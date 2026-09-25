O ex-goleiro de Liverpool e Club Brugge Simon Mignolet emergiu como uma figura cada vez mais influente dentro da Federação Belga de Futebol (KBVB). Após se aposentar das funções como jogador profissional, o jogador de 38 anos assumiu imediatamente um cargo de gestão para ajudar a proteger a visão esportiva de longo prazo do país em todas as categorias de base.

Mignolet trabalha ao lado do técnico da Bélgica, Mark van Bommel, oferecendo uma ponte estratégica entre a política administrativa e o desempenho em campo.

Os dois foram vistos juntos observando talentos em partidas domésticas, destacando a relação de trabalho próxima entre eles.