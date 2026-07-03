Neymar está pronto para 90 minutos? Ancelotti avalia papel do camisa 10 no mata-mata

Ancelotti também destacou a postura do atacante diante do novo momento vivido na seleção. Embora o desejo de jogar seja evidente, o treinador afirmou que Neymar tem demonstrado profissionalismo e comprometimento durante toda a competição.

"Ele não está conformado, mas está se comportando muito bem. Está treinando muito bem. Neymar é muito respeitoso, amável e querido pelos companheiros. É um caráter importante na equipe porque tem qualidade e é uma pessoa muito humilde. Estou muito contente com ele. E obviamente ele quer jogar, como sempre jogou".

O italiano revelou ainda que o camisa 10 nunca pediu para entrar em campo, embora considere natural que um atleta do seu nível queira estar entre os titulares.

Para Ancelotti, esse incômodo faz parte da competitividade de um jogador de alto rendimento e não representa qualquer problema dentro do grupo.