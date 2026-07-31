Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Nelly Las NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Nelly Las: contratação adolescente de verão do Chelsea pode ser "melhor do que" o ícone da Inglaterra Lucy Bronze

NXGN
Chelsea FC Women
N. Las
Inglaterra F
WSL

Quando era menina, Nelly Las assistia a Lucy Bronze e sonhava em ser como ela. Ao viver sua temporada de afirmação no Leicester City, com apenas 16 anos, ela dividiu o campo com o ícone da Inglaterra no empate por 1 a 1 em que o Leicester surpreendeu o Chelsea. Agora, a jogadora que ela idolatrava e tinha como referência será sua companheira de equipe, depois de Las se tornar a quarta contratação de verão do Chelsea.

“É meio louco estar aqui e saber que ela vai ser minha companheira de equipe”, disse a jogadora de 18 anos na semana passada, em sua primeira entrevista depois de trocar o Leicester pelo oeste de Londres. Mas, pouco mais de um ano depois de Las dizer ao The Athletic: “Quero ser como Lucy Bronze, até melhor do que ela”, não há maneira melhor de cumprir essa ambição do que aprender com a estrela da Inglaterra, assim como com a lateral-direita de nível mundial da Austrália, Ellie Carpenter, nos campos de Cobham todos os dias.

Isso é o que espera Las nesta temporada, depois de ela ter sido identificada pela técnica do Chelsea, Sonia Bompastor, e sua comissão como uma jogadora e promessa que valia a pena perseguir nesta janela de transferências de verão. Bompastor foi chefe da base do Lyon antes de construir seu nome como técnica principal do time principal do octacampeão europeu, então ela entende bastante de desenvolver jogadoras jovens.

Mas, enquanto o Chelsea busca se recuperar de sua pior campanha na Women's Super League em sete anos, o que há em Las que fez Bompastor e o clube acreditarem que valia a pena contratá-la?

  • Nelly Las LionessesGetty Images

    Onde tudo começou

    Las, cujo sobrenome completo na verdade é Lasova, tem raízes eslovacas, com ela e os dois irmãos fluentes no idioma. Em 2006, um ano antes de ela e sua irmã gêmea, Noel, nascerem, sua mãe, Paula, mudou-se da Eslováquia para a Inglaterra com seu filho mais velho, Tobias, e foi na região de Leicester que as três crianças cresceram, todas obcecadas por futebol.

    Las chutava bola com Noel enquanto Tobias jogava futebol, até entrar para seu próprio time aos cinco anos. Foi no Beaumont Park, onde ela jogou com os meninos até se juntar ao Leicester aos 13 anos. O Leicester, na verdade, já havia batido à porta três anos antes, o que levou Las a passar uma temporada no clube, mas sua mãe, que ela descreve como a maior influência em sua carreira por seu apoio e sacrifício, acreditava que o desenvolvimento da filha seria melhor no Beaumont Park naquele momento, por isso ela logo voltou para lá.

    Nos anos entre suas duas passagens pelo Leicester, Las foi explorando cada vez mais caminhos em sua busca para se tornar jogadora profissional. Entrando em uma academia, levantando pesos e fazendo sessões individuais com diferentes treinadores, a versátil jogadora de lado tem um atletismo incansável que se tornou uma característica fundamental de seu jogo, ao lado de suas excelentes qualidades técnicas.

    Isso a ajudou a se firmar como presença constante no sub-21 do Leicester aos 15 anos e foi crucial em sua ascensão nas categorias de base da Inglaterra, com Las tomando a decisão de representar o país em que nasceu no cenário internacional. Ela fez parte da equipe da Inglaterra que chegou à final do Europeu sub-17 em 2024 e às semifinais da Copa do Mundo sub-17 mais tarde naquele ano, e desde então também representou o sub-19, inclusive no Europeu do ano passado, e o sub-20, que disputará uma Copa do Mundo mais tarde neste ano.

    • Publicidade
  • Nelly Las Leicester Women 2024-25Getty Images

    A grande chance

    A estreia de Las no time principal aconteceu em outubro de 2024, quando ela tinha apenas 16 anos. Na época, o Leicester era comandado por Amandine Miquel, a ex-treinadora do Reims que teve um papel significativo nas carreiras de jogadoras como Melchie Dumornay, a atacante talismânica do Lyon; Phallon Tullis-Joyce, goleira número 1 do Manchester United; e Naomie Feller, a internacional francesa que acaba de se juntar ao Paris Saint-Germain após quatro anos no Real Madrid. Em um jogo da Copa da Liga contra o Bristol City, Las foi outra jovem a receber uma chance de Miquel.

    Outras 16 aparições viriam antes do fim da temporada, com o primeiro gol no time principal saindo na vitória sobre o Stoke City pela FA Cup e a primeira vez como titular acontecendo alguns dias depois, no confronto da Women’s Super League com o Tottenham, tudo isso antes de um dos maiores momentos da ainda jovem carreira de Las até aqui acontecer contra o Manchester City, em fevereiro de 2025.

    Foi um dia difícil para o Leicester, em uma temporada ainda mais complicada pelas lesões. Com uma hora de jogo, o time perdia por 3 a 0 e estava sendo eliminado da FA Cup. No entanto, Las proporcionaria um momento de alegria nos minutos finais, quando foi lançada pela direita para marcar seu segundo gol no time principal. Foi um momento marcante em uma temporada de afirmação que realmente colocou Las no mapa como um dos principais jovens talentos do futebol feminino inglês.

  • Nelly Las Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    Como vai?

    A temporada 2025-26 não seguiria o mesmo rumo. Miquel foi surpreendentemente demitida pelo Leicester menos de duas semanas antes do início da campanha, e Rick Passmoor, seu sucessor, daria a Las apenas cinco oportunidades antes da pausa de inverno. Um empréstimo ao Ipswich Town, então lanterna da WSL 2, viria no Ano-Novo, mas o tempo de jogo se mostrou ainda mais difícil por lá, com apenas duas partidas disputadas.

    Nada disso, porém, impediu o Chelsea de dar a Las um novo ponto alto na carreira neste verão. Na semana passada, a jovem de 18 anos foi apresentada como a quarta contratação de verão do Chelsea, assinando um contrato de quatro anos depois que a cláusula de rescisão em seu vínculo com o Leicester foi acionada.

    “É uma sensação absolutamente incrível”, disse Las. “É algo com que você sonha quando começa no futebol, assinar com um time como o Chelsea e chegar a um nível como este. Estou sem palavras.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Nelly Las England Women 2025Getty Images

    Maiores pontos fortes

    O atleticismo de Las se destaca imediatamente como uma de suas melhores características. Ela é maravilhosamente rápida, e isso coloca as defensoras imediatamente em dificuldade, especialmente pela forma como é positiva com a bola. A adolescente então consegue complementar essa ameaça atlética com uma ameaça técnica, tendo grande qualidade com a bola.

    Essa combinação de fatores fez com que Scott Chickelday, um renomado treinador individual que trabalhou com Alessia Russo, Ollie Watkins e Jeremie Frimpong, ficasse “desesperado para trabalhar com ela”, como ele contou ao The Athletic. “Eu a vi chutando a bola e pensei: ‘Uau, essa vai ser uma jogadora especial’.”

    Também chama atenção a versatilidade de Las. Utilizada predominantemente como lateral-direita na seleção inglesa, ela surgiu como uma excelente opção mais à frente quando o Leicester lidava com muitas lesões no ataque.

    “Acho que a qualidade física dela, de velocidade e de conseguir repetir muitas vezes essas ações em alta velocidade em um curto espaço de tempo, é definitivamente algo que está fazendo uma grande diferença no jogo agora”, explicou Miquel.

    No entanto, é como ala, função que realmente se adequaria ao atleticismo completo de Las, que o técnico francês acredita que ela pode estar no seu melhor: “Porque ela consegue fazer esse esforço, tem velocidade e boa qualidade de finalização e técnica.”

    Depois, há a mentalidade de Las. “Existe a jogadora que quer ser jogadora de futebol e existe a jogadora que precisa ser jogadora de futebol”, disse Chickelday. “A atitude da Nelly é a de que ela precisa ser jogadora de futebol.”

  • Nelly Las Leicester Women 2024-25Getty Images

    Espaço para melhorar

    Tendo feito todo esse trabalho extra, Las se adaptou bem ao jogo profissional, mas ainda pode ficar mais forte e impor mais sua presença física, algo que virá com o tempo à medida que ela continuar esse trabalho e for exposta a mais desses duelos com as melhores da WSL.

    Ela tem boas qualidades na defesa no um contra um, algo que será ainda mais favorecido por essa evolução física, mas ainda há aspectos em que Las pode evoluir sem a posse de bola para entender quando pressionar, quando fazer a cobertura e onde se posicionar. Talvez isso não seja surpresa, dada a variedade de funções que ela desempenhou até agora, nas quais os gatilhos e as instruções são diferentes a cada vez, mas é algo que pode melhorar facilmente com mais experiência, especialmente por causa de seu foco mental e de sua determinação.

  • Niamh Charles England Women 2026Getty Images

    A próxima... Niamh Charles?

    É difícil fazer uma comparação satisfatória de jogadora para Las por causa da forma diferente como ela tem sido utilizada em nível de clube e de seleção. Enquanto nas seleções de base da Inglaterra ela é frequentemente escalada como lateral em uma função mais ortodoxa, a maior parte de sua experiência no Leicester foi na linha de ataque. A crença de Miquel de que a combinação de suas características faria dela uma excelente ala parece precisa, mas ela também não atuou muito nessa posição.

    A idolatria de Las por Bronze fica evidente na forma como ela sobe e desce pela ala para participar tanto do ataque quanto da defesa, mas sua arrancada é mais impactante do que a da estrela da Inglaterra, enquanto seu trabalho defensivo, que é realmente um grande destaque em Bronze, ainda precisa de alguns ajustes.

    Ela também tem coisas em comum com Niamh Charles, que acabou de deixar o Chelsea para ir para o Man City. A internacional inglesa surgiu primeiro como atacante antes de passar para a posição de lateral, o que significa que ela leva essas qualidades ofensivas para sua função defensiva, ao mesmo tempo em que evolui cada vez mais no outro lado do campo. Ainda assim, ela não tem a mesma arrancada que Las tem e a adolescente certamente é uma jogadora mais direta, mais parecida com Bronze nesse sentido do que Charles. Assim, Las provavelmente fica em algum ponto no meio dessas duas jogadoras quando se busca uma comparação razoável.

  • Nelly Las Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    O que vem a seguir?

    Será interessante ver como será a primeira temporada de Las no Chelsea. Há ampla concorrência pela posição de lateral-direita, por causa de Bronze e Carpenter, e conquistar espaço em um time dessa qualidade nunca é fácil. Mas o Chelsea disputará muitos jogos e qualquer lesão pode abrir a porta para mais oportunidades.

    Na temporada passada, Veerle Buurman foi um grande exemplo de como as coisas podem mudar rapidamente. Embora as opções do Chelsea para a zaga fossem fortes no papel, com Millie Bright, Kadeisha Buchanan, Nathalie Bjorn e Naomi Girma entre elas, as ausências abriram caminho para que Buurman, ainda adolescente, tivesse sua chance no início do ano. Ela aproveitou a oportunidade da melhor forma e se destacou como uma das melhores jogadoras do Chelsea na campanha 2025-26.

    Se Las terá de ser igualmente paciente, ou se Bompastor optará por usá-la mais à frente em alguns momentos, como Miquel fez no Leicester, só o tempo dirá. Se a jogadora de 18 anos for incluída no elenco da Inglaterra para a Copa do Mundo Sub-20, que acontece em setembro, isso também tornará ainda maior a necessidade de paciência em nível de clube, já que é improvável que ela seja lançada de volta imediatamente à ação na WSL depois do que as Young Lionesses esperam que seja um mês longo, exigente e, no fim, bem-sucedido.

    Mas o Chelsea claramente vê algo especial em Las para levá-la ao clube e, com Bronze tendo renovado seu contrato por apenas mais um ano neste verão, uma boa evolução pode fazer com que ela garanta profundidade à posição de lateral-direita para além do período da estrela da Inglaterra, seja ele encerrado em 2027 ou depois.

    Sarina Wiegman e a Inglaterra também ficariam felizes em ver Las corresponder a essa expectativa. Já faz vários anos que se discute quem será a sucessora de longo prazo de Bronze em nível internacional, sem que haja uma candidata óbvia no momento. Será que a adolescente pode ser essa jogadora? É muita pressão para colocar sobre ombros jovens, mas ela já disse que quer ser melhor do que o ícone da Inglaterra. Mesmo chegar perto do nível dela já seria uma grande notícia para a Inglaterra.