Niko Kovac renova contrato com o Borussia Dortmund até 2029 e afirma: “Podemos conquistar muito mais”

O diretor-executivo da área esportiva do Dortmund, Lars Ricken, elogiou o impacto positivo da comissão técnica na criação de um ambiente resiliente e competitivo desde que assumiu o comando, na primavera de 2025.

Ao explicar os motivos da renovação do contrato, Ricken afirmou em um comunicado oficial do clube: “Com Niko Kovac, seguimos em um caminho muito bom desde que ele assumiu o cargo, há pouco mais de um ano e meio.

“Ele tem desenvolvido a equipe de forma consistente e conta com grande aceitação dentro do nosso clube. A renovação do contrato de Niko também é um sinal claro de continuidade e estabilidade no Borussia Dortmund. E Niko sabe o que tem no Borussia Dortmund. Por isso, chegamos rapidamente a um acordo para seguir juntos nesse caminho.”