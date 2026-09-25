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Não me decepcione: Mourinho incita jogadores do Real a quebrar as regras

La Liga
Real Madrid
J. Mourinho
Espanha

José Mourinho, treinador do Real Madrid, entrou no carro do programa "Aposte e Vá" para percorrer as ruas de Madri na companhia de Yevhen Karahan.

O jornal Marca publicou as declarações de Mourinho, que explicou os motivos de seu retorno ao clube merengue: "Voltei porque o clube quis o meu retorno e a reconstrução do time, mas a forma como falaram comigo também teve influência".

E acrescentou: "Deixei o Real Madrid em 2013, acredito eu, e desde então sempre mantivemos uma relação próxima. Saí do clube com uma relação excelente com a diretoria; por isso sempre continuamos em contato".

Sobre seu método de trabalho, Mourinho destacou que "sempre gostei de manter um grande contato com os jogadores. Muitas vezes lhes digo: esta é minha ideia para esta partida, esta é minha estratégia, é assim que analiso o jogo com meu auxiliar, e é assim que queremos jogar". 

E esclareceu: "Mas mais importante do que a forma como quero jogar é o que eles sentem. Você se sente capaz de fazer isso por mim? Você se sente capaz de cumprir as tarefas que lhe atribuo? Se não, me diga sua opinião".

E prosseguiu: "Por isso, sempre há o que eu chamava, sabe, de descoberta e orientação. Descobrimos as coisas juntos. E tentamos chegar à situação ideal em que o treinador esteja feliz e à vontade e, ao mesmo tempo, o jogador também se sinta confortável. Não acredito que dê certo se o jogador fizer algo em que não acredita".

E acrescentou: "Como dizia um dos meus professores na universidade: você não treina jogadores de futebol, você treina homens".

  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Não me decepcione: sempre estarei ao seu lado aconteça o que acontecer

    Mourinho revelou a Kerkez um de seus lemas, dizendo: "Não me decepcione. Quando digo não me decepcione, estou falando, claro, de futebol. Não me decepcione, e eu estarei sempre ao seu lado. Aconteça o que acontecer".

    E disse Mourinho: "Você é um jogador de futebol 24 horas por dia. E essa também é a questão. Você treina por duas ou três horas por dia, mas é um jogador de futebol 24 horas por dia. Por isso, tudo influencia o seu trabalho: o que você come quando não está no clube, o que você bebe, como você dorme e até aspectos da sua vida pessoal".

    E acrescentou: "Infelizmente, um jogador de futebol não pode esquiar ou andar de bicicleta; e, se o fizer, e há quem faça isso às escondidas, longe do clube, o contrato não me interessa. O que me interessa é a maneira como você lida com o seu trabalho. Se você cair da bicicleta, pode ficar de fora por 3 partidas. Você pode quebrar a perna ou sofrer uma concussão que o impeça de apresentar o seu melhor nível".

    E prosseguiu: "Você tem um grupo de amigos, é jovem e solteiro, e seus amigos saem para as baladas na noite de quarta, quinta e sexta-feira, mas você não pode ir. Você só pode sair na noite seguinte à partida, desde que não tenha outra partida em 3 dias, o que pode acontecer".

    Mourinho disse ainda: "Há muitas coisas às quais você tem que renunciar para se tornar um jogador de futebol. Mas, no fim das contas, sua carreira é curta. Quando você chega por volta dos 35 anos, tem muitos anos pela frente para aproveitar a vida de outra maneira. Mas o futebol, em sua essência, não é um emprego, e sim um estilo de vida. Se você o encarar como um passatempo, está acabado. E, se você se considerar um jogador de futebol por apenas duas horas por dia, não chegará ao topo. No fim, é um estilo de vida".

    E acrescentou: "Assisti recentemente a um documentário sobre Nadal. E, claro, ele não é um jogador de futebol; é um atleta excepcional, sem dúvida. É impressionante a dimensão dos sacrifícios que fez e daquilo a que renunciou para construir essa carreira. E, no fim, há sempre uma relação entre o que você conquista e o que você entrega para conquistá-lo".

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  • real madrid(C)Getty Images

    Os jogadores de futebol: artistas

    Mourinho disse: "Existem regras e regras. Há regras que não são negociáveis. E há outras regras que eu gosto que os jogadores quebrem. Vou tentar explicar: se é preciso chegar às nove em ponto, todos devem chegar às nove. E se você chega às nove e quinze, mesmo sendo um superastro, simplesmente não pode fazer isso. Eu não aceito nem tolero que se quebre essa regra simples".

    E destacou: "Mas, durante a partida, se um dos jogadores quebra a regra graças ao seu talento, à sua criatividade ou à sua intuição, e arrisca tentar fazer algo diferente, eu lido com isso da mesma maneira. Preparo a partida com meus auxiliares e os analistas; e tentamos reduzir ao máximo possível o elemento de imprevisibilidade na partida. Tento montar um plano: 'Certo, as coisas vão acontecer desta maneira. Se estivermos na frente, vou fazer isto; e se estivermos atrás, vou fazer aquilo'".

    E acrescentou: "Mas, quando a partida começa, não penso nos analistas nem nos auxiliares. Simplesmente tenho uma certa intuição e ajo com base nela; faço o que sinto que deve ser feito. E se, no final, o resultado não for como eu previa, não me culpo, porque fiz isso pelo time. Fiz porque senti que era o melhor".

    Mourinho considera que "os jogadores de futebol são artistas. Quando você chega a um determinado nível, não se trata apenas do seu treinamento, da sua educação acadêmica ou do que aprendeu na universidade; você tem talentos que provavelmente Deus lhe concedeu. Portanto, deixe-se levar por eles e siga o seu instinto".

  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho defende os superastros

    Mourinho também falou sobre como lidar com as estrelas dentro do vestiário de um time de futebol, afirmando: "Aqueles a quem realmente chamo de superestrelas nunca têm problema com o ego, porque aqueles que causam problemas por causa do ego não são superestrelas para mim".

    E enfatizou: "Para mim, a superestrela é um conjunto completo. E esse conjunto inclui um lado da personalidade em que o tamanho do ego é proporcional ao tamanho do talento. Mas chega um momento em que eles sabem quando é o suficiente; e quando não sabem quando parar e querem ultrapassar essa linha, então, para mim, eles deixam de ser superestrelas".

    Mourinho encerrou sua fala dizendo: "Aprendo todos os dias. Aprendo com os momentos difíceis. Aprendo com as pessoas com quem trabalho, especialmente os jogadores. E, para vencer, temos que trabalhar juntos. Temos que jogar uns pelos outros e nos sacrificar uns pelos outros. E, no fim, há sempre uma relação entre o que você conquista e o que você entrega para conquistá-lo".

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