Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores do Marseille contra o Angers: Amine Harit e Amine Gouiri comandam exibição de gala com cinco gols

Olympique de Marseille
Angers
Angers x Olympique de Marseille
Campeonato Francês

O Marseille mostrou a força de suas opções no ataque em uma emocionante vitória por 5 a 2 fora de casa sobre o Angers. Após um susto inicial, a equipe dominou a partida. As contribuições decisivas de Amine Harit e Amine Gouiri garantiram aos visitantes os três pontos em um confronto da Ligue 1 marcado por muitos gols.

O Marseille teve uma atuação ofensiva avassaladora no Stade Raymond Kopa e superou a resistência do Angers para vencer por 5 a 2. A partida começou em ritmo intenso, e Lilian Raolisoa abriu o placar para os donos da casa aos 14 minutos. O Marseille, porém, reagiu com gols de Himad Abdelli e Nouhoum Kamissoko e foi para o intervalo em vantagem por 2 a 1. No segundo tempo, os visitantes mostraram sua força tática, controlando o ritmo com mais posse de bola e um número maior de finalizações no alvo.

Amine Gouiri marcou o terceiro gol do Marseille aos 60 minutos, deixando a vitória praticamente encaminhada, antes de Ayman El Ouazzani diminuir para o Angers em cobrança de pênalti aos 75. A eficiência do Marseille, no entanto, foi decisiva: Amine Harit e Igor Paixao marcaram nos minutos finais e ampliaram o placar. A equipe de Bruno Genesio mostrou um jogo vertical impressionante e terminou a partida com um xG de 2,86 e oito finalizações no alvo, aproveitando as falhas defensivas do Angers para subir na tabela da Ligue 1.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Goleiro e defesa

    Jeffrey De Lange - 6/10

    De Lange teve uma tarde relativamente tranquila no gol e precisou fazer apenas uma defesa, já que o Angers pouco o exigiu. Não teve como evitar o gol que abriu o placar nem o pênalti, mas foi seguro na distribuição de bola e ajudou o Marseille a manter 58% de posse. Seu posicionamento deu cobertura à linha defensiva alta adotada por Genesio.

    Timothy Weah - 7/10

    Capitão na partida, Weah mostrou sua dedicação habitual. Teve papel importante na construção da jogada do empate, com uma assistência para Abdelli aos 37 minutos. Perto do fim, deu outra assistência, desta vez para Paixao, que definiu o confronto. Nos 85 minutos em que esteve em campo, mostrou maturidade ao equilibrar a recomposição defensiva com as ultrapassagens no ataque.

    Conrad Egan-Riley - 6/10

    Egan-Riley deu estabilidade ao centro da defesa. Embora a linha defensiva tenha mostrado vulnerabilidade no gol sofrido aos 14 minutos, ele se recuperou bem e lidou com a força física de El Ouazzani. Terminou a partida com bom índice de acerto nos passes, enquanto o Marseille priorizava a saída de bola desde a defesa.

    Emerson - 7/10

    O experiente lateral mostrou seu valor criativo ao dar a assistência para o gol decisivo de Kamissoko aos 43 minutos, pouco antes do intervalo. Seus cruzamentos pelas laterais foram uma ameaça constante, e ele cuidou bem de seu setor defensivo apesar da pressão inicial dos donos da casa.

    Geoffrey Kondogbia - 6/10

    Kondogbia atuou na defesa e ofereceu presença física, mas foi substituído por Nayef Aguerd aos 60 minutos. Antes de sair, ajudou a conter os contra-ataques do Angers e participou das transições que levaram o Marseille a assumir o controle da disputa no meio-campo.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Meio-campo

    Tochukwu Nnadi - 7/10

    Nnadi mostrou combatividade na dupla de volantes. Embora tenha recebido um cartão amarelo aos 74 minutos, compensou ao dar a assistência para o gol de Harit aos 83. Sua capacidade de recuperar a bola e levá-la rapidamente aos atacantes foi fundamental para o domínio do Marseille.

    Igor Paixao - 8/10

    Paixao foi uma ameaça constante durante toda a partida, encontrando espaços entre as linhas do Angers. Coroou uma grande atuação com um gol aos 85 minutos, ao aproveitar com precisão um passe de Weah. Sua movimentação sem a bola abriu espaços na defesa do Angers para Harit e Gouiri.

    Nouhoum Kamissoko - 8/10

    Kamissoko mostrou ser uma importante ameaça de gol pelo meio e marcou o segundo gol do Marseille aos 43 minutos. Antes de ser substituído aos 80, recuperou a bola muitas vezes e conseguiu atrapalhar as tentativas do Angers de construir jogadas pelo centro.

    Amine Harit - 8/10

    Harit comandou a criação durante boa parte da tarde. Sua insistência em criar jogadas foi recompensada com um gol bem finalizado aos 83 minutos, após assistência de Nnadi. Sua visão de jogo permitiu ao Marseille superar a pressão do Angers, e ele continuou sendo uma ameaça até ser substituído aos 90 minutos.

    Himad Abdelli - 8/10

    Abdelli foi a principal fonte de inspiração do Marseille no primeiro tempo e marcou o gol de empate aos 37 minutos, acalmando os ânimos. Sua qualidade técnica sob pressão foi excelente, e ele foi um dos principais responsáveis pelo domínio do Marseille em gols esperados (xG), por 2,86 a 2,5, antes de ser substituído perto do fim.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-MARSEILLEAFP

    Ataque

    Amine Gouiri - 8/10

    Gouiri comandou o ataque com inteligência, recuando constantemente para participar da construção das jogadas. Marcou o terceiro gol do Marseille aos 60 minutos, em um lance que praticamente acabou com o ânimo dos donos da casa. Mesmo quando não marcava, sua participação em 21 finalizações refletiu seu papel como referência do ataque.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • FBL-EUR-C3-MARSEILLE-OLYMPIACOSAFP

    Reservas e técnico

    Nayef Aguerd - 6/10

    Entrou aos 60 minutos no lugar de Kondogbia para dar novo fôlego à defesa. Ajudou a garantir a vitória, embora fizesse parte do setor defensivo que cometeu o pênalti 15 minutos depois de sua entrada.

    Angel Gomes - 6/10

    Entrou aos 80 minutos no lugar de Kamissoko. Ajudou a manter a posse de bola e disputou os minutos finais com tranquilidade.

    Keyliane Abdallah - 6/10

    Substituiu Abdelli aos 80 minutos e deu energia à pressão nos dez minutos finais.

    Ulisses Garcia - sem nota

    Entrou aos 90 minutos. Não teve tempo suficiente para influenciar a partida.

    Neal Maupay - sem nota

    Entrou aos 90 minutos. Não teve tempo suficiente para influenciar a partida.

    Bruno Genesio - 8/10

    O esquema tático de Genesio permitiu ao Marseille dominar a posse de bola (58%) e produzir 21 finalizações. Sua decisão de manter um 4-2-3-1 agressivo, apesar de sair atrás no placar logo no início, mostrou-se acertada, e suas substituições garantiram que o Marseille mantivesse a intensidade até o apito final.

Próximas partidas
SGR

SGR

Liga Europa

22 de out. de 2026

OM

OM

SCO

SCO

Campeonato Francês

25 de out. de 2026

FCL

FCL