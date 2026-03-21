Nike lança nova camisa amarela da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026

A Nike anunciou neste sábado (21) o lançamento da nova camisa 1 da seleção brasileira, que será utilizada na Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. O uniforme resgata a essência histórica da equipe ao retomar o clássico tom amarelo "Canary", abandonando experimentações mais ousadas adotadas nos últimos anos.

A escolha reflete uma decisão estratégica da fornecedora em valorizar a identidade visual mais reconhecida do futebol mundial. O amarelo vibrante, eternizado como símbolo do Brasil, volta ao protagonismo em um momento decisivo para a equipe.

Nos últimos dias, a Nike também anunciou o lançamento da camisa azul da seleção. Agora, o Brasil já tem dois uniformes para a disputado mundial, onde vai buscar o hexacampeonato.