A Seleção acabara de sofrer o segundo gol, marcado pelo atacante do Liverpool Hugo Ekitike, após cerca de uma hora de jogo, quando a torcida brasileira em Foxborough começou a entoar o nome de Neymar de forma bem audível e por um longo período. O craque do FC Santos, porém, nem fazia parte da equipe de Ancelotti. O técnico não o havia escalado, o que causou frustração no artilheiro recordista do Brasil e espanto em parte da torcida.

Após a partida, Ancelotti minimizou a questão dos gritos da torcida: “Devemos falar dos jogadores que estavam aqui, que jogaram e deram tudo de si. Que se sacrificaram e trabalharam duro. Estou satisfeito.” Ele também destacou que há “uma grande disputa” em sua equipe.

No entanto, a atuação pouco inspirada deve acirrar ainda mais as discussões sobre Neymar no país. Especialmente porque o atacante Raphinha, do FC Barcelona, se lesionou e foi substituído aos 45 minutos devido a uma lesão muscular.