"Ninguém precisou me vender este clube" - Jarrod Bowen explica decisão de ficar no West Ham após o rebaixamento

Quando a passagem de 15 anos do West Ham United pela Premier League chegou a um fim desastroso em maio passado, o consenso era de que Bowen seria o primeiro a sair. Depois de registrar nove gols e 11 assistências em uma temporada na qual começou como titular em todos os jogos da liga, o capitão dos Hammers era visto como talentoso demais para a segunda divisão.

No entanto, o jogador da seleção inglesa surpreendeu muita gente ao reafirmar seu futuro no clube, assinando um contrato ajustado que o mantém no London Stadium até 2030.

"Me perguntaram sobre o meu futuro depois que fomos rebaixados, e a questão era tomar a decisão certa para mim", explicou o jogador de 29 anos em entrevista exclusiva à Sky Sports.

"Pensei assim: qual vai ser o maior 'e se?' quando eu me aposentar? Vai haver 'e se?' independentemente do que você faça, mas seria esse que ficaria me incomodando por muitos e muitos anos. Eu sabia que precisava tentar recolocar este clube na Premier League. Esse foi o fator decisivo."