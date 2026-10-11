Notas dos jogadores do Marseille contra o Troyes: Harit e Abdelli brilham, e o clube encerra sequência de derrotas

O primeiro tempo foi equilibrado e de poucas chances, marcado pelos 63,4% de posse de bola do Marselha, mas também pela dificuldade de superar a defesa compacta do Troyes. Apesar de registrar um índice de gols esperados (xG) ligeiramente superior, de 1,26, contra 1,14 dos donos da casa, o OM mostrou mais eficiência no terço final e transformou seu domínio territorial em gols após o intervalo.
O placar foi aberto aos 50 minutos, quando Amine Harit aproveitou uma jogada de Emerson para marcar, mudando completamente o panorama da partida. O Troyes buscou o empate, exigiu três defesas de Jeffrey de Lange e somou 15 finalizações, mas o Marselha resistiu. A vitória foi confirmada já nos acréscimos, quando Himad Abdelli converteu, aos 98 minutos, um pênalti sofrido por Faris Moumbagna. O gol castigou um Troyes desgastado e garantiu a subida dos visitantes para o 13º lugar na Ligue 1. Confira as notas dos jogadores do Marselha: