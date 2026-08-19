O programa "La Tribu", da rádio Marca, debateu o retorno de José Mourinho ao Real Madrid, a evolução do treinador português ao longo dos anos, além da polêmica constante em torno de sua personalidade e de seu estilo.

Boa parte da conversa se concentrou na versão que Mourinho pode apresentar nesta nova fase com o Real Madrid, e se ele é capaz de mostrar uma versão mais tranquila do que aquela que exibiu durante sua primeira passagem pelo estádio Santiago Bernabéu.

Um dos participantes do debate afirmou: "Acredito que veremos uma versão diferente daquela que vimos em 2011".

Apesar disso, outros manifestaram suas dúvidas quanto à possibilidade de separar Mourinho de sua forte personalidade, a ponto de um dos participantes fazer referência à dificuldade de imaginá-lo distante de sua natureza polêmica.