Las, cujo sobrenome completo na verdade é Lasova, tem raízes eslovacas, com ela e os dois irmãos fluentes no idioma. Em 2006, um ano antes de ela e sua irmã gêmea, Noel, nascerem, sua mãe, Paula, mudou-se da Eslováquia para a Inglaterra com seu filho mais velho, Tobias, e foi na região de Leicester que as três crianças cresceram, todas obcecadas por futebol.

Las chutava bola com Noel enquanto Tobias jogava futebol, até entrar para seu próprio time aos cinco anos. Foi no Beaumont Park, onde ela jogou com os meninos até se juntar ao Leicester aos 13 anos. O Leicester, na verdade, já havia batido à porta três anos antes, o que levou Las a passar uma temporada no clube, mas sua mãe, que ela descreve como a maior influência em sua carreira por seu apoio e sacrifício, acreditava que o desenvolvimento da filha seria melhor no Beaumont Park naquele momento, por isso ela logo voltou para lá.

Nos anos entre suas duas passagens pelo Leicester, Las foi explorando cada vez mais caminhos em sua busca para se tornar jogadora profissional. Entrando em uma academia, levantando pesos e fazendo sessões individuais com diferentes treinadores, a versátil jogadora de lado tem um atletismo incansável que se tornou uma característica fundamental de seu jogo, ao lado de suas excelentes qualidades técnicas.

Isso a ajudou a se firmar como presença constante no sub-21 do Leicester aos 15 anos e foi crucial em sua ascensão nas categorias de base da Inglaterra, com Las tomando a decisão de representar o país em que nasceu no cenário internacional. Ela fez parte da equipe da Inglaterra que chegou à final do Europeu sub-17 em 2024 e às semifinais da Copa do Mundo sub-17 mais tarde naquele ano, e desde então também representou o sub-19, inclusive no Europeu do ano passado, e o sub-20, que disputará uma Copa do Mundo mais tarde neste ano.