O Marseille teve uma atuação ofensiva avassaladora no Stade Raymond Kopa e superou a resistência do Angers para vencer por 5 a 2. A partida começou em ritmo intenso, e Lilian Raolisoa abriu o placar para os donos da casa aos 14 minutos. O Marseille, porém, reagiu com gols de Himad Abdelli e Nouhoum Kamissoko e foi para o intervalo em vantagem por 2 a 1. No segundo tempo, os visitantes mostraram sua força tática, controlando o ritmo com mais posse de bola e um número maior de finalizações no alvo.
Amine Gouiri marcou o terceiro gol do Marseille aos 60 minutos, deixando a vitória praticamente encaminhada, antes de Ayman El Ouazzani diminuir para o Angers em cobrança de pênalti aos 75. A eficiência do Marseille, no entanto, foi decisiva: Amine Harit e Igor Paixao marcaram nos minutos finais e ampliaram o placar. A equipe de Bruno Genesio mostrou um jogo vertical impressionante e terminou a partida com um xG de 2,86 e oito finalizações no alvo, aproveitando as falhas defensivas do Angers para subir na tabela da Ligue 1.