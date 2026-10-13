Notas dos jogadores do Manchester United contra o Atlético de Madrid: Leny Yoro é expulso e o time de Michael Carrick desmorona na Espanha

A visita do Manchester United ao Riyadh Air Metropolitano foi comprometida por uma combinação de apatia defensiva e falta de controle disciplinar. O plano tático ruiu em menos de sessenta segundos, quando Pablo Barrios aproveitou um espaço no bloco médio dos visitantes para colocar o Atlético de Madrid à frente.

O United teve dificuldades para manter a posse de bola e terminou com apenas 42% dela, sufocado pelo disciplinado 4-4-2 de Diego Simeone. A estrutura permitiu aos donos da casa ditar o ritmo e limitar o United a finalizações com baixa probabilidade de gol.

O segundo tempo não trouxe alívio para a equipe de Michael Carrick, sobretudo depois que a expulsão de Leny Yoro, aos 74 minutos, obrigou o time a recuar completamente. Com um jogador a mais, o Atlético de Madrid concretizou seu domínio com Ademola Lookman, que ampliou a vantagem no fim e garantiu que o United saísse de Madri sem nada.

Embora o Manchester United tenha conseguido nove finalizações, a falta de penetração pelo centro e a lista crescente de lesionados fizeram uma reação parecer matematicamente improvável muito antes do apito final da derrota por 2 a 0.