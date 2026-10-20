M. Safonov - 6/10

Safonov teve uma noite relativamente tranquila em termos de finalizações defendidas, mas sofreu dois gols diante da precisão do Barcelona. Fez 3 defesas ao longo da partida e transmitiu segurança, embora tenha sido praticamente um espectador durante a maior parte do primeiro tempo.

A. Hakimi - 8/10

Incansável pelo lado direito, Hakimi foi fundamental nas transições ofensivas do PSG. Deu a assistência decisiva para o quarto gol, marcado por Fabian Ruiz aos 86 minutos, que selou a vitória. Suas ultrapassagens e sua capacidade de abrir a linha defensiva do Barcelona foram um problema constante para os visitantes.

W. Pacho - 7/10

O zagueiro equatoriano impôs sua força física no centro da defesa. Pacho foi fundamental para o PSG levar a melhor nas disputas aéreas e manteve a calma sob pressão quando o Barcelona tentou contra-atacar, fazendo cortes importantes.

Marquinhos - 6/10

O capitão comandou bem a linha defensiva durante um primeiro tempo de domínio, mas fez parte de um setor que pareceu um pouco vulnerável logo após o intervalo. Deixou o campo por lesão aos 59 minutos, substituído por Zabarnyi.

L. Hernandez - 8/10

Uma atuação de destaque do versátil defensor. Hernandez marcou um gol de cabeça importante aos 72 minutos, colocando o PSG em vantagem por 2 a 1 e demonstrando ótima antecipação. Sua excelente noite terminou aos 78 minutos, quando foi substituído por uma decisão tática após se entregar intensamente em campo.