O grande talento holandês disse à ESPN após o empate em 1 a 1 do Feyenoord contra o AZ Alkmaar: “Não é mais segredo que os clubes estão me observando e que uma transferência pode acontecer no verão. Também não quero esconder isso. Ainda não me decidi, então continuo sob contrato com o Feyenoord. Pode muito bem ter sido meu último jogo em casa, mas não quero afirmar isso prematuramente.”
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"Não é segredo": candidato a transferência do FC Bayern de Munique chama a atenção
Segundo informações da Sky, as negociações entre a equipe de Read e o campeão alemão estão um pouco paralisadas ultimamente. O motivo, como costuma acontecer no futebol moderno, é o valor exato da tabela de preços. O Feyenoord estaria exigindo uma taxa de transferência na casa dos 30 milhões de euros — um preço alto para um adolescente que ainda não tem um histórico de tempo de jogo realmente consistente no mais alto nível.
Na Säbener Straße, não se investirá essa quantia levianamente, sobretudo porque o histórico médico de Read na atual temporada 2025/26 já apresenta os primeiros sinais de desgaste. Uma lesão persistente na coxa o deixou fora de ação repetidamente desde o final de novembro. Mesmo contra o Alkmaar, ele só conseguiu atuar no segundo tempo.
- AFP
Parece que o ManCity também está de olho em Read
Não há dúvida de que Read tem tudo para brilhar nos grandes palcos. Em suas 53 partidas disputadas até agora na Eredivisie, ele somou 16 pontos (cinco gols e onze assistências). Ele também já teve sua primeira experiência internacional na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Ele tem o perfil de um lateral moderno e com grande poder ofensivo, algo de que o Bayern de Munique poderia muito bem precisar.
No entanto, conforme noticiaram recentemente o jornal Bild e a Sky Sports, o Manchester City entrou na disputa pelo lateral-direito. Os Skyblues estariam observando de perto o jogador de 19 anos na reta final da temporada e considerando uma tentativa de transferência, segundo as informações.
Caso o ManCity realmente se empenhe de verdade na contratação de Read, o valor da transação poderia subir ainda mais. Especialmente porque ele ainda tem contrato até 2029 em Roterdã. O Liverpool também teria demonstrado interesse, mas os Reds desistiram de uma transferência no meio do ano.
Givairo Read: seus dados de desempenho no futebol profissional
Temporada Clube Jogos Gols Assistências 2022/23 FC Volendam 1 - - 2023/24 Feyenoord 1 - - 2024/25 Feyenoord 37 3 8 2025/26 Feyenoord 19 2 3