Neymar é dúvida para o confronto do Santos na Copa do Brasil contra o Palmeiras por preocupações com o gramado sintético

O experiente atacante expressou sua hesitação na zona mista após comandar a virada contra o Macara, ao dar a assistência para o gol de empate de Gabigol aos 44 minutos antes de seu escanteio, aos 75, ser desviado para as redes por William Arao.

Perguntado por repórteres se jogaria no gramado sintético do Palmeiras, Neymar respondeu: "Cara, vocês já estão pensando nisso? Calma, tem jogo no domingo." Em seguida, acrescentou: "Não sei [se vou jogar no gramado sintético]."

Sua posição firme decorre de um encontro anterior contra o Atletico Mineiro, no qual ele torceu o tornozelo em gramado artificial durante um empate por 1 a 1. Após aquela partida, ele desabafou nas redes sociais: "Está provado, o sintético é uma completa porcaria."