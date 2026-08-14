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Neymar é dúvida para o confronto do Santos na Copa do Brasil contra o Palmeiras por preocupações com o gramado sintético
Neymar é dúvida para o jogo contra o Palmeiras
Neymar lançou dúvidas sobre sua disponibilidade enquanto o Santos se prepara para enfrentar o Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Nubank Parque, em 26 de agosto. O ícone brasileiro segue fortemente contrário ao gramado artificial e ainda não decidiu se atuará nessa superfície. A incerteza surge apesar de sua atuação decisiva no meio de semana, quando ele liderou o Peixe na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Macara no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2026, após sair atrás com o gol de Franco Posse.
- Getty Images Sport
Atacante se opõe ao gramado sintético
O experiente atacante expressou sua hesitação na zona mista após comandar a virada contra o Macara, ao dar a assistência para o gol de empate de Gabigol aos 44 minutos antes de seu escanteio, aos 75, ser desviado para as redes por William Arao.
Perguntado por repórteres se jogaria no gramado sintético do Palmeiras, Neymar respondeu: "Cara, vocês já estão pensando nisso? Calma, tem jogo no domingo." Em seguida, acrescentou: "Não sei [se vou jogar no gramado sintético]."
Sua posição firme decorre de um encontro anterior contra o Atletico Mineiro, no qual ele torceu o tornozelo em gramado artificial durante um empate por 1 a 1. Após aquela partida, ele desabafou nas redes sociais: "Está provado, o sintético é uma completa porcaria."
Local do Palmeiras provoca indignação
A relutância da superestrela em jogar no estádio do Palmeiras não é novidade, já que ele já havia feito reclamações semelhantes anteriormente, quando o Santos alugou o Morumbi, do São Paulo, para uma partida em casa.
Na época, Neymar comparou a grama artificial do Allianz Parque a um campo reduzido: "Jogar no Allianz, para mim, é impossível. Jogar num gramado de futebol de 7 é algo que incomoda qualquer jogador, independentemente de lesões. O Morumbi é muito bom, e eu me sinto melhor lá. Eu me sinto bem naquele gramado."
Deixando de lado as preocupações com o gramado, a atuação de Neymar contra o Macará foi notável, considerando que ele ignorou o desconforto no tornozelo e no joelho durante a partida, ameaçou constantemente a defesa adversária, viu dois gols de Gabigol serem anulados por impedimento e forçou o goleiro Rodrigo Rodríguez a fazer uma série de defesas impressionantes.
- AFP
Calendário extenuante põe o Santos à prova
O Santos enfrenta uma agenda exigente em três competições antes de sua partida na Copa do Brasil. O Peixe viaja para enfrentar o Vasco da Gama no Brasileirão em 16 de agosto, antes de voar para o Equador para o jogo de volta de seu confronto na Copa Sul-Americana contra o Macara quatro dias depois, quando um empate bastará para avançar. Essa sequência crucial termina com uma partida em casa pela liga contra o Mirassol em 23 de agosto.
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