Escalado como lateral-direito, Warren Zaïre-Emery foi o motor da equipe pelo lado do campo, dando sequência às jogadas e tentando avançar constantemente. Embora tenha faltado precisão a Zaïre-Emery no último passe hoje, sua tranquilidade ajudou a controlar o ritmo do jogo.

Illia Zabarnyi - 8/10

Uma atuação decisiva de Illia Zabarnyi. Embora tenha enfrentado dificuldades para conter os contra-ataques no primeiro tempo, o zagueiro subiu mais alto aos 77 minutos e cabeceou para o gol após um cruzamento, marcando o empate.

Lucas Hernández - 7/10

Firme o suficiente nos duelos físicos, Lucas Hernández deu estabilidade à construção das jogadas. Disputou a partida inteira e comandou a linha defensiva com eficiência mesmo após a mudança de formação nos minutos finais.

Lucas Digne - 5/10

Uma tarde difícil para Lucas Digne. O experiente lateral-esquerdo teve dificuldades para avançar pelo lado e oferecer a opção necessária para alargar a estreita formação defensiva adversária. Digne foi substituído no início do segundo tempo.