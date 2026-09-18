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Spain v Cote d'Ivoire: Men's Football Quarterfinal - Olympics: Day 8Getty Images Sport
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Não é Cucurella: surpresas esperadas na convocação da Espanha animam craque do Real

Espanha
Liga das Nações A
Barcelona
Real Madrid
L. de la Fuente
D. Huijsen
M. Cucurella
Espanha

A aposentadoria de Llorente e a lesão de Borja abrem as portas para a convocação de novos elementos

O técnico Luis de la Fuente se prepara para anunciar a lista da seleção espanhola, que disputará quatro partidas na Liga das Nações da Europa.

O jornal Sport revelou, em reportagem, que há algumas surpresas previstas na lista da Espanha para a próxima data Fifa.

A base fundamental será a lista dos campeões mundiais, mas as circunstâncias obrigam De la Fuente a incluir algumas novidades. 

A posição de goleiro não terá qualquer mudança, já que Unai Simón, David Raya e Joan García serão os três goleiros escolhidos, a menos que ocorra algum problema no joelho do goleiro do Barcelona, e, nesse caso, Remiro voltará. Além disso, a convocação de quatro goleiros continua sendo uma possibilidade em aberto, como aconteceu na janela anterior à Copa do Mundo.

Já na linha defensiva, a aposentadoria de Marcos Llorente e as dúvidas em torno de Pedro Porro por causa de problemas musculares abrem a porta para um novo conjunto de possibilidades. 

Destaca-se Éric García para ocupar a posição de lateral-direito, posição na qual Marc Pubill também pode atuar. 

Às portas da seleção espanhola está Iván Fresneda, jogador do Sporting de Lisboa, enquanto a opção de Óscar Mingueza segue sempre em aberto. Juan Iglesias, jogador do Sevilla, também continua apresentando níveis notáveis, embora suas chances pareçam mais limitadas.

No miolo de zaga, a dupla titular continua sendo Cubarsí e Laporte, com a presença de Éric García e Pubill como opções versáteis, enquanto Dean Huijsen pode se juntar após seu início forte com o Real Madrid.

Entre os jogadores que possivelmente aparecerão pela primeira vez com a seleção espanhola, destaca-se Kike Salas, o outro jogador do Sevilla, que fez um início de temporada forte, além de Jacobo Ramón, jogador do Como.

Espera-se que haja mudanças na posição de lateral-direito e nas posições de miolo de zaga, mas os laterais-esquerdos Marc Cucurella e Alejandro Grimaldo são intocáveis.

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    O retorno de Fermín López e as dúvidas sobre Gavi

    No meio-campo, a única mudança possível é o retorno de Fermín López no lugar de Gavi, que ficará de fora da primeira partida em Wembley por suspensão, além de ter perdido sua vaga como titular no Barcelona após a lesão que sofreu no início da LaLiga diante do Elche.

    Ainda assim, Gavi goza de grande consideração por parte de De la Fuente, e por isso não pode ser descartado de forma alguma.

    Já no ataque, há uma vaga em aberto em comparação com a lista dos campeões mundiais, e ela diz respeito ao terceiro atacante.

    Com as presenças garantidas de Mikel Oyarzabal e Ferran Torres, resta a posição que era ocupada por Borja Iglesias, que começou a temporada com problemas no músculo sóleo e só entrou em campo raramente.

    Os jovens pressionam com força por uma oportunidade, com Sergio Camello, Roberto, Espí e Gonzalo entre os candidatos a integrar a lista de atacantes.

    Embora só se possa inscrever 23 jogadores nas listas das partidas da fase de grupos da Liga das Nações, contra 26 jogadores na fase final, espera-se que a lista seja ampliada, tendo em vista a disputa de 4 partidas e a necessidade de fazer algum rodízio entre os jogadores.

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  • Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A lista inclui 10 jogadores do Barcelona?

    No que diz respeito ao Barcelona, o clube catalão será a base da seleção, com a presença garantida de Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Rodri e Lamine Yamal na lista.

    A eles podem se juntar Gavi e Fermín López, e até mesmo Xavi Espart, sendo que, no melhor dos cenários, a lista da seleção espanhola pode contar com 10 jogadores do Barcelona.

    A seleção espanhola inicia sua caminhada na Liga das Nações da Uefa diante da Inglaterra, em Londres, no dia 26 de setembro, antes de enfrentar a Croácia em Sevilha, no dia 29 do mesmo mês, e depois a República Tcheca em Oviedo, no dia 3 de outubro, encerrando esta janela com um confronto contra a Croácia em Split, no dia 6 do próximo mês.

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