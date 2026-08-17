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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Napoli intensifica a busca pelo ex-meio-campista do Real Madrid Dani Ceballos

Mercado da bola
D. Ceballos
Napoli
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O Napoli intensificou sua investida por Dani Ceballos ao apresentar uma oferta formal ao ex-meio-campista do Real Madrid após sua saída da capital espanhola. O jogador de 30 anos, que está livre no mercado, também desperta interesse da Juventus e do clube de infância Real Betis, mas a equipe de Massimiliano Allegri agora faz força para concluir uma transferência rápida.

  • O Napoli apresenta proposta de contrato

    O Napoli teria apresentado uma oferta formal de contrato aos representantes de Ceballos, enquanto busca reforçar o meio-campo de Allegri antes da nova temporada. De acordo com o Sportal, o Napoli agiu rapidamente para capitalizar a disponibilidade do internacional espanhol depois que sua longa passagem pelo Madrid chegou ao fim. Embora o meia de 30 anos também tenha mantido contato com o clube de infância, o Betis, a equipe italiana está pressionando forte para convencê-lo a continuar a carreira na Serie A.

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  • Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Rivais de Turim monitoram situação

    A reportagem acrescenta que a investida do Napoli está sendo acompanhada de perto pelo rival nacional Juventus, que considerou uma investida pelo meia espanhol no verão passado e mantém interesse ativo em sua situação. No entanto, Ceballos não é atualmente considerado uma prioridade máxima pela cúpula da Juventus, o que cria uma abertura clara para o time de Nápoles sair na frente na disputa pela transferência antes que pretendentes rivais compliquem as negociações com propostas concretas próprias.

  • Contratação sem custos se encaixa nas finanças

    A investida está alinhada com a ambição do Napoli de competir em múltiplas frentes domésticas e europeias sob o comando de Allegri. Após lapidar seu jogo na base do Betis antes de sua transferência para Madri em 2017, a vasta bagagem de Ceballos na elite europeia faz dele um perfil ideal para injetar calma, controle tático e visão criativa no meio-campo do Partenopei.

    Garantir um jogador de seu calibre em uma transferência sem custos também representa um grande reforço financeiro, permitindo ao clube aumentar significativamente a profundidade de seu elenco principal sem comprometer a estabilidade orçamentária antes de uma campanha desgastante.

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    A resposta contratual decide o futuro

    Um avanço nas negociações pode acontecer rapidamente se o estafe de Ceballos aceitar os termos atualmente em cima da mesa. Enquanto isso, o Napoli está finalizando os preparativos para abrir sua campanha na Serie A de 2026-27 com uma visita ao Genoa no próximo sábado. Allegri está ansioso para concluir o acordo prontamente, garantindo que o experiente meio-campista seja integrado antes que uma sequência intensa de jogos ganhe ritmo.