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'Nós falamos sobre futebol com frequência!' - Por que Mark van Bommel depende tanto do craque Simon Mignolet
Mignolet faz a transição dos gramados para o poder executivo da KBVB
O ex-goleiro de Liverpool e Club Brugge Simon Mignolet emergiu como uma figura cada vez mais influente dentro da Federação Belga de Futebol (KBVB). Após se aposentar das funções como jogador profissional, o jogador de 38 anos assumiu imediatamente um cargo de gestão para ajudar a proteger a visão esportiva de longo prazo do país em todas as categorias de base.
Mignolet trabalha ao lado do técnico da Bélgica, Mark van Bommel, oferecendo uma ponte estratégica entre a política administrativa e o desempenho em campo.
Os dois foram vistos juntos observando talentos em partidas domésticas, destacando a relação de trabalho próxima entre eles.
- AFP
Van Bommel elogia as percepções táticas do ex-goleiro
Ao abordar a crescente influência de Mignolet no ambiente da Bélgica, Van Bommel elogiou o valor de ter um ex-jogador recém-aposentado trabalhando de perto com sua comissão técnica. O treinador destacou que a compreensão imediata de Mignolet sobre a dinâmica moderna de vestiário oferece uma perspectiva inestimável durante as discussões sobre o elenco.
Embora Mignolet evite interferência tática direta nas escolhas da equipe, seu papel como interlocutor dá a Van Bommel uma voz de confiança para trocar ideias.
"Estou feliz por ter alguém com a bagagem esportiva dele perto de mim", disse Van Bommel. "Ele acabou de se aposentar como profissional, então é lógico que conversemos muito sobre futebol. Isso pode ser sobre determinadas situações ou até discussões que temos com a equipe."
Diploma em ciência política impulsiona ascensão administrativa
Mignolet deliberadamente deixou de lado os cursos tradicionais de formação de treinadores para se concentrar inteiramente em administração esportiva e desenvolvimento executivo de políticas. O ex-internacional tem diploma universitário em ciência política, concluiu cursos de diretor técnico e se formou na Pro League Business School.
Essa combinação única de experiência de elite como jogador e qualificações acadêmicas faz dele um ativo excepcionalmente raro na governança do futebol internacional moderno.
Sua formação educacional lhe permite lidar com desafios estruturais complexos dentro da estrutura da KBVB com naturalidade.
- Belga
Ex-goleiro cotado para importante promoção em política esportiva
Espera-se que a influência administrativa de Mignolet se amplie ainda mais à medida que a reestruturação interna continua na associação belga. Com o atual diretor técnico Vincent Mannaert cotado para assumir o cargo de diretor-executivo, Mignolet aparece como o principal candidato a herdar maior autoridade esportiva.
Por enquanto, ele segue focado em apoiar as ambições imediatas de Van Bommel no time principal, ao mesmo tempo em que molda o desenvolvimento das categorias de base.
A Bélgica segue com uma estrutura de bastidores modernizada, com o objetivo de sustentar o sucesso internacional.
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