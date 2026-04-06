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Adhe Makayasa

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“Não tem sido fácil para ele” – Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, responde às críticas a Kylian Mbappé

K. Mbappe
Real Madrid
A. Arbeloa
La Liga
Real Madrid x Bayern de Munique
Bayern de Munique
Liga dos Campeões

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, saiu em defesa de Kylian Mbappé em meio às críticas dirigidas ao francês, insistindo que ele compreende plenamente o peso da camisa branca. Em declarações antes da decisiva partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, Arbeloa destacou a “sorte extraordinária” de poder contar com o atacante no maior palco da Europa.

  • Precisamos nos recuperar da derrota em Maiorca

    A preparação para a primeira partida foi marcada por discussões sobre o papel de Mbappé como peça-chave da estratégia ofensiva do Real Madrid. O campeão da Copa do Mundo teve dificuldades na derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Mallorca na La Liga no fim de semana, quando atuou ao lado de Brahim Díaz no ataque.

    Arbeloa observou: “É claro que Mbappé tem qualidades diferentes das de Brahim, então teremos que jogar de uma maneira diferente. Mas estou muito feliz por termos jogadores tão excepcionais à nossa disposição. Mbappé veio para cá para disputar esse tipo de partida. Temos sorte de ter todo mundo disponível e não ter um elenco com dez ou onze jogadores fora.”

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  • MbappeGetty Images

    "Mbappé sabe exatamente o que é o Real Madrid"

    O técnico do Real Madrid não hesitou em rebater as críticas persistentes sobre Mbappé, destacando a ambição do jogador de defender o gigante espanhol. Arbeloa sugeriu que as especulações externas ignoram os desafios pessoais significativos que o atacante enfrentou, como lidar com a pressão das altas expectativas da torcida e da mídia.

    Ele acrescentou: “A única coisa que importa para mim é o que eu penso, e é uma sorte extraordinária ter um jogador como Mbappé no time. Eu me coloco no lugar dos zagueiros que têm que enfrentar o Real Madrid. Mbappé sabe exatamente o que é o Real Madrid; ele sempre sonhou em jogar aqui. Não foi fácil para ele chegar até aqui.”

  • A história chama a realeza europeia

    Esta partida das quartas de final coloca frente a frente as duas equipes mais bem-sucedidas da competição, com o Real Madrid e o Bayern somando, juntos, 557 vitórias e porcentagens de vitórias quase idênticas. Embora o Real Madrid permaneça invicto nos últimos nove confrontos contra os alemães, o time enfrenta um Bayern que marca, em média, 3,2 gols por jogo sob o comando de Vincent Kompany — a maior média de gols da equipe na Liga dos Campeões desde 1973.

    Sobre a magnitude do confronto, Arbeloa afirmou: “Um Real Madrid que sempre enfrentou grandes rivais de cabeça erguida. O Bayern está tendo uma temporada excepcional. Sabemos o quanto eles vão exigir de nós em campo. Nossa história com o Bayern é sempre especial. O Bernabéu está pronto para mais uma grande noite de Liga dos Campeões.”

  • Kylian Mbappe Real Madrid Harry Kane Bayern Munchen(C)Getty Images

    Bernabéu se prepara para um confronto de pesos pesados

    A partida de ida em Madri, no dia 7 de abril, será um teste decisivo para a evolução tática de Arbeloa, especialmente no que diz respeito à marcação de Harry Kane, que marcou 29 gols em 34 jogos da Liga dos Campeões desde que se juntou ao Bayern. Após o confronto de abertura no Bernabéu, a eliminatória será decidida oito dias depois na Allianz Arena, onde o histórico recorde do Real Madrid nas quartas de final será submetido ao teste definitivo.

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