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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"Nenhum clube o quer": ex-estrela do Real diz que manter Vinícius foi um erro

AEK Athens x Real Madrid
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J. Canizares
Vinicius Junior
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"Um jovem cheio de problemas... e perdeu completamente o seu valor"!

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Santi Cañizares, ex-goleiro do Real Madrid, dirigiu duras críticas ao craque merengue Vinícius Júnior, por acreditar que seu comportamento afeta negativamente a equipe.

Ele considera que as atitudes do jogador brasileiro complicaram em muitas ocasiões a situação do time merengue, além de terem contribuído para manchar a imagem do clube.

Por esse motivo, ele se opôs firmemente à renovação do contrato do jogador durante o último verão, e ainda mantém sua posição.

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  • A renovação do contrato de Vinícius foi um erro

    Cañizares afirmou, em declarações divulgadas pelo site Defensa Central à rádio Cope: "Talvez eu seja a pessoa estranha, mas acho que a decisão foi um erro. Para mim, a renovação do contrato de Vinicius foi um erro, porque o jogador já tinha esgotado completamente o seu valor. E não acredito que a oferta do Arsenal fosse real".

    E acrescentou: "Eu gostaria que o Real Madrid não renovasse o seu contrato e que Vinicius saísse de graça no verão de 2027, pois ele já tinha esgotado o seu valor, e não havia nenhum problema nisso. Não vejo possibilidade de vendê-lo ao Arsenal, não por causa do seu potencial, mas porque é um jovem muito problemático, e nem todos os clubes o querem".

    E prosseguiu: "Além disso, os grandes clubes se preocupam com a sua imagem. Há uma diferença entre contratar Diomande, conhecido pela sua personalidade, e contratar Vinicius com a personalidade dele".

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  • Erro duplo: "Ele não deveria voltar a jogar"

    A fala do ex-goleiro da seleção não se limitou à decisão de renovar o contrato de Vinícius, mas se estendeu à sua permanência em campo nas partidas, considerando que isso representa um erro adicional.

    E disse: "Renovar o contrato dele é um erro, mas escalá-lo nas partidas é um erro em dobro. Ele esgotou o seu valor, você o contratou por um preço baixo, ele te deu um bom retorno e venceu dois títulos da Liga dos Campeões com você. Tomara que todas as negociações sejam tão bem-sucedidas assim, mas o assunto acabou agora".

    E encerrou suas declarações dizendo: "No momento atual, Vinícius não acrescenta nada em termos de imagem do clube, nem em termos do grupo, nem mesmo do ponto de vista futebolístico, e por isso não é mais útil para mim".

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  • O que o Real Madrid quer: e o papel defensivo de Vinícius

    O site comentou após a fala de Cañizares: "Apesar de o Real Madrid poder decidir vender Vinícius Júnior durante a janela de transferências de verão, a sua falta de minutos em campo ou a continuidade da queda do seu rendimento tornarão extremamente difícil livrar-se dele. Por essa razão, o clube merengue, independentemente do que venha a acontecer com o futuro do jogador, trabalha para ajudá-lo a recuperar a confiança e os seus melhores níveis físicos".

    E prosseguiu: "José Mourinho oferece apoio e incentivo a Vinícius, com o objetivo de fazê-lo voltar ao nível que apresentava anteriormente. Ainda não se sabe se essas tentativas darão certo, mas o jogador sente o respaldo do clube e o valoriza".

    E concluiu: "Espera-se que Vinícius recupere o sorriso e o prazer de jogar em breve, mas ele já entende que, se quiser atuar como titular, precisa se comprometer a voltar constantemente para ajudar Cucurella ou Carreras nas funções defensivas. Esse é o papel que Diomande desempenha atualmente, e no qual tem obtido grande sucesso".

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