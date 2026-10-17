Piotr Zielinski - 7,5/10
Zielinski mostrou lampejos de brilhantismo técnico e deu a assistência decisiva para o gol de Carlos Augusto aos 69 minutos. Controlou bem o ritmo antes de ser substituído perto do fim, depois de explorar os espaços entre as linhas.
Nicolo Barella - 8/10
O capitão deu o exemplo e fez a assistência fundamental para o gol de empate de Marcus Thuram pouco antes do intervalo. Barella foi o motor da equipe, avançando constantemente e participando da construção das jogadas. Sua energia nas transições foi o principal motivo pelo qual o time conseguiu reverter a desvantagem sofrida logo no início.
Federico Dimarco - 6,5/10
Dimarco foi uma opção constante pelo lado esquerdo, dando amplitude ao jogo e fazendo cruzamentos perigosos para a área. Embora não tenha participado diretamente de nenhum gol antes de sair aos 69 minutos, seu posicionamento obrigou os laterais adversários a recuar para defender.
Luis Henrique - 5/10
Henrique teve uma atuação difícil no meio-campo. Cometeu um erro custoso logo no início ao perder a posse para Juan Miranda, lance que levou diretamente ao primeiro gol. Teve dificuldades para recuperar o ritmo e foi substituído por Andy Diouf aos 69 minutos, quando o técnico buscava mais verticalidade.
Petar Sucic - 6,5/10
Sucic teve uma atuação disciplinada, ajudando na cobertura defensiva e dando liberdade para Barella circular pelo campo. No entanto, desperdiçou uma chance clara de ampliar a vantagem aos 76 minutos: com o gol aberto, acertou a trave.