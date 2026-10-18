“Não é mais problema meu!”: Roberto De Zerbi manda recado a Richarlison antes do confronto com o Coventry

O técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, deu uma resposta dura ao ser questionado sobre o atacante brasileiro Richarlison antes do confronto de segunda-feira contra o Coventry City, pela Premier League. O jogador de 29 anos atuou pela equipe sub-21 do Tottenham no meio da semana, mas continua a se manifestar nas redes sociais sobre o tratamento que recebe no clube.

Com o Tottenham na 19ª posição da tabela e ainda sem vencer, De Zerbi afirmou que resolver os problemas extracampo do atacante não faz parte de suas responsabilidades como técnico.

O treinador italiano ressaltou que sua principal preocupação continua sendo melhorar o desempenho do Tottenham em campo.