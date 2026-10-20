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Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores do Paris Saint-Germain contra o Barcelona: Doue e Vitinha lideram arrancada final em duelo eletrizante no Parque dos Príncipes

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Luis Enrique
PSG
PSG x Barcelona
Barcelona
Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain manteve o início perfeito de sua campanha na Champions League com uma vitória caótica e, no fim, recompensadora por 4 a 2 sobre o Barcelona no Parc des Princes.

Os atuais bicampeões seguem na liderança da fase de liga, com 9 pontos em três jogos. Já o Barcelona caiu para a quinta posição, com 6 pontos, após sofrer sua primeira derrota na temporada e encerrar uma sequência de 11 vitórias consecutivas em todas as competições.

A insistência tática de Luis Enrique deu resultado, e sua equipe se impôs sobre os visitantes em uma partida intensa. Embora o Barcelona tenha ameaçado mudar o rumo da noite com dois gols de empate no segundo tempo, o domínio estrutural do PSG no terço final do campo ficou evidente: a equipe registrou 3,73 gols esperados (xG) e 22 finalizações, 15 delas no alvo.

Os campeões franceses mostraram melhor preparo físico e maior profundidade no elenco para abrir vantagem nos dez minutos finais. Confira as notas dos jogadores do Paris Saint-Germain neste confronto emocionante da Champions League:

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    Goleiro e defesa

    M. Safonov - 6/10

    Safonov teve uma noite relativamente tranquila em termos de finalizações defendidas, mas sofreu dois gols diante da precisão do Barcelona. Fez 3 defesas ao longo da partida e transmitiu segurança, embora tenha sido praticamente um espectador durante a maior parte do primeiro tempo.

    A. Hakimi - 8/10

    Incansável pelo lado direito, Hakimi foi fundamental nas transições ofensivas do PSG. Deu a assistência decisiva para o quarto gol, marcado por Fabian Ruiz aos 86 minutos, que selou a vitória. Suas ultrapassagens e sua capacidade de abrir a linha defensiva do Barcelona foram um problema constante para os visitantes.

    W. Pacho - 7/10

    O zagueiro equatoriano impôs sua força física no centro da defesa. Pacho foi fundamental para o PSG levar a melhor nas disputas aéreas e manteve a calma sob pressão quando o Barcelona tentou contra-atacar, fazendo cortes importantes.

    Marquinhos - 6/10

    O capitão comandou bem a linha defensiva durante um primeiro tempo de domínio, mas fez parte de um setor que pareceu um pouco vulnerável logo após o intervalo. Deixou o campo por lesão aos 59 minutos, substituído por Zabarnyi.

    L. Hernandez - 8/10

    Uma atuação de destaque do versátil defensor. Hernandez marcou um gol de cabeça importante aos 72 minutos, colocando o PSG em vantagem por 2 a 1 e demonstrando ótima antecipação. Sua excelente noite terminou aos 78 minutos, quando foi substituído por uma decisão tática após se entregar intensamente em campo.

  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Meio-campo

    Vitinha: 9/10

    O coração técnico da equipe. Vitinha foi excelente com a bola nos pés e se movimentou com facilidade em espaços apertados. Seu grande momento veio aos 81 minutos, quando marcou um golaço de voleio de fora da área para desempatar o jogo em 2 a 2 e devolver o ímpeto ao PSG em um período de extrema tensão.

    J. Neves: 7,5/10

    Neves atuou como principal responsável por atrapalhar o jogo adversário e como armador recuado. Aos 38 minutos, deu uma assistência inteligente de cabeça para o gol de abertura de Desire Doue. Sua intensidade no terço central permitiu ao PSG dominar as disputas no meio-campo.

    F. Ruiz: 8/10

    Ruiz mostrou grande capacidade de chegar à área vindo de trás ao longo da partida. Coroou a boa atuação ao marcar o quarto gol, aos 86 minutos, finalizando com precisão o cruzamento de Hakimi para praticamente encerrar a disputa.

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    Ataque

    D. Doue - 9/10

    O jovem atacante teve uma atuação de enorme impacto. Doue abriu o placar aos 38 minutos com um chute preciso de fora da área e depois deu a assistência para Lucas Hernandez marcar o segundo gol em uma cobrança de escanteio. Foi um pesadelo constante para a defesa do Barcelona antes de sair para um merecido descanso aos 78 minutos.

    K. Kvaratskhelia - 7/10

    O jogador da seleção da Geórgia teve muito azar ao não marcar logo no início: acertou a trave esquerda com apenas dois minutos de jogo. Continuou criando situações perigosas até ser obrigado a sair por lesão aos 59 minutos.

    O. Dembele - 6/10

    Um reencontro frustrante para o ex-ponta do Barcelona. Dembele começou com disposição e obrigou o goleiro a fazer uma defesa aos 5 minutos, mas sua noite terminou muito cedo: uma lesão na coxa o forçou a sair aos 20 minutos.

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    Reservas e técnico

    F. Torres - 6,5/10

    Entrou cedo para substituir Dembele, lesionado. Participou bastante do jogo: obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa em uma chance cara a cara aos 25 minutos e, aos 71, acertou a trave direita para sua frustração.

    I. Zabarnyi - 7/10

    Substituiu Marquinhos aos 60 minutos e deu à equipe a solidez de que precisava, adaptando-se rapidamente ao ritmo da partida.

    M. Akliouche - 6/10

    Entrou no lugar de Kvaratskhelia aos 59 minutos e trouxe energia e fôlego renovado ao setor ofensivo para manter a pressão alta.

    W. Zaire-Emery - 4/10

    Uma participação difícil para o jovem. Entrou no lugar de Lucas Hernandez aos 78 minutos, mas fez um corte ruim e não conseguiu conter Lamine Yamal. O espanhol passou por ele com a bola e marcou o segundo gol de empate do Barcelona apenas um minuto depois.

    S. Mayulu - sem nota

    Entrou aos 78 minutos para substituir o sensacional Desire Doue. Não teve tempo suficiente para influenciar significativamente as estatísticas da partida.

    Luis Enrique - 8/10

    Enrique merece muito crédito pela postura proativa e pela resiliência. Apesar de perder três jogadores importantes (Dembele, Kvaratskhelia e Marquinhos) por lesão, manteve uma formação agressiva que gerou 22 finalizações. Sua filosofia ofensiva acabou superando seu ex-clube na reta final da partida.

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