Os atuais bicampeões seguem na liderança da fase de liga, com 9 pontos em três jogos. Já o Barcelona caiu para a quinta posição, com 6 pontos, após sofrer sua primeira derrota na temporada e encerrar uma sequência de 11 vitórias consecutivas em todas as competições.
A insistência tática de Luis Enrique deu resultado, e sua equipe se impôs sobre os visitantes em uma partida intensa. Embora o Barcelona tenha ameaçado mudar o rumo da noite com dois gols de empate no segundo tempo, o domínio estrutural do PSG no terço final do campo ficou evidente: a equipe registrou 3,73 gols esperados (xG) e 22 finalizações, 15 delas no alvo.
Os campeões franceses mostraram melhor preparo físico e maior profundidade no elenco para abrir vantagem nos dez minutos finais. Confira as notas dos jogadores do Paris Saint-Germain neste confronto emocionante da Champions League: