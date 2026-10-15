O zagueiro argentino Lisandro Martínez vive um momento de tensão com o Manchester United, depois de ter criticado publicamente a direção esportiva do clube inglês, e sua permanência no time passou a ser colocada em dúvida.

Após a derrota para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, o defensor dirigiu críticas públicas ao diretor esportivo do United e pediu a contratação de mais reforços para que a equipe possa disputar os grandes títulos, algo que não agradou à diretoria do clube inglês.

Um dia após a polêmica gerada por suas declarações, o jogador argentino publicou um comunicado em suas redes sociais para explicar os motivos de sua fala e aliviar a tensão provocada pela entrevista.

Lisandro admitiu que falou movido pela raiva e pela frustração, mas manteve que seu objetivo era exigir a ambição que considera necessária para devolver o Manchester United ao círculo de disputa pelos grandes títulos.

O jornal Sport informou que o contrato de Lisandro Martínez vai até o verão de 2027, com opção de prorrogação por mais uma temporada, mas ele não pretende aceitar essa renovação, e seu próximo destino pode ser a Espanha.

De acordo com o site "The Athletic", o internacional argentino prefere jogar na Espanha caso acabe deixando o Manchester United.