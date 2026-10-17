No segundo tempo, Luis Enrique recorreu ao banco de reservas para dar mais urgência a um ataque sem criatividade. Apesar da grande frustração ao cobrar para fora um pênalti aos 72 minutos, Ousmane Dembélé não se deixou abater. Os parisienses finalmente romperam a defesa adversária aos 77 minutos, com Illia Zabarnyi, antes de Dembélé completar a virada aos 85.
Um gol de Désiré Doué nos acréscimos, aos 93 minutos (90'+3), ampliou o placar, que refletiu o domínio do PSG na reta final. A vitória fundamental leva o Paris Saint-Germain à liderança da Ligue 1, com 14 pontos, enquanto o Strasbourg fica em 12º lugar, com 7. Confira as notas dos jogadores do Paris Saint-Germain: