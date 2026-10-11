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FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-MARSEILLEAFP
Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores do Marseille contra o Troyes: Harit e Abdelli brilham, e o clube encerra sequência de derrotas

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A. Harit
Olympique de Marseille
Troyes x Olympique de Marseille
Troyes
Campeonato Francês

O Marselha encerrou uma sequência de quatro derrotas com uma vitória por 2 a 0 sobre o Troyes, no Stade de l'Aube. A atuação disciplinada demonstrou a flexibilidade tática exigida por Bruno Genesio.

O primeiro tempo foi equilibrado e de poucas chances, marcado pelos 63,4% de posse de bola do Marselha, mas também pela dificuldade de superar a defesa compacta do Troyes. Apesar de registrar um índice de gols esperados (xG) ligeiramente superior, de 1,26, contra 1,14 dos donos da casa, o OM mostrou mais eficiência no terço final e transformou seu domínio territorial em gols após o intervalo.

O placar foi aberto aos 50 minutos, quando Amine Harit aproveitou uma jogada de Emerson para marcar, mudando completamente o panorama da partida. O Troyes buscou o empate, exigiu três defesas de Jeffrey de Lange e somou 15 finalizações, mas o Marselha resistiu. A vitória foi confirmada já nos acréscimos, quando Himad Abdelli converteu, aos 98 minutos, um pênalti sofrido por Faris Moumbagna. O gol castigou um Troyes desgastado e garantiu a subida dos visitantes para o 13º lugar na Ligue 1. Confira as notas dos jogadores do Marselha:

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    Goleiro e defesa

    Jeffrey de Lange - 8/10

    Atuação decisiva do goleiro, que, apesar do domínio da posse de bola do Marseille, foi provavelmente o mais exigido dos dois. Fez três defesas importantes para não sofrer gols e se manteve firme quando o Troyes criou chances de qualidade que somaram 1,14 de xG. Sua distribuição de bola foi fundamental para o Marseille chegar a 640 passes no total.

    Kelyann Bezahaf - 7/10

    O jovem lateral-direito mostrou maturidade acima da idade, especialmente na leitura do jogo. Fez várias interceptações importantes, cortando bolas diretas e mantendo a linha defensiva adiantada, o que reduziu o espaço do meio-campo do Troyes.

    CJ Egan-Riley - 6/10

    Atuação segura na zaga. Concentrou-se principalmente nas tarefas defensivas e contribuiu para uma defesa que somou 31 cortes. Ofereceu pouca ameaça no ataque, mas deu à equipe a solidez necessária para impedir que o Troyes explorasse os contra-ataques.

    Nayef Aguerd - 7/10

    Dominante pelo alto e tranquilo com a bola nos pés. A capacidade de Aguerd de avançar até o meio-campo ajudou o Marseille a manter a pressão. Foi peça central de uma atuação defensiva que limitou o Troyes a apenas três finalizações no alvo, apesar de suas 15 tentativas no total.

    Emerson - 7/10

    O capitão deu o exemplo e fez a assistência decisiva para o gol de Harit que abriu o placar aos 50 minutos. Além da contribuição ofensiva, foi o ponto de referência da linha defensiva, organizando o posicionamento e garantindo que o Marseille permanecesse compacto.

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    Meio-campo

    Himad Abdelli - 8/10

    O destaque do meio-campo. Abdelli mostrou muita frieza ao assumir a cobrança de pênalti aos 98 minutos e converter o gol que definiu a partida. Sua dedicação foi enorme, fazendo a ligação entre defesa e ataque ao longo dos 90 minutos.

    Nouhoum Kamissoko - 6/10

    Trabalhou duro como volante para interromper as jogadas no meio-campo. Embora tenha tido poucas oportunidades de finalizar, sua presença física deu proteção à defesa até ser substituído.

    Angel Gomes - 6/10

    Uma atuação um pouco mais discreta do meia de baixa estatura, que recebeu cartão amarelo aos 45 minutos. Ajudou a manter a circulação da bola, mas teve dificuldade para encontrar o passe decisivo diante de uma defesa em bloco baixo antes de ser substituído por Kondogbia no fim.

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    Ataque

    Amine Harit - 8/10

    O autor do gol da vitória. O gol de Harit aos 50 minutos foi uma demonstração de senso de oportunidade e frieza. Ele foi o jogador mais criativo do ataque do Marseille, pedindo a bola constantemente e buscando avançar pelo centro da defesa do Troyes antes de ser substituído aos 63 minutos.

    Igor Paixão - 6/10

    Atuou bem pela ponta esquerda e deu amplitude ao time quando necessário. Embora não tenha marcado nem dado assistência, teve participação ativa pelo lado do campo antes de ser substituído no fim da partida.

    Amine Gouiri - 5/10

    Noite frustrante para o atacante, que teve dificuldade para participar das jogadas no terço final do campo. Ficou à margem das melhores ações ofensivas do Marseille e foi substituído pouco depois dos 60 minutos, quando Genesio buscou dar novo fôlego à equipe.

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    Reservas e técnico

    Neal Maupay - 6/10

    Entrou aos 63 minutos no lugar de Gouiri. Deu ao Marselha uma opção de perfil diferente para comandar o ataque enquanto a equipe protegia a vantagem de um gol.

    Keyliane Abdallah - 6/10

    Substituiu Harit pouco depois do gol. Atuou com disciplina defensiva pela ponta e ajudou a impedir as tentativas do Troyes de sair jogando desde a defesa.

    Tochukwu Nnadi - 6/10

    Entrou no lugar de Kamissoko para dar novo fôlego ao meio-campo. Cumpriu bem sua função tática e atrapalhou o ritmo dos donos da casa nos 20 minutos finais.

    Faris Moumbagna - 7/10

    Entrou aos 87 minutos para oferecer uma referência física no ataque. Apesar do pouco tempo em campo, teve a participação mais decisiva ao sofrer a falta na área que garantiu o segundo gol.

    Geoffrey Kondogbia - N/A

    Entrou nos minutos finais por uma decisão tática, para reforçar o meio-campo e segurar o resultado.

    Bruno Genesio - 7/10

    Genesio acertou em cheio na estratégia. Ciente da necessidade de interromper a sequência ruim, preparou o Marselha para dominar a posse de bola sem se expor demais. A decisão de escalar Harit como titular deu resultado, e as substituições impediram que o Marselha cedesse à pressão nos minutos finais.

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