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Camisa Brasil amarela 2026Divulgação/CBF
Gabriel Marin

Nike lança nova camisa amarela da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026

Uniforme resgata tradição com tom "Canary" e será estreado em amistoso contra a Croácia

A Nike anunciou neste sábado (21) o lançamento da nova camisa 1 da seleção brasileira, que será utilizada na Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos, México e Canadá. O uniforme resgata a essência histórica da equipe ao retomar o clássico tom amarelo "Canary", abandonando experimentações mais ousadas adotadas nos últimos anos.

A escolha reflete uma decisão estratégica da fornecedora em valorizar a identidade visual mais reconhecida do futebol mundial. O amarelo vibrante, eternizado como símbolo do Brasil, volta ao protagonismo em um momento decisivo para a equipe.

Nos últimos dias, a Nike também anunciou o lançamento da camisa azul da seleção. Agora, o Brasil já tem dois uniformes para a disputado mundial, onde vai buscar o hexacampeonato.

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  • Camisa Brasil amarela 2026Divulgação/CBF

    Designer destaca identidade brasileira

    A criação contou com a participação da designer brasileira Rachel Denti, que ressaltou o foco na simplicidade e na essência nacional.

    "O Brasil é o Brasil, não precisa de muita coisa para ser o Brasil. Ele é fácil de ser identificado. Quando você vê a Amarelinha, você sabe que é o Brasil", afirmou.

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    Segundo ela, a proposta foi reduzir excessos e valorizar elementos fundamentais: "Queríamos fazer algo que filtrasse para o que é mais essencial: a cor, a bandeira e detalhes que os brasileiros reconhecem imediatamente".

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  • Camisa Brasil amarela 2026Divulgação/CBF

    Estreia e início das vendas

    A nova camisa estará disponível para compra a partir de segunda-feira (23) no site oficial da fornecedora. Dentro de campo, a estreia está marcada para o dia 31 de março, em amistoso contra a Croácia, nos Estados Unidos.

    Antes disso, a seleção encara a França no dia 27, utilizando o uniforme reserva azul, desenvolvido em parceria com a marca de Michael Jordan.

  • FBL-BRA-COACH-PRESSERAFP

    Últimos testes antes da Copa

    O técnico Carlo Ancelotti divulgou recentemente a lista de convocados para os amistosos. Entre as novidades estão Leo Pereira, Gabriel Sara, Igor Thiago e Rayan. O jovem Endrick retorna ao grupo, enquanto Ibañez e Danilo também voltam a ser lembrados.

    A ausência mais notável é a de Neymar, que ficou fora desta convocação, a última antes da definição da lista final.

    O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e fará sua estreia no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Na sequência, enfrenta o Haiti no dia 19, na Filadélfia, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24, em Miami.

    Com a tradição renovada dentro e fora de campo, a seleção brasileira aposta na força simbólica da "Amarelinha" para buscar mais um título mundial.

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