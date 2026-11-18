Na última vez em que a seleção dos EUA jogou em Cincinnati, a federação norte-americana anunciou Mauricio Pochettino como seu novo técnico. Pouco mais de dois anos depois, a equipe voltou ao TQL Stadium para a despedida dele. Aos 25 minutos, Christian Pulisic estava no ar, de costas para o gol.
O próprio Pulisic havia iniciado a jogada, conduzindo a bola pela esquerda antes de passá-la por dentro para Julian Hall. Hall encontrou Weston McKennie, que levantou a bola na direção de Pulisic. Ele se contorceu no ar e acertou uma bicicleta que entrou após bater na trave. A torcida se levantou.
Pouco antes do intervalo, McKennie viu Hall partir nas costas da defesa do Haiti e colocou a bola em seu caminho. Hall dominou sem perder o ritmo e finalizou com a parte externa da chuteira. Ele tinha 16 anos quando Pochettino assumiu o cargo. Agora tem 18, com cinco gols em seis jogos pela seleção principal.
Os EUA venceram por 2 a 0 e chegaram às semifinais da Liga das Nações da Concacaf, em março, com 8 a 0 no placar agregado. Pochettino vai para o Manchester United após uma última vitória marcada por dois jogadores que já eram peças centrais da equipe quando ele chegou e por um adolescente que se credencia para comandar o ataque sob o comando de quem vier depois.
A GOAL dá as notas aos jogadores da seleção dos EUA no TQL Stadium...