O técnico do Santos, Cuca, já havia ressaltado anteriormente que qualquer decisão final sobre a disponibilidade do atacante talismânico envolveria toda a comissão técnica. Ao explicar sua postura cautelosa sobre a participação do astro, Cuca disse à ESPN Brazil: "Vou falar com ele e vamos tomar nossas decisões. Com ele e com todo o elenco. Vamos determinar o que é melhor fazer."

Neymar tem manifestado de forma consistente sua aversão a gramados artificiais depois de agravar um problema no tornozelo contra o Atletico Mineiro no ano passado, desabafando nas redes sociais: "Está provado, sintético é uma m**** absoluta."

Quando foi questionado na zona mista sobre suas chances de atuar na casa do Palmeiras, Neymar comentou: "Cara, vocês já estão pensando nisso? Calma, tem jogo no domingo. Não sei [se vou jogar no sintético]."

Essa posição está alinhada com sua avaliação anterior do local: "Jogar na Allianz, para mim, é impossível. Jogar em um gramado de society é algo que incomoda qualquer jogador, independentemente de lesões. O Morumbi é muito bom, e eu me sinto melhor lá. Me sinto bem naquele gramado."