"Não sei o que dizer" — Virgil van Dijk faz uma confissão preocupante após a derrota do Liverpool para o Brighton

O zagueiro holandês não mediu palavras depois que dois gols de Danny Welbeck condenaram o Liverpool à sua décima derrota na Premier League nesta campanha difícil.

Apesar de Milos Kerkez ter descontado para os visitantes, a equipe de Arne Slot não conseguiu empatar, deixando seu capitão em busca de respostas após mais um resultado decepcionante.

“Minha reação inicial [é de] frustração, acho que tenho me repetido ultimamente”, disse Van Dijk aos repórteres. “É a situação. Também fiquei surpreso quando estava no campo de treino ontem (sexta-feira) e vi apenas o número de jogadores que vi, mas essa é a situação. Então, sim, é difícil”.

Ele acrescentou: “Olha, não sei o que dizer — venho dizendo a mesma coisa nos últimos meses. Não conseguimos dar continuidade a um bom desempenho. Isso é algo que precisa mudar se quisermos alcançar o que estamos tentando alcançar, que é disputar a Liga dos Campeões.”