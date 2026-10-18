Jeffrey De Lange - 6/10

De Lange teve uma tarde relativamente tranquila no gol e precisou fazer apenas uma defesa, já que o Angers pouco o exigiu. Não teve como evitar o gol que abriu o placar nem o pênalti, mas foi seguro na distribuição de bola e ajudou o Marseille a manter 58% de posse. Seu posicionamento deu cobertura à linha defensiva alta adotada por Genesio.

Timothy Weah - 7/10

Capitão na partida, Weah mostrou sua dedicação habitual. Teve papel importante na construção da jogada do empate, com uma assistência para Abdelli aos 37 minutos. Perto do fim, deu outra assistência, desta vez para Paixao, que definiu o confronto. Nos 85 minutos em que esteve em campo, mostrou maturidade ao equilibrar a recomposição defensiva com as ultrapassagens no ataque.

Conrad Egan-Riley - 6/10

Egan-Riley deu estabilidade ao centro da defesa. Embora a linha defensiva tenha mostrado vulnerabilidade no gol sofrido aos 14 minutos, ele se recuperou bem e lidou com a força física de El Ouazzani. Terminou a partida com bom índice de acerto nos passes, enquanto o Marseille priorizava a saída de bola desde a defesa.

Emerson - 7/10

O experiente lateral mostrou seu valor criativo ao dar a assistência para o gol decisivo de Kamissoko aos 43 minutos, pouco antes do intervalo. Seus cruzamentos pelas laterais foram uma ameaça constante, e ele cuidou bem de seu setor defensivo apesar da pressão inicial dos donos da casa.

Geoffrey Kondogbia - 6/10

Kondogbia atuou na defesa e ofereceu presença física, mas foi substituído por Nayef Aguerd aos 60 minutos. Antes de sair, ajudou a conter os contra-ataques do Angers e participou das transições que levaram o Marseille a assumir o controle da disputa no meio-campo.