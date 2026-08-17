A investida está alinhada com a ambição do Napoli de competir em múltiplas frentes domésticas e europeias sob o comando de Allegri. Após lapidar seu jogo na base do Betis antes de sua transferência para Madri em 2017, a vasta bagagem de Ceballos na elite europeia faz dele um perfil ideal para injetar calma, controle tático e visão criativa no meio-campo do Partenopei.

Garantir um jogador de seu calibre em uma transferência sem custos também representa um grande reforço financeiro, permitindo ao clube aumentar significativamente a profundidade de seu elenco principal sem comprometer a estabilidade orçamentária antes de uma campanha desgastante.