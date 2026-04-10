"Não há outra opção": recomenda-se ao BVB uma medida drástica em relação a Nico Schlotterbeck

Recentemente, Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã, revelou que, caso assinasse contrato, o zagueiro central gostaria “absolutamente” de incluir uma cláusula de rescisão para o próximo verão em seu novo contrato, a fim de poder brilhar na Copa do Mundo.

“Para que, no final, ele talvez tenha a oportunidade de ir para um clube ainda maior – com uma valorização possivelmente maior do que a que recebe no Dortmund”, comentou Matthäus.

O contrato de Schlotterbeck com o Borussia Dortmund expira no final da temporada. Há meses que os “amarelos e pretos” tentam renovar o contrato, até agora sem sucesso. Nos últimos dias, o assunto voltou a ser onipresente quando o zagueiro central negou um acordo iminente após o jogo da seleção alemã contra Gana. Ele destacou, entre outras coisas, que havia negociado por muito tempo com o antigo diretor esportivo do BVB, Sebastian Kehl, mas que agora precisava conversar com seu sucessor, Ole Book.