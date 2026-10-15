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Negócio de graça chama a atenção de Barcelona, Real Madrid e Atlético

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L. Martinez
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O zagueiro argentino Lisandro Martínez vive um momento de tensão com o Manchester United, depois de ter criticado publicamente a direção esportiva do clube inglês, e sua permanência no time passou a ser colocada em dúvida.

Após a derrota para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, o defensor dirigiu críticas públicas ao diretor esportivo do United e pediu a contratação de mais reforços para que a equipe possa disputar os grandes títulos, algo que não agradou à diretoria do clube inglês.

Um dia após a polêmica gerada por suas declarações, o jogador argentino publicou um comunicado em suas redes sociais para explicar os motivos de sua fala e aliviar a tensão provocada pela entrevista.

Lisandro admitiu que falou movido pela raiva e pela frustração, mas manteve que seu objetivo era exigir a ambição que considera necessária para devolver o Manchester United ao círculo de disputa pelos grandes títulos.

O jornal Sport informou que o contrato de Lisandro Martínez vai até o verão de 2027, com opção de prorrogação por mais uma temporada, mas ele não pretende aceitar essa renovação, e seu próximo destino pode ser a Espanha.

De acordo com o site "The Athletic", o internacional argentino prefere jogar na Espanha caso acabe deixando o Manchester United.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Opção disponível no mercado de transferências para reforçar o setor defensivo

    Essa possibilidade abre as portas para o interesse de alguns dos grandes clubes do Campeonato Espanhol, entre eles Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, embora até o momento não haja nenhuma informação confirmada sobre negociações com qualquer um deles.

    Os três clubes podem ver Lisandro como uma opção disponível no mercado de transferências para reforçar o setor defensivo com a contratação de um zagueiro canhoto e com grande experiência no mais alto nível.

    O defensor argentino tem experiência nos gramados da elite europeia e também foi campeão da Copa do Mundo com a seleção da Argentina no Catar, em 2022. Sua força nos duelos, a agressividade defensiva e a capacidade de sair jogando desde o fundo e construir as jogadas estão entre suas principais características.

    Caso o jogador decida, no fim das contas, mudar de destino, sua situação contratual pode ser um fator determinante para facilitar o negócio, já que ele poderá sair como jogador livre se o contrato terminar sem renovação.

    No caso do Barcelona, o clube catalão estudou, nos últimos dias da janela de transferências passada, a possibilidade de contratar um zagueiro canhoto. Por isso, se Lisandro não renovar seu contrato, pode representar uma opção interessante para reforçar a defesa a um custo baixo.

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