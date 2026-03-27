O Brasil, recordista de títulos mundiais, perdeu por 1 a 2 o primeiro amistoso do ano da Copa do Mundo contra a França. O técnico Carlo Ancelotti demonstrou otimismo, apesar da fraca exibição em Boston, nos EUA. Muitos torcedores, por outro lado, esperam o retorno do craque Neymar.
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"Nenhuma seleção nacional pode prescindir dele": no Brasil, está surgindo exatamente o debate que Carlo Ancelotti quer evitar
A Seleção acabara de sofrer o segundo gol, marcado pelo atacante do Liverpool Hugo Ekitike, após cerca de uma hora de jogo, quando a torcida brasileira em Foxborough começou a entoar o nome de Neymar de forma bem audível e por um longo período. O craque do FC Santos, porém, nem fazia parte da equipe de Ancelotti. O técnico não o havia escalado, o que causou frustração no artilheiro recordista do Brasil e espanto em parte da torcida.
Após a partida, Ancelotti minimizou a questão dos gritos da torcida: “Devemos falar dos jogadores que estavam aqui, que jogaram e deram tudo de si. Que se sacrificaram e trabalharam duro. Estou satisfeito.” Ele também destacou que há “uma grande disputa” em sua equipe.
No entanto, a atuação pouco inspirada deve acirrar ainda mais as discussões sobre Neymar no país. Especialmente porque o atacante Raphinha, do FC Barcelona, se lesionou e foi substituído aos 45 minutos devido a uma lesão muscular.
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Casemiro sobre Neymar: “Nenhuma seleção pode prescindir dele”
O experiente meio-campista Casemiro tentou se expressar de forma diplomática, mas não conseguiu muito bem: “Conhecemos a qualidade do Neymar. Nenhuma seleção pode prescindir dele, principalmente quando ele está em forma. Para mim, ele está entre os três melhores jogadores da minha geração: Cristiano, Messi e Neymar.”
Em seguida, Casemiro acrescentou: “Sou muito amigo dele. Não cabe a mim decidir quem está na seleção e quem não está.”
Ancelotti, porém, não viu grandes deficiências no ataque. Afinal, sua equipe havia reduzido a diferença para 1 a 2 no final da partida, com o zagueiro Bremer. No entanto, o Brasil jogou com um a mais por 35 minutos após a expulsão de Dayot Upamecano. “Tivemos muitas chances e um bom movimento no jogo sem a bola”, disse Ancelotti. “O jogo de hoje me mostrou muito claramente que podemos competir contra as melhores seleções do mundo. Não tenho dúvidas disso.”
O Brasil enfrenta a Croácia na terça-feira, em Orlando, na Flórida, no segundo amistoso desta pausa internacional. Na fase final da Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá, os comandados de Ancelotti enfrentarão Haiti, Marrocos e Escócia na fase de grupos.
Neymar "decepcionado e triste" por não ter sido convocado
Neymar, hoje com 34 anos, disputou sua última partida pela seleção em outubro de 2023, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado durante uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra o Uruguai. Desde então, ele tem enfrentado repetidos problemas com lesões; mais recentemente, uma nova cirurgia no joelho no início deste ano o deixou fora de ação. Nesta temporada, porém, o atacante está em boa fase e já somou cinco pontos (três gols e duas assistências) em cinco partidas pelo Santos.
Neymar disputou até agora 128 partidas pela seleção e marcou 79 gols. Além disso, o ex-jogador do Barça e do PSG deu 59 assistências. Após não ter sido convocado, ele declarou na semana passada: “Preciso falar sobre isso, porque não posso deixar isso sem resposta. É claro que estou decepcionado e triste por não ter sido convocado. Mas o foco permanece, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. Continuamos focados. Vamos alcançar nosso objetivo. A convocação definitiva ainda está por vir.” Ancelotti justificou que Neymar não está atualmente “100% em forma. Precisamos de jogadores que estejam em sua melhor forma. Neymar precisa continuar trabalhando duro, jogando, provando suas qualidades e demonstrando boa condição física.”
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Estatísticas de Neymar na Seleção
Jogos internacionais 128 Gols 79 Assistências 59 Cartões amarelos 32 Cartões vermelhos 1 Títulos 1