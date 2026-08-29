Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1081864748.jpgRainier Moura
Adhe Makayasa

Traduzido por

Neymar desfalca treino do Santos antes de clássico crucial contra o Corinthians

Neymar
Corinthians x Santos
Corinthians
Santos
Brasileirão

O talismã do Santos, Neymar, ficou fora do treino do time principal após apresentar sintomas de gripe antes do clássico crucial de domingo contra o Corinthians. O astro brasileiro foi poupado por precaução na penúltima atividade antes do clássico, mas o clube segue esperançoso de que seu capitão se recupere a tempo de atuar na Neo Quimica Arena.

  • Gripe tira talismã do Flu de ação

    O astro brasileiro foi obrigado a ficar fora do treino tático no CT Rei Pelé após apresentar sintomas leves de gripe. Sua ausência aconteceu justamente quando a equipe de Cuca finalizava os preparativos para a viagem para enfrentar seu maior rival local. No entanto, relatos indicam que o capitão voltará aos treinamentos no sábado e seguirá à disposição para ser relacionado para o clássico.


    • Publicidade

  • Clube confirma descanso por precaução

    O departamento médico do Santos optou por uma abordagem de precaução para garantir que o quadro do atacante não piorasse antes do confronto crucial. Confirmando a situação de seu principal jogador por meio de um comunicado oficial, o clube explicou: "O atleta Neymar Jr. apresentou sintomas gripais e foi poupado do treino de sexta-feira (28 de agosto), seguindo orientação do Departamento de Saúde."

  • Desfalques importantes atingem o Peixe

    A influência de Neymar tem se mostrado vital para o ataque da equipe nesta temporada, com nove gols e oito assistências em 24 partidas. O Peixe já havia sofrido uma prejudicial derrota por 3 a 0 para o Palmeiras na Copa do Brasil quando foi obrigado a atuar sem seu capitão. Cuca agora enfrenta novos problemas para escalar o time, com Joao Schmidt suspenso pelo acúmulo de cartões e Gabriel Menino fora por causa de uma entorse no joelho.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Santos v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Luta contra o rebaixamento ganha força

    O Santos precisa desesperadamente de um resultado positivo contra o Corinthians para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que atualmente está apenas dois pontos abaixo do time. Depois do clássico, a equipe de Cuca enfrenta a difícil missão de reverter uma desvantagem de três gols contra o Palmeiras no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Essa sequência exigente termina com uma difícil viagem para enfrentar o Internacional fora de casa antes de a agenda doméstica ser pausada para a parada.

Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Santos crest
Santos
SAN