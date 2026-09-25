José Mourinho, treinador do Real Madrid, entrou no carro do programa "Aposte e Vá" para percorrer as ruas de Madri na companhia de Yevhen Karahan.
O jornal Marca publicou as declarações de Mourinho, que explicou os motivos de seu retorno ao clube merengue: "Voltei porque o clube quis o meu retorno e a reconstrução do time, mas a forma como falaram comigo também teve influência".
E acrescentou: "Deixei o Real Madrid em 2013, acredito eu, e desde então sempre mantivemos uma relação próxima. Saí do clube com uma relação excelente com a diretoria; por isso sempre continuamos em contato".
Sobre seu método de trabalho, Mourinho destacou que "sempre gostei de manter um grande contato com os jogadores. Muitas vezes lhes digo: esta é minha ideia para esta partida, esta é minha estratégia, é assim que analiso o jogo com meu auxiliar, e é assim que queremos jogar".
E esclareceu: "Mas mais importante do que a forma como quero jogar é o que eles sentem. Você se sente capaz de fazer isso por mim? Você se sente capaz de cumprir as tarefas que lhe atribuo? Se não, me diga sua opinião".
E prosseguiu: "Por isso, sempre há o que eu chamava, sabe, de descoberta e orientação. Descobrimos as coisas juntos. E tentamos chegar à situação ideal em que o treinador esteja feliz e à vontade e, ao mesmo tempo, o jogador também se sinta confortável. Não acredito que dê certo se o jogador fizer algo em que não acredita".
E acrescentou: "Como dizia um dos meus professores na universidade: você não treina jogadores de futebol, você treina homens".