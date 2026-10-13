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Niko Kovac renova contrato com o Borussia Dortmund até 2029 e afirma: “Podemos conquistar muito mais”
Técnico croata assume compromisso de longo prazo
Kovac garantiu oficialmente sua permanência de longo prazo no Signal Iduna Park após acertar, assim como Robert e Tapalovic, uma renovação de contrato por três anos. O acordo representa um reconhecimento concreto de seu sucesso ao transformar uma equipe que enfrentava dificuldades no meio da tabela em um time que se classificou para a Champions League e terminou a última temporada como vice-campeão da Bundesliga.
Com uma média impressionante de 2,15 pontos por jogo em 53 partidas da primeira divisão, seu retrospecto reforça ainda mais sua condição de técnico mais produtivo da história do BVB.
- Team 2
Diretor esportivo exalta estabilidade do clube
O diretor-executivo da área esportiva do Dortmund, Lars Ricken, elogiou o impacto positivo da comissão técnica na criação de um ambiente resiliente e competitivo desde que assumiu o comando, na primavera de 2025.
Ao explicar os motivos da renovação do contrato, Ricken afirmou em um comunicado oficial do clube: “Com Niko Kovac, seguimos em um caminho muito bom desde que ele assumiu o cargo, há pouco mais de um ano e meio.
“Ele tem desenvolvido a equipe de forma consistente e conta com grande aceitação dentro do nosso clube. A renovação do contrato de Niko também é um sinal claro de continuidade e estabilidade no Borussia Dortmund. E Niko sabe o que tem no Borussia Dortmund. Por isso, chegamos rapidamente a um acordo para seguir juntos nesse caminho.”
Técnico ambicioso mira marcos ainda maiores
Os 73 pontos conquistados em sua primeira temporada completa foram uma prova incontestável da solidez das bases estabelecidas e alimentaram a ambição do técnico de buscar resultados ainda melhores tanto no cenário nacional quanto na Europa.
Ao falar sobre a renovação de seu compromisso no Westfalenstadion, Kovac afirmou: “Juntos, iniciamos um processo de desenvolvimento claro e estabelecemos bases importantes para o futuro. Queremos avançar a partir daí. Temos uma visão clara de como queremos jogar futebol, de como queremos atuar como equipe e do que é necessário para alcançar nossos objetivos.
“Acima de tudo, não vamos nos contentar com o que conquistamos. Vamos trabalhar todos os dias para melhorar. Vemos um grande potencial e estamos convencidos de que, juntos, com plena convicção e muita determinação, podemos alcançar muito mais.”
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Compromissos difíceis fora de casa colocam o embalo à prova
O Borussia Dortmund precisa agora voltar rapidamente as atenções para os compromissos continentais antes do jogo de quarta-feira, pela segunda rodada da Champions League, fora de casa contra o Bodo/Glimt, da Noruega. O teste de regularidade continua no fim de semana, no cenário nacional, com uma visita ao Union Berlin pela sexta rodada, enquanto a equipe busca se manter na disputa pelo título perto do topo da Bundesliga.
Com 13 pontos conquistados nos cinco primeiros jogos do campeonato, Kovac terá sua capacidade tática posta à prova ao máximo para manter esse ritmo impressionante em meio a um calendário apertado durante o outono.
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