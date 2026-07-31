“É meio louco estar aqui e saber que ela vai ser minha companheira de equipe”, disse a jogadora de 18 anos na semana passada, em sua primeira entrevista depois de trocar o Leicester pelo oeste de Londres. Mas, pouco mais de um ano depois de Las dizer ao The Athletic: “Quero ser como Lucy Bronze, até melhor do que ela”, não há maneira melhor de cumprir essa ambição do que aprender com a estrela da Inglaterra, assim como com a lateral-direita de nível mundial da Austrália, Ellie Carpenter, nos campos de Cobham todos os dias.
Isso é o que espera Las nesta temporada, depois de ela ter sido identificada pela técnica do Chelsea, Sonia Bompastor, e sua comissão como uma jogadora e promessa que valia a pena perseguir nesta janela de transferências de verão. Bompastor foi chefe da base do Lyon antes de construir seu nome como técnica principal do time principal do octacampeão europeu, então ela entende bastante de desenvolver jogadoras jovens.
Mas, enquanto o Chelsea busca se recuperar de sua pior campanha na Women's Super League em sete anos, o que há em Las que fez Bompastor e o clube acreditarem que valia a pena contratá-la?