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Noruega Copa do Mundo 2026Reprodução/Instagram/Noruega
Joaquim Lira Viana

Noruega adota estratégia inusitada para enfrentar o calor extremo na Copa do Mundo de 2026

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Estudos apontam risco elevado de temperaturas perigosas durante o Mundial na América do Norte e equipe norueguesa já implementa protocolos especiais para minimizar os impactos

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, pode ficar marcada não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também pelos desafios impostos pelas condições climáticas. Um estudo do grupo World Weather Attribution aponta que cerca de um quarto das 104 partidas do torneio tem potencial para ser realizado acima dos limites de segurança recomendados para atletas e torcedores. O índice representa quase o dobro do risco registrado na Copa de 1994, também realizada em solo norte-americano.

A análise foi baseada no índice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), utilizado para medir a capacidade do corpo humano de dissipar calor levando em consideração fatores como temperatura, umidade, vento e radiação solar. Segundo os pesquisadores, aproximadamente cinco partidas podem ocorrer em condições consideradas inseguras, cenário no qual especialistas defendem até mesmo o adiamento dos jogos. A FIFPRO, sindicato internacional dos jogadores, já reforçou a necessidade de estratégias específicas para preservar a saúde e o desempenho dos atletas ao longo da competição.

Diante desse cenário, algumas seleções já iniciaram programas de adaptação ao calor antes mesmo do início do Mundial. Entre monitoramentos fisiológicos, protocolos de hidratação e treinamentos específicos, as equipes buscam reduzir os efeitos das altas temperaturas sobre o rendimento físico. Um dos exemplos mais avançados vem da Noruega, que implementou uma série de medidas inéditas para preparar seus jogadores para o verão norte-americano.

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  • Noruega Copa do Mundo 2026Reprodução/Noruega/Instagram

    Noruega transforma a hidratação em prioridade

    Acostumada a temperaturas muito mais amenas do que as encontradas nos Estados Unidos durante o verão, a Noruega iniciou um rígido programa de controle da hidratação de seus atletas. Desde a chegada ao país, os jogadores passaram a fornecer amostras diárias de urina, permitindo que a comissão técnica acompanhe em tempo real os níveis de hidratação e identifique possíveis riscos de perda excessiva de líquidos

    Além disso, os atletas são pesados antes e depois dos treinamentos para medir precisamente a quantidade de líquido eliminada durante as atividades. A equipe também recebeu géis específicos para auxiliar na reposição e retenção de fluidos durante o período de adaptação às condições climáticas do torneio.

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  • Stale Solbakken NorvegiaGetty Images

    "A Copa do Mundo dos testes de urina"

    O rigor dos protocolos adotados pela Noruega chamou a atenção até mesmo dos próprios integrantes da delegação. Durante a entrevista coletiva que antecedeu o primeiro treinamento da equipe em solo norte-americano, o técnico Ståle Solbakken resumiu de forma bem-humorada a nova rotina imposta pelo calor.

    “Agora é a Copa do Mundo dos testes de urina!”, disse, em tom brincalhão.

    Solbakken explicou que o procedimento é simples e faz parte de um controle constante dos níveis de hidratação dos atletas ao longo da preparação para a Copa do Mundo.

    “É bem simples: você urina antes e depois do treino. E urina quando se levanta. Provavelmente, o mais importante é ir ao banheiro duas vezes”, afirmou o treinador norueguês.

    O lateral-esquerdo David Moller foi outro que comentou sobre o assunto, detalhando como será feito o controle de hidratação com os jogadores noruegueses.

    "Teremos amostras de urina coletadas diariamente durante toda a próxima semana, e depois nos pesarão antes e depois do treino para saber quanto líquido perdemos. Além disso, nos deram alguns géis que devemos tomar antes de dormir", disse.

    Outro que se pronunciou foi o goleiro experiente Ørjan Nyland, que minimizou o impacto das altas temperaturas e falou que a equipe já está adaptada a estas situações.

    "Já jogamos em países quentes antes, então sabemos que precisamos estar bem hidratados. Temos bebidas esportivas, eletrólitos e géis, caso precisemos", afirmou.

  • Noruega Copa do Mundo 2026Reprodução/Instagram/Noruega

    Sauna, eletrólitos e planejamento para as pausas

    O trabalho norueguês vai além dos testes de hidratação. Antes da viagem para os Estados Unidos, os jogadores realizaram sessões de sauna como forma de acelerar a adaptação fisiológica ao calor. A seleção também reforçou o consumo de bebidas esportivas, eletrólitos e suplementos voltados para a manutenção do equilíbrio hídrico durante o torneio.

    Outra preocupação envolve as pausas obrigatórias para hidratação previstas pela Fifa. A comissão técnica definiu funções específicas para cada integrante durante esses intervalos, buscando evitar desorganização e garantir que orientações táticas e médicas sejam transmitidas de maneira eficiente. Em uma Copa que promete ser marcada pelo calor, a preparação fora das quatro linhas pode se tornar tão importante quanto o treinamento com bola.

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