“Não tem sido fácil para ele” – Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, responde às críticas a Kylian Mbappé

A preparação para a primeira partida foi marcada por discussões sobre o papel de Mbappé como peça-chave da estratégia ofensiva do Real Madrid. O campeão da Copa do Mundo teve dificuldades na derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Mallorca na La Liga no fim de semana, quando atuou ao lado de Brahim Díaz no ataque.

Arbeloa observou: “É claro que Mbappé tem qualidades diferentes das de Brahim, então teremos que jogar de uma maneira diferente. Mas estou muito feliz por termos jogadores tão excepcionais à nossa disposição. Mbappé veio para cá para disputar esse tipo de partida. Temos sorte de ter todo mundo disponível e não ter um elenco com dez ou onze jogadores fora.”