O Santos precisa desesperadamente de um resultado positivo contra o Corinthians para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que atualmente está apenas dois pontos abaixo do time. Depois do clássico, a equipe de Cuca enfrenta a difícil missão de reverter uma desvantagem de três gols contra o Palmeiras no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Essa sequência exigente termina com uma difícil viagem para enfrentar o Internacional fora de casa antes de a agenda doméstica ser pausada para a parada.