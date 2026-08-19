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"Não está no nível de Guardiola e Enrique": Mourinho ainda é um treinador de primeira linha?

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Polêmica acirrada em torno do técnico português antes do início de sua nova era

O programa "La Tribu", da rádio Marca, debateu o retorno de José Mourinho ao Real Madrid, a evolução do treinador português ao longo dos anos, além da polêmica constante em torno de sua personalidade e de seu estilo.

Boa parte da conversa se concentrou na versão que Mourinho pode apresentar nesta nova fase com o Real Madrid, e se ele é capaz de mostrar uma versão mais tranquila do que aquela que exibiu durante sua primeira passagem pelo estádio Santiago Bernabéu.

Um dos participantes do debate afirmou: "Acredito que veremos uma versão diferente daquela que vimos em 2011".

Apesar disso, outros manifestaram suas dúvidas quanto à possibilidade de separar Mourinho de sua forte personalidade, a ponto de um dos participantes fazer referência à dificuldade de imaginá-lo distante de sua natureza polêmica.

  • Mourinho: um pacote completo

    O debate passou para a personalidade do técnico português e o impacto que as polêmicas que acompanharam sua carreira tiveram sobre sua imagem.

    Um dos participantes afirmou: "O que Mourinho faz não é algo artificial, nem um escudo por trás do qual se protege, Mourinho é assim mesmo", antes de resumir a ideia dizendo: "Você tem que aceitar o pacote completo".

    Por outro lado, outros consideraram que Mourinho tem o direito de evoluir e corrigir alguns comportamentos que ele mesmo reconhece como equívocos, ressaltando que "toda pessoa tem o direito de reorientar as coisas em que sabe que errou".

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  • Mourinho ainda é um treinador de primeira linha?

    A avaliação atual de Mourinho como treinador foi um dos pontos de discórdia mais acirrados. Um dos participantes considerou que ele é "um treinador muito bom", mas que já não está no mesmo nível futebolístico de Guardiola ou de Luis Enrique.

    A resposta veio rápida: "Mourinho é de primeira classe, o primeiro, o primeiro".

    Em defesa de sua trajetória, apontou-se que o treinador português "inovou e fez suas equipes competirem", e que sua influência no futebol vai além dos resultados das equipes que dirigiu nos últimos anos.

    Por outro lado, seus críticos basearam-se em sua trajetória recente e na queda do número de títulos que conquistou, lembrando sua passagem pela Roma, a derrota na final da Liga Europa para o Sevilla e, depois, suas experiências seguintes na Turquia e em Portugal.

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  • O Real Madrid não contratou apenas um treinador

    O debate foi encerrado com a busca pelas razões que levaram o Real Madrid a escolher Mourinho, já que alguns dos participantes entendem que o clube não buscava apenas um modelo de jogo, mas também queria recuperar uma personalidade específica e uma forma diferente de lidar com os grandes confrontos.

    Um deles afirmou: "O Real Madrid contratou Mourinho porque ele é uma instituição, e porque ele representa uma forma de ser", em referência às lembranças de sua primeira passagem pelo clube e à sua capacidade de competir diretamente contra o Barcelona.

    No fim, os resultados continuarão sendo o fator decisivo, pois a verdadeira batalha de Mourinho, como se disse durante o debate, "não será a sua batalha pessoal, mas sim uma tentativa de fazer o Real Madrid vencer".

    Mourinho retorna ao Real Madrid em um momento em que o clube busca mudar o rumo das últimas temporadas, depois de passar dois anos sem conquistar o Campeonato Espanhol, diante do domínio do Barcelona na competição. O debate terminou com a frase: "Mourinho é o que Florentino Pérez traz".

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