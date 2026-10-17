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Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
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Notas dos jogadores da Inter contra o Bologna: Thuram e Augusto lideram virada eficiente no segundo tempo

Player ratings
C. Augusto
M. Thuram
Inter de Milão
Bologna x Inter de Milão
Bologna
Campeonato Italiano

A Inter de Milão manteve a liderança da Serie A com uma vitória de superação por 3 a 1 sobre o Bologna no estádio Renato Dall'Ara. A partida começou mal para o time de Christian Chivu: Tommaso Pobega aproveitou uma falha defensiva e colocou os donos da casa à frente antes dos dez minutos.

Apesar do revés logo no início, a Inter manteve a calma, dominou a posse de bola com 65,1% e, aos poucos, neutralizou o meio-campo adversário. O empate pouco antes do intervalo foi decisivo e mudou completamente o aspecto psicológico da partida a favor dos visitantes.

O segundo tempo foi uma demonstração de controle da partida e de substituições que fizeram a diferença. Com 3,35 gols esperados (xG), contra 0,9 do Bologna, o placar final refletiu bem a superioridade criativa da Inter. A vitória mantém a equipe invicta na liderança após sete rodadas e reforça sua condição de time a ser batido na disputa pelo Scudetto. Confira as notas dos jogadores da Inter:

  • Goleiro e defesa

    Josep Martinez - 6/10

    O goleiro teve uma noite relativamente tranquila, apesar do gol sofrido logo no início. Martinez pouco pôde fazer para evitar a finalização precisa de Pobega aos 10 minutos. Terminou a partida com três defesas e deu segurança à Inter na construção das 683 trocas de passes da equipe, embora sua saída de bola raramente tenha sido testada sob pressão intensa.

    Yann Aurel Bisseck - 6,5/10

    Atuando pela direita na linha de três zagueiros, Bisseck se impôs fisicamente, mas às vezes lhe faltou a disciplina de posicionamento necessária para lidar com os contra-ataques no início da partida. Ganhou firmeza ao longo do jogo e contribuiu para a solidez defensiva da equipe, que limitou os donos da casa a apenas quatro finalizações no alvo.

    Manuel Akanji - 8/10

    Peça central da defesa, Akanji foi fundamental na construção das jogadas e teve bom desempenho nos indicadores estatísticos. Organizou bem a linha defensiva após o impacto inicial do primeiro gol sofrido, mantendo-a adiantada para reduzir o espaço dos atacantes adversários.

    Alessandro Bastoni - 7,5/10

    Bastoni contribuiu com seus habituais passes que fazem a equipe avançar a partir da defesa, muitas vezes atuando como um armador adicional. Embora não tenha participado diretamente dos gols, sua capacidade de superar a primeira linha de pressão foi essencial para manter o controle da partida.

  • Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Meio-campo

    Piotr Zielinski - 7,5/10

    Zielinski mostrou lampejos de brilhantismo técnico e deu a assistência decisiva para o gol de Carlos Augusto aos 69 minutos. Controlou bem o ritmo antes de ser substituído perto do fim, depois de explorar os espaços entre as linhas.

    Nicolo Barella - 8/10

    O capitão deu o exemplo e fez a assistência fundamental para o gol de empate de Marcus Thuram pouco antes do intervalo. Barella foi o motor da equipe, avançando constantemente e participando da construção das jogadas. Sua energia nas transições foi o principal motivo pelo qual o time conseguiu reverter a desvantagem sofrida logo no início.

    Federico Dimarco - 6,5/10

    Dimarco foi uma opção constante pelo lado esquerdo, dando amplitude ao jogo e fazendo cruzamentos perigosos para a área. Embora não tenha participado diretamente de nenhum gol antes de sair aos 69 minutos, seu posicionamento obrigou os laterais adversários a recuar para defender.

    Luis Henrique - 5/10

    Henrique teve uma atuação difícil no meio-campo. Cometeu um erro custoso logo no início ao perder a posse para Juan Miranda, lance que levou diretamente ao primeiro gol. Teve dificuldades para recuperar o ritmo e foi substituído por Andy Diouf aos 69 minutos, quando o técnico buscava mais verticalidade.

    Petar Sucic - 6,5/10

    Sucic teve uma atuação disciplinada, ajudando na cobertura defensiva e dando liberdade para Barella circular pelo campo. No entanto, desperdiçou uma chance clara de ampliar a vantagem aos 76 minutos: com o gol aberto, acertou a trave.

  • FBL-ITA-SERIE A-BOLOGNA-INTERAFP

    Ataque

    Marcus Thuram - 7,5/10

    Thuram foi a referência do ataque e apareceu quando mais importava. Seu gol de cabeça, aos 44 minutos, veio na hora certa e desanimou o adversário pouco antes do intervalo. Continuou sendo uma ameaça constante, mas recebeu cartão amarelo por simulação aos 61 minutos, antes de ser substituído aos 79.

    Francesco Pio Esposito - 5/10

    Uma noite difícil para o jovem atacante. Esposito teve dificuldade para influenciar a partida e recebeu cartão amarelo aos 35 minutos por uma entrada motivada pela frustração. Foi o primeiro jogador a sair, no início do segundo tempo.

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  • FBL-ITA-SERIE A-BOLOGNA-INTERAFP

    Reservas e técnico

    Carlos Augusto - 9/10

    O nome que mudou o jogo. Augusto entrou aos 69 minutos e marcou em seu primeiro toque na bola para colocar sua equipe à frente. Depois, deu a assistência para o gol que selou a vitória no fim. Apesar de receber um cartão amarelo aos 79 minutos, teve uma atuação excepcional vindo do banco.

    Ange-Yoan Bonny - 8/10

    Bonny substituiu Esposito aos 58 minutos e trouxe a força física que faltava ao ataque. Teve um gol anulado por impedimento aos 82 minutos, mas se redimiu imediatamente: apenas um minuto depois, marcou o terceiro gol e praticamente definiu a partida.

    Andy Diouf - 6/10

    Diouf entrou no lugar de Henrique para dar novo fôlego à equipe e cumpriu bem seu papel, ajudando a segurar o resultado nos 20 minutos finais.

    Henrikh Mkhitaryan - sem nota

    Entrou no lugar de Thuram aos 79 minutos para dar à equipe a tranquilidade de um jogador experiente.

    Hakan Calhanoglu - sem nota

    Entrou na reta final no lugar de Zielinski para ajudar a controlar os últimos momentos da partida.

    Christian Chivu - 8,5/10

    O treinador merece muito crédito por sua flexibilidade tática. Ao perceber a necessidade de mudar o ataque, Chivu acertou ao colocar Bonny e Augusto em campo. Os dois substitutos marcaram e garantiram a vitória de virada.

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