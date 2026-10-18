Action Plus
Traduzido por
“Não é mais problema meu!”: Roberto De Zerbi manda recado a Richarlison antes do confronto com o Coventry
De Zerbi fala sobre a situação de Richarlison antes do confronto com o Coventry
O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, deu uma resposta dura ao ser questionado sobre o atacante brasileiro Richarlison antes do confronto de segunda-feira contra o Coventry City, pela Premier League. O jogador de 29 anos atuou pela equipe sub-21 do Tottenham no meio da semana, mas continua a se manifestar nas redes sociais sobre o tratamento que recebe no clube.
Com o Tottenham na 19ª posição da tabela e ainda sem vencer, De Zerbi afirmou que resolver os problemas extracampo do atacante não faz parte de suas responsabilidades como técnico.
O treinador italiano ressaltou que sua principal preocupação continua sendo melhorar o desempenho do Tottenham em campo.
- News Images
Técnico repassa questão envolvendo Richarlison aos diretores do Tottenham
Questionado se o clube planeja encontrar uma nova solução para Richarlison na janela de transferências de janeiro, De Zerbi encaminhou todas as perguntas ao diretor-executivo Vinai Venkatesham e ao diretor técnico Johan Lange. “Não sei, não é mais problema meu. Vocês têm que perguntar ao Vinai, ao Johan. Não é problema meu”, afirmou De Zerbi.
“Sei que, como treinador, tenho que aceitar, dar apoio, lidar com a pressão e assumir a responsabilidade, mesmo que ela não seja minha, porque não fui eu quem decidiu.”
“Se ele quiser falar sobre mim, pode, e sabe onde me encontrar”, acrescentou De Zerbi. “Fico no meu escritório das 8h30 até a noite.”
Técnico do Tottenham prioriza o desenvolvimento da equipe em vez de se deixar distrair
De Zerbi afirmou que não guarda nenhum ressentimento pessoal contra o brasileiro, mas se recusou a deixar que a situação atrapalhasse a preparação do Tottenham após a recente viagem de integração da equipe a Marbella. “Não tenho problema com ninguém, mas não quero falar mais sobre isso, porque meu foco está no jogo contra o Coventry e em melhorar meu time”, explicou De Zerbi.
“Acho que, em Manchester, especialmente nos momentos mais difíceis, depois do cartão vermelho, mostramos que temos personalidade.”
“Então, precisamos mostrar personalidade desde o início. Em casa, com a nossa torcida. Porque, se quisermos, podemos mudar a história desta temporada.”
- Action Plus
De Zerbi cobra humildade para enfrentar o Coventry de Lampard, que vive boa fase
Ao falar sobre o adversário de segunda-feira, De Zerbi elogiou o Coventry City de Frank Lampard, recém-promovido e agora na 14ª posição após duas vitórias consecutivas convincentes. “O Coventry é um bom time. Fez uma campanha fantástica na Championship na temporada passada”, afirmou De Zerbi.
“Jogou com energia e também com qualidade, porque tem jogadores como Cherif, que conheço muito bem, e outros jogadores.”
“Mas somos o Tottenham e mantemos a humildade”, concluiu. “Queremos mostrar que somos bons o suficiente para vencer os jogos, especialmente quando merecemos vencer.”
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.