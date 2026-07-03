Neymar está pronto para 90 minutos? Ancelotti avalia papel do camisa 10 no mata-mata

O Brasil entra em campo neste domingo (05), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Noruega, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Às vésperas do confronto, um dos principais assuntos segue sendo a utilização de Neymar, que voltou recentemente de lesão, estreou no Mundial apenas no penúltimo jogo e permaneceu no banco de reservas na vitória sobre o Japão.
Em entrevista à Folha de São Paulo, Carlo Ancelotti comentou a condição física do camisa 10, elogiou sua postura mesmo sem ser titular e explicou como pretende administrar sua participação na reta decisiva da competição.