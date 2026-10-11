Notas dos jogadores do Marseille contra o Troyes: Harit e Abdelli brilham, e o clube encerra sequência de derrotas

Jeffrey de Lange - 8/10

Atuação decisiva do goleiro, que, apesar do domínio da posse de bola do Marseille, foi provavelmente o mais exigido dos dois. Fez três defesas importantes para não sofrer gols e se manteve firme quando o Troyes criou chances de qualidade que somaram 1,14 de xG. Sua distribuição de bola foi fundamental para o Marseille chegar a 640 passes no total.

Kelyann Bezahaf - 7/10

O jovem lateral-direito mostrou maturidade acima da idade, especialmente na leitura do jogo. Fez várias interceptações importantes, cortando bolas diretas e mantendo a linha defensiva adiantada, o que reduziu o espaço do meio-campo do Troyes.

CJ Egan-Riley - 6/10

Atuação segura na zaga. Concentrou-se principalmente nas tarefas defensivas e contribuiu para uma defesa que somou 31 cortes. Ofereceu pouca ameaça no ataque, mas deu à equipe a solidez necessária para impedir que o Troyes explorasse os contra-ataques.

Nayef Aguerd - 7/10

Dominante pelo alto e tranquilo com a bola nos pés. A capacidade de Aguerd de avançar até o meio-campo ajudou o Marseille a manter a pressão. Foi peça central de uma atuação defensiva que limitou o Troyes a apenas três finalizações no alvo, apesar de suas 15 tentativas no total.

Emerson - 7/10

O capitão deu o exemplo e fez a assistência decisiva para o gol de Harit que abriu o placar aos 50 minutos. Além da contribuição ofensiva, foi o ponto de referência da linha defensiva, organizando o posicionamento e garantindo que o Marseille permanecesse compacto.