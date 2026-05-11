"Não é segredo": candidato a transferência do FC Bayern de Munique chama a atenção

Não há dúvida de que Read tem tudo para brilhar nos grandes palcos. Em suas 53 partidas disputadas até agora na Eredivisie, ele somou 16 pontos (cinco gols e onze assistências). Ele também já teve sua primeira experiência internacional na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Ele tem o perfil de um lateral moderno e com grande poder ofensivo, algo de que o Bayern de Munique poderia muito bem precisar.

No entanto, conforme noticiaram recentemente o jornal Bild e a Sky Sports, o Manchester City entrou na disputa pelo lateral-direito. Os Skyblues estariam observando de perto o jogador de 19 anos na reta final da temporada e considerando uma tentativa de transferência, segundo as informações.

Caso o ManCity realmente se empenhe de verdade na contratação de Read, o valor da transação poderia subir ainda mais. Especialmente porque ele ainda tem contrato até 2029 em Roterdã. O Liverpool também teria demonstrado interesse, mas os Reds desistiram de uma transferência no meio do ano.