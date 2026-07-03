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Gabriel Marin

Neymar está pronto para 90 minutos? Ancelotti avalia papel do camisa 10 no mata-mata

Neymar
C. Ancelotti
Brasil
Copa do Mundo

Técnico da seleção brasileira afirma que atacante tem condições físicas para atuar durante toda a partida, mas explica que sua utilização seguirá condicionada ao contexto tático da equipe diante da Noruega

O Brasil entra em campo neste domingo (05), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Noruega, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Às vésperas do confronto, um dos principais assuntos segue sendo a utilização de Neymar, que voltou recentemente de lesão, estreou no Mundial apenas no penúltimo jogo e permaneceu no banco de reservas na vitória sobre o Japão.

Em entrevista à Folha de São Paulo, Carlo Ancelotti comentou a condição física do camisa 10, elogiou sua postura mesmo sem ser titular e explicou como pretende administrar sua participação na reta decisiva da competição.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ancelotti garante que Neymar tem condições de jogar os 90 minutos

    Questionado sobre a condição física do camisa 10, Carlo Ancelotti foi direto ao afirmar que Neymar já está apto para disputar uma partida completa pela seleção brasileira.

    "Sim. Ele pode jogar 90 minutos".

    A declaração representa um avanço importante na recuperação do atacante, que ficou afastado por lesão e precisou de um período de readaptação antes de voltar a vestir a camisa da seleção na Copa do Mundo.

    Apesar da liberação física, a presença entre os titulares ainda depende da estratégia traçada pela comissão técnica para cada confronto.

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    Treinador elogia comportamento de Neymar mesmo fora da equipe titular

    Ancelotti também destacou a postura do atacante diante do novo momento vivido na seleção. Embora o desejo de jogar seja evidente, o treinador afirmou que Neymar tem demonstrado profissionalismo e comprometimento durante toda a competição.

    "Ele não está conformado, mas está se comportando muito bem. Está treinando muito bem. Neymar é muito respeitoso, amável e querido pelos companheiros. É um caráter importante na equipe porque tem qualidade e é uma pessoa muito humilde. Estou muito contente com ele. E obviamente ele quer jogar, como sempre jogou".

    O italiano revelou ainda que o camisa 10 nunca pediu para entrar em campo, embora considere natural que um atleta do seu nível queira estar entre os titulares.

    Para Ancelotti, esse incômodo faz parte da competitividade de um jogador de alto rendimento e não representa qualquer problema dentro do grupo.

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    Comissão técnica vê Neymar como arma para momentos específicos

    Mesmo afirmando que Neymar está fisicamente pronto para atuar durante toda a partida, o planejamento da comissão técnica segue sendo bastante cauteloso.

    A avaliação interna é de que o camisa 10 ainda oferece seu melhor rendimento quando utilizado em momentos específicos da partida, especialmente em cenários nos quais o Brasil precise aumentar seu poder de criação ofensiva.

    Hoje, Ancelotti enxerga Neymar como uma opção prioritariamente para atuar pelo centro do ataque, com liberdade para criar jogadas e sem grandes responsabilidades defensivas. Esse perfil exige uma alteração importante no modelo de jogo da seleção.

    O atual sistema brasileiro prioriza atacantes que pressionam a saída de bola adversária e participam intensamente da recomposição defensiva, como Matheus Cunha, Igor Thiago e Endrick. A entrada de Neymar muda esse equilíbrio e, por isso, depende das necessidades de cada jogo.

    Na prática, a tendência é que o camisa 10 seja utilizado quando a equipe precisar buscar um resultado ou encontrar soluções criativas diante de um adversário fechado.

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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Contra o Japão, Neymar esteve perto de entrar em campo

    Após a classificação diante do Japão, Ancelotti revelou que Neymar esteve muito próximo de ser utilizado durante a partida.

    Inicialmente, o atacante entraria por volta dos 60 ou 65 minutos do segundo tempo. No entanto, o empate brasileiro mudou o panorama do jogo, e o treinador optou por manter a formação que vinha dominando as ações.

    "Estávamos esperando o Neymar para a prorrogação. Falei com ele, ele entraria no minuto 60 ou 65. Empatamos o jogo e não queria mudar a estrutura porque a equipe tinha o controle do jogo".

    Caso a partida seguisse empatada, Neymar seria acionado durante a prorrogação. Como Martinelli marcou o gol da classificação nos minutos finais, a substituição acabou não sendo necessária.

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