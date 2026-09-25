Mourinho revelou a Kerkez um de seus lemas, dizendo: "Não me decepcione. Quando digo não me decepcione, estou falando, claro, de futebol. Não me decepcione, e eu estarei sempre ao seu lado. Aconteça o que acontecer".

E disse Mourinho: "Você é um jogador de futebol 24 horas por dia. E essa também é a questão. Você treina por duas ou três horas por dia, mas é um jogador de futebol 24 horas por dia. Por isso, tudo influencia o seu trabalho: o que você come quando não está no clube, o que você bebe, como você dorme e até aspectos da sua vida pessoal".

E acrescentou: "Infelizmente, um jogador de futebol não pode esquiar ou andar de bicicleta; e, se o fizer, e há quem faça isso às escondidas, longe do clube, o contrato não me interessa. O que me interessa é a maneira como você lida com o seu trabalho. Se você cair da bicicleta, pode ficar de fora por 3 partidas. Você pode quebrar a perna ou sofrer uma concussão que o impeça de apresentar o seu melhor nível".

E prosseguiu: "Você tem um grupo de amigos, é jovem e solteiro, e seus amigos saem para as baladas na noite de quarta, quinta e sexta-feira, mas você não pode ir. Você só pode sair na noite seguinte à partida, desde que não tenha outra partida em 3 dias, o que pode acontecer".

Mourinho disse ainda: "Há muitas coisas às quais você tem que renunciar para se tornar um jogador de futebol. Mas, no fim das contas, sua carreira é curta. Quando você chega por volta dos 35 anos, tem muitos anos pela frente para aproveitar a vida de outra maneira. Mas o futebol, em sua essência, não é um emprego, e sim um estilo de vida. Se você o encarar como um passatempo, está acabado. E, se você se considerar um jogador de futebol por apenas duas horas por dia, não chegará ao topo. No fim, é um estilo de vida".

E acrescentou: "Assisti recentemente a um documentário sobre Nadal. E, claro, ele não é um jogador de futebol; é um atleta excepcional, sem dúvida. É impressionante a dimensão dos sacrifícios que fez e daquilo a que renunciou para construir essa carreira. E, no fim, há sempre uma relação entre o que você conquista e o que você entrega para conquistá-lo".