Getty Images Sport
Traduzido por
"Não sei o que dizer" — Virgil van Dijk faz uma confissão preocupante após a derrota do Liverpool para o Brighton
Van Dijk questiona a regularidade do Liverpool
O zagueiro holandês não mediu palavras depois que dois gols de Danny Welbeck condenaram o Liverpool à sua décima derrota na Premier League nesta campanha difícil.
Apesar de Milos Kerkez ter descontado para os visitantes, a equipe de Arne Slot não conseguiu empatar, deixando seu capitão em busca de respostas após mais um resultado decepcionante.
“Minha reação inicial [é de] frustração, acho que tenho me repetido ultimamente”, disse Van Dijk aos repórteres. “É a situação. Também fiquei surpreso quando estava no campo de treino ontem (sexta-feira) e vi apenas o número de jogadores que vi, mas essa é a situação. Então, sim, é difícil”.
Ele acrescentou: “Olha, não sei o que dizer — venho dizendo a mesma coisa nos últimos meses. Não conseguimos dar continuidade a um bom desempenho. Isso é algo que precisa mudar se quisermos alcançar o que estamos tentando alcançar, que é disputar a Liga dos Campeões.”
- Getty Images Sport
As cinco principais esperanças por um fio
O Liverpool vem passando por uma fase difícil ultimamente, conquistando apenas um ponto nas partidas contra o Wolves, o Tottenham e o Brighton. O experiente zagueiro central alertou que o elenco deve assumir a responsabilidade coletiva pela queda de rendimento se quiser manter alguma esperança de terminar entre os cinco primeiros e retornar à principal competição de clubes da Europa na próxima temporada.
“Estamos tentando de tudo. Estamos tentando reverter a situação e esperamos dar a volta por cima, mas não parece que isso vá acontecer no momento”, acrescentou o capitão.
“Já me fizeram essa pergunta (qual é o problema) muitas vezes nesta temporada e ainda não aconteceu. Depende de nós e, portanto, temos que fazer isso como jogadores, como um grupo. Se mudarmos isso, obviamente poderemos ser uma força muito perigosa ao longo de toda a temporada. Mas, no momento, não somos.”
A crise de lesões se agrava em Anfield
A tarefa do Liverpool ficou ainda mais difícil devido a uma lista crescente de lesionados, que já incluía Mohamed Salah, Alisson Becker e Alexander Isak. Os Reds sofreram mais um revés no Amex quando o artilheiro Hugo Ekitike foi forçado a sair mais cedo de campo devido a uma contusão na coxa, após uma colisão com o ex-ídolo de Anfield, James Milner.
“Quando o Hugo sai e você olha para o time, não havia muitas jogadas por trás”, observou Van Dijk. “Não há muito naquele lado. Não foi por isso que perdemos, mas mudou um pouco o nosso jogo. Quando ele fez as substituições, a formação mudou, as posições mudaram e aí você passa a exigir coisas diferentes. É uma combinação de tudo, mas o fato é que não conseguimos dar continuidade ao bom desempenho que tivemos no meio da semana.”
- Getty Images Sport
Van Dijk olha para o futuro
Com a pausa para os jogos internacionais se aproximando, Van Dijk vai se juntar à seleção holandesa, mas sua mente continua voltada para o “ciclo” de derrotas em Merseyside. Ele expressou seu pesar pelos torcedores que viajaram para acompanhar o time e viram sua equipe lutar por estabilidade ao longo de uma temporada difícil sob o comando de Arne Slot. “Também estou frustrado pelos torcedores. Eles viajam até aqui, chegam cedo, para nos apoiar, e nós não conseguimos corresponder mais uma vez. Então, é difícil”, concluiu.
“Isso já aconteceu muitas vezes e, se continuar acontecendo, não há chance de sucesso. Se ainda houver uma chance, estou sempre confiante, mas temos que jogar melhor, é claro. E se não jogarmos, vai ser muito difícil. Faltam mais sete jogos, e todos difíceis, então as coisas precisam mudar para que possamos merecer isso também.”
Publicidade