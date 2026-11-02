"Nenhum clube o quer": ex-estrela do Real diz que manter Vinícius foi um erro

Santi Cañizares, ex-goleiro do Real Madrid, dirigiu duras críticas ao craque merengue Vinícius Júnior, por acreditar que seu comportamento afeta negativamente a equipe.
Ele considera que as atitudes do jogador brasileiro complicaram em muitas ocasiões a situação do time merengue, além de terem contribuído para manchar a imagem do clube.
Por esse motivo, ele se opôs firmemente à renovação do contrato do jogador durante o último verão, e ainda mantém sua posição.
Leia também: comparado a um mago brasileiro, pai de Yamal corrige erro comum sobre o filho e desafia o Real