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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores do Manchester United contra o Atlético de Madrid: Leny Yoro é expulso e o time de Michael Carrick desmorona na Espanha

Manchester United
Player ratings
Atlético de Madrid
L. Yoro
Atlético de Madrid x Manchester United
Liga dos Campeões
B. Mbeumo
M. Carrick
B. Fernandes

O Manchester United sofreu um colapso tático e disciplinar na derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Champions League. Um gol de Pablo Barrios no primeiro minuto e a expulsão de Leny Yoro no segundo tempo deixaram a equipe de Michael Carrick em uma situação difícil de reverter.

A visita do Manchester United ao Riyadh Air Metropolitano foi comprometida por uma combinação de apatia defensiva e falta de controle disciplinar. O plano tático ruiu em menos de sessenta segundos, quando Pablo Barrios aproveitou um espaço no bloco médio dos visitantes para colocar o Atlético de Madrid à frente.

O United teve dificuldades para manter a posse de bola e terminou com apenas 42% dela, sufocado pelo disciplinado 4-4-2 de Diego Simeone. A estrutura permitiu aos donos da casa ditar o ritmo e limitar o United a finalizações com baixa probabilidade de gol.

O segundo tempo não trouxe alívio para a equipe de Michael Carrick, sobretudo depois que a expulsão de Leny Yoro, aos 74 minutos, obrigou o time a recuar completamente. Com um jogador a mais, o Atlético de Madrid concretizou seu domínio com Ademola Lookman, que ampliou a vantagem no fim e garantiu que o United saísse de Madri sem nada.

Embora o Manchester United tenha conseguido nove finalizações, a falta de penetração pelo centro e a lista crescente de lesionados fizeram uma reação parecer matematicamente improvável muito antes do apito final da derrota por 2 a 0.

  • imago-sport-1084491792.jpgPressinphoto

    Goleiro e defesa

    Senne Lammens - 6/10

    O jovem goleiro foi pressionado desde o início e sofreu um gol de Barrios no primeiro minuto. Fez 3 defesas, mas, diante da marcação alta do Atlético, muitas vezes teve de se apressar na distribuição da bola, contribuindo para os baixos índices de posse do Manchester United.

    Leny Yoro - 4/10

    Uma noite desastrosa para o jovem francês. Frequentemente parecia “uma pilha de nervos”, como descreveram analistas, e sua partida terminou antes da hora, com um cartão vermelho direto aos 74 minutos, praticamente acabando com qualquer esperança de reação do Manchester United.

    Lisandro Martinez - 5/10

    Não mostrou a autoridade de costume no centro da defesa. Teve dificuldades para manter a linha defensiva diante da movimentação de Julian Alvarez e não conseguiu fechar suficientemente os espaços no primeiro gol.

    Diogo Dalot - 5/10

    Dalot tinha a missão de dar amplitude a um 4-2-3-1 que frequentemente ficava desequilibrado. Fez parte de uma linha defensiva que afastou a bola 13 vezes, mas teve dificuldades para lidar com as ultrapassagens de Grimaldo.

    Ayden Heaven - 5/10

    Acionado na reta final no lugar de Harry Maguire, Heaven teve dificuldades para lidar com a intensidade da Champions League. Foi frequentemente superado nas transições rápidas do Atlético antes de sair aos 80 minutos.


  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Meio-campo

    Youri Tielemans - 5/10

    Não conseguiu dar ritmo ao setor central do meio-campo. Levou a pior na maioria dos duelos e foi substituído aos 66 minutos, após uma atuação em que o meio-campo do United foi amplamente superado.

    Andrey Santos - 6/10

    Mostrou disposição em alguns momentos, mas não conseguiu fazer a ligação entre a linha defensiva e os atacantes. Sua influência diminuiu à medida que o Atlético dominou a posse de bola (58%).

    Carlos Baleba - 5/10

    Teve dificuldades para manter a disciplina tática necessária para conter Alex Baena e Barrios. Foi substituído aos 66 minutos depois de não oferecer a proteção necessária à defesa.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTDAFP

    Ataque

    Bruno Fernandes - 6/10

    O capitão tentou organizar as jogadas, mas ficou isolado com frequência. Teve dificuldade para encontrar o passe decisivo diante do meio-campo compacto do Atlético de Madrid e foi substituído aos 80 minutos.

    Marcus Rashford - 5/10

    Uma noite frustrante para o jogador da seleção inglesa. Recebeu um cartão amarelo aos 52 minutos e foi substituído pouco depois dos 60, sem ter acertado uma finalização no gol.

    Bryan Mbeumo - 7/10

    Mbeumo se esforçou como referência no ataque, mas recebeu poucas bolas. Com o Manchester United registrando um xG de apenas 0,98, ele não recebeu passes em condições de realmente testar Jan Oblak.


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    Reservas e técnico

    Joshua Zirkzee - 5/10

    Entrou aos 66 minutos para oferecer uma opção diferente no ataque, mas a expulsão de Yoro pouco depois o obrigou a assumir um papel mais defensivo do que o previsto.

    Mason Mount - 5/10

    Entrou aos 66 minutos para dar mais energia ao meio-campo, mas passou a maior parte do tempo correndo atrás da bola, que o Atlético manteve com maestria.

    Amad Diallo - 5/10

    Entrou no lugar de Rashford aos 66 minutos. Mostrou disposição, mas ficou limitado pela desvantagem numérica da equipe nos 15 minutos finais.

    Harry Maguire - 5/10

    Entrou aos 80 minutos para estabilizar a defesa desfalcada após a expulsão de Yoro. Ajudou a evitar um prejuízo maior, mas a partida já estava perdida.

    Matheus Cunha - 5/10

    Entrou aos 80 minutos e teve pouquíssimo tempo para influenciar o placar.

    Michael Carrick - 5/10

    Prejudicado por uma crise de lesões que deixou seis estrelas fora de ação, Carrick viu sua estratégia ser punida logo no início. Demorou demais para reagir ao desequilíbrio no meio-campo, e a falta de disciplina de seus jogadores depõe contra sua gestão da partida.

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