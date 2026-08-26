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Santos v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Neymar é relacionado pelo Santos para o clássico contra o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil, apesar das preocupações com o gramado sintético

Neymar
Santos
Palmeiras x Santos
Palmeiras
Copa do Brasil
Brasileirão

Neymar foi incluído na lista do Santos para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil de quarta-feira contra o arquirrival Palmeiras. A presença do atacante acontece apesar das preocupações de longa data em relação ao gramado artificial do Nubank Parque, com o jogador de 34 anos tendo manifestado anteriormente forte relutância em arriscar sua condição física em superfícies sintéticas.

  • Convocação confirma inclusão

    O Santos incluiu oficialmente Neymar na delegação que viaja para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na noite de quarta-feira, contra o Palmeiras, no Nubank Parque. A decisão vem após preocupação prolongada em relação ao histórico de problemas no tornozelo do atacante em gramado sintético. A convocação dele põe fim à ampla especulação depois de o jogador de 34 anos ter sido inicialmente considerado uma grande dúvida após o empate por 1 a 1 com o Mirassol no fim de semana.


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    Atacante critica o gramado sintético

    O técnico do Santos, Cuca, já havia ressaltado anteriormente que qualquer decisão final sobre a disponibilidade do atacante talismânico envolveria toda a comissão técnica. Ao explicar sua postura cautelosa sobre a participação do astro, Cuca disse à ESPN Brazil: "Vou falar com ele e vamos tomar nossas decisões. Com ele e com todo o elenco. Vamos determinar o que é melhor fazer."

    Neymar tem manifestado de forma consistente sua aversão a gramados artificiais depois de agravar um problema no tornozelo contra o Atletico Mineiro no ano passado, desabafando nas redes sociais: "Está provado, sintético é uma m**** absoluta."

    Quando foi questionado na zona mista sobre suas chances de atuar na casa do Palmeiras, Neymar comentou: "Cara, vocês já estão pensando nisso? Calma, tem jogo no domingo. Não sei [se vou jogar no sintético]."

    Essa posição está alinhada com sua avaliação anterior do local: "Jogar na Allianz, para mim, é impossível. Jogar em um gramado de society é algo que incomoda qualquer jogador, independentemente de lesões. O Morumbi é muito bom, e eu me sinto melhor lá. Me sinto bem naquele gramado."

  • Jogadores brasileiros se opõem ao gramado sintético

    A oposição ao gramado sintético segue ganhando força no futebol brasileiro, com vários jogadores de destaque se manifestando publicamente contra as superfícies artificiais. Neymar já se juntou a nomes experientes como Lucas Moura, Gabigol e Thiago Silva em uma campanha conjunta contra essa tendência, afirmando: "É um absurdo que tenhamos de discutir grama sintética em nossos campos."

    Além da casa do Palmeiras, vários outros grandes estádios do Brasil atualmente contam com superfícies artificiais, incluindo a Ligga Arena, o Nilton Santos, a Arena MRV, a Arena Condá e o Pacaembu, em São Paulo.

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  • imago-sport-1077582662.jpgO JOGO PHOTO PRESS

    Santos enfrenta calendário exigente

    O Santos tem uma semana exigente pela frente, viajando para enfrentar o Corinthians no Campeonato Brasileiro antes de receber o Palmeiras no jogo de volta da copa na Vila Belmiro, em 2 de setembro. A equipe de Cuca precisa manter o melhor nível de consistência física ao longo de uma dura sequência de compromissos nacionais. A comissão técnica vai administrar com cuidado a carga de Neymar para garantir que o atacante permaneça pronto para liderar o ataque durante esse período crucial.

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