Rainier Moura
Traduzido por
Neymar desfalca treino do Santos antes de clássico crucial contra o Corinthians
Gripe tira talismã do Flu de ação
O astro brasileiro foi obrigado a ficar fora do treino tático no CT Rei Pelé após apresentar sintomas leves de gripe. Sua ausência aconteceu justamente quando a equipe de Cuca finalizava os preparativos para a viagem para enfrentar seu maior rival local. No entanto, relatos indicam que o capitão voltará aos treinamentos no sábado e seguirá à disposição para ser relacionado para o clássico.
Clube confirma descanso por precaução
O departamento médico do Santos optou por uma abordagem de precaução para garantir que o quadro do atacante não piorasse antes do confronto crucial. Confirmando a situação de seu principal jogador por meio de um comunicado oficial, o clube explicou: "O atleta Neymar Jr. apresentou sintomas gripais e foi poupado do treino de sexta-feira (28 de agosto), seguindo orientação do Departamento de Saúde."
Desfalques importantes atingem o Peixe
A influência de Neymar tem se mostrado vital para o ataque da equipe nesta temporada, com nove gols e oito assistências em 24 partidas. O Peixe já havia sofrido uma prejudicial derrota por 3 a 0 para o Palmeiras na Copa do Brasil quando foi obrigado a atuar sem seu capitão. Cuca agora enfrenta novos problemas para escalar o time, com Joao Schmidt suspenso pelo acúmulo de cartões e Gabriel Menino fora por causa de uma entorse no joelho.
- Getty Images Sport
Luta contra o rebaixamento ganha força
O Santos precisa desesperadamente de um resultado positivo contra o Corinthians para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que atualmente está apenas dois pontos abaixo do time. Depois do clássico, a equipe de Cuca enfrenta a difícil missão de reverter uma desvantagem de três gols contra o Palmeiras no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Essa sequência exigente termina com uma difícil viagem para enfrentar o Internacional fora de casa antes de a agenda doméstica ser pausada para a parada.
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