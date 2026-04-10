No programa “Triple – o debate sobre futebol de Hagedorn”, da Sky, Hamann defendeu que se deve apresentar um ultimato em breve ao zagueiro central nas negociações para a renovação do contrato que está prestes a expirar: “Não há outra maneira.”
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"Não há outra opção": recomenda-se ao BVB uma medida drástica em relação a Nico Schlotterbeck
Os dirigentes do Dortmund deveriam dar a Schlotterbeck um prazo de “duas a três semanas” para que ele finalmente tome uma decisão definitiva, segundo Hamann. “O contrato já está pronto há algumas semanas. Presumo que eles queiram saber, nos próximos dez a 14 dias, se ele fica ou vai embora.”
Por outro lado, o ex-jogador da seleção nacional não consegue entender de forma alguma que atualmente esteja sendo discutida uma cláusula de rescisão, que, segundo consta, Schlotterbeck estaria exigindo agora. Para ele, isso está fora de questão: “Então eles podem fechar as portas. Não consigo imaginar isso, por mais que tente. Isso seria uma declaração de falência.”
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Schlotterbeck parece querer "a todo custo" uma cláusula de rescisão após a Copa do Mundo
Recentemente, Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção alemã, revelou que, caso assinasse contrato, o zagueiro central gostaria “absolutamente” de incluir uma cláusula de rescisão para o próximo verão em seu novo contrato, a fim de poder brilhar na Copa do Mundo.
“Para que, no final, ele talvez tenha a oportunidade de ir para um clube ainda maior – com uma valorização possivelmente maior do que a que recebe no Dortmund”, comentou Matthäus.
O contrato de Schlotterbeck com o Borussia Dortmund expira no final da temporada. Há meses que os “amarelos e pretos” tentam renovar o contrato, até agora sem sucesso. Nos últimos dias, o assunto voltou a ser onipresente quando o zagueiro central negou um acordo iminente após o jogo da seleção alemã contra Gana. Ele destacou, entre outras coisas, que havia negociado por muito tempo com o antigo diretor esportivo do BVB, Sebastian Kehl, mas que agora precisava conversar com seu sucessor, Ole Book.
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Ricken rejeita o ultimato para Schlotterbeck
Pouco depois, o jornal *Bild* noticiou que Schlotterbeck teria pressionado deliberadamente o time amarelo e preto com suas declarações, a fim de conseguir rever para cima os termos do contrato com Kehl, que na verdade já haviam sido negociados.
Após a vitória por 2 a 0 no último fim de semana contra o VfB Stuttgart, Schlotterbeck finalmente voltou a adotar um tom mais conciliador e deu a entender que pretende tomar uma decisão em breve: “Tive uma boa conversa com Lars (Ricken, nota da redação) e Ole. Vamos continuar as conversas esta semana. Acho que não vai demorar muito para eu tomar uma decisão.”
O diretor esportivo Ricken já havia deixado claro recentemente que um ultimato para o jogador de 26 anos estava fora de questão: “Isso talvez faça sentido em alguns casos, mas não neste. As conversas são tão respeitosas e confidenciais que não queremos exercer pressão de forma artificial.”