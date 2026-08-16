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"Ninguém precisou me vender este clube" - Jarrod Bowen explica decisão de ficar no West Ham após o rebaixamento
Lealdade acima da permanência na elite
Quando a passagem de 15 anos do West Ham United pela Premier League chegou a um fim desastroso em maio passado, o consenso era de que Bowen seria o primeiro a sair. Depois de registrar nove gols e 11 assistências em uma temporada na qual começou como titular em todos os jogos da liga, o capitão dos Hammers era visto como talentoso demais para a segunda divisão.
No entanto, o jogador da seleção inglesa surpreendeu muita gente ao reafirmar seu futuro no clube, assinando um contrato ajustado que o mantém no London Stadium até 2030.
"Me perguntaram sobre o meu futuro depois que fomos rebaixados, e a questão era tomar a decisão certa para mim", explicou o jogador de 29 anos em entrevista exclusiva à Sky Sports.
"Pensei assim: qual vai ser o maior 'e se?' quando eu me aposentar? Vai haver 'e se?' independentemente do que você faça, mas seria esse que ficaria me incomodando por muitos e muitos anos. Eu sabia que precisava tentar recolocar este clube na Premier League. Esse foi o fator decisivo."
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O vínculo com o West Ham
Apesar do interesse de outros lugares, Bowen teve uma reunião decisiva com o maior acionista do West Ham, Daniel Kretinsky, em Praga, durante a pausa de verão. O atacante foi categórico ao dizer que não precisava de grandes apresentações para convencê-lo a permanecer no leste de Londres.
Ao relembrar essa reunião e sua relação com o clube, Bowen disse: "Ninguém precisa me vender o clube. Foi apenas uma conversa honesta sobre o que queremos fazer como clube daqui para frente."
Ele também esclareceu que seus laços familiares, sua esposa Dani Dyer e o sogro Danny Dyer serem torcedores famosos do West Ham, não determinaram seu caminho profissional, ainda que a paixão deles pelo clube seja bem documentada, ao afirmar: "Eles nunca vão ficar no meu ouvido dizendo 'acho que você deveria ficar ou acho que você deveria ir embora'."
O desafio da Championship
Enquanto o West Ham se prepara para uma extenuante temporada de 46 jogos, Bowen é um dos poucos jogadores do elenco com experiência significativa na Championship. Tendo marcado 52 gols na divisão pelo Hull City no início da carreira, ele entende que os Hammers não podem confiar apenas na própria reputação para garantir o acesso.
"Eu já vivi a Championship e é uma liga muito competitiva. Lembro que, quando eu estava no Hull, estávamos indo bem na liga e você enfrentava um time que estava na lanterna e eles venciam você. É uma das ligas mais difíceis para conseguir sair, porque exige muito, é muito física. O que precisamos fazer como equipe é ter essa mentalidade vencedora, entendendo o que é necessário para ganhar jogos", disse Bowen.
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Decepção da Inglaterra e exclusão da Copa do Mundo
O momento do rebaixamento do West Ham foi particularmente cruel para Bowen, coincidindo com sua ausência na convocação da Inglaterra de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026. Apesar de ter sido presença constante com Tuchel durante as fases de classificação e na preparação para o torneio, Bowen ficou em casa quando a lista final foi anunciada em 22 de maio.
"Não me entenda mal, foi difícil. OK, nós fomos rebaixados, mas, individualmente, senti que contribuí bem. Nós não fomos bem e talvez isso tenha jogado contra mim", admitiu Bowen. "Foi difícil assistir no começo, porque senti que merecia estar lá. Qualquer pessoa na mesma situação diria a mesma coisa. Aquele fim de semana foi o pior que um jogador de futebol poderia ter, em termos de ficar fora da convocação da Inglaterra na sexta-feira e depois ser rebaixado no domingo."
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