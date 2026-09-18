O técnico Luis de la Fuente se prepara para anunciar a lista da seleção espanhola, que disputará quatro partidas na Liga das Nações da Europa.

O jornal Sport revelou, em reportagem, que há algumas surpresas previstas na lista da Espanha para a próxima data Fifa.

A base fundamental será a lista dos campeões mundiais, mas as circunstâncias obrigam De la Fuente a incluir algumas novidades.

A posição de goleiro não terá qualquer mudança, já que Unai Simón, David Raya e Joan García serão os três goleiros escolhidos, a menos que ocorra algum problema no joelho do goleiro do Barcelona, e, nesse caso, Remiro voltará. Além disso, a convocação de quatro goleiros continua sendo uma possibilidade em aberto, como aconteceu na janela anterior à Copa do Mundo.

Já na linha defensiva, a aposentadoria de Marcos Llorente e as dúvidas em torno de Pedro Porro por causa de problemas musculares abrem a porta para um novo conjunto de possibilidades.

Destaca-se Éric García para ocupar a posição de lateral-direito, posição na qual Marc Pubill também pode atuar.

Às portas da seleção espanhola está Iván Fresneda, jogador do Sporting de Lisboa, enquanto a opção de Óscar Mingueza segue sempre em aberto. Juan Iglesias, jogador do Sevilla, também continua apresentando níveis notáveis, embora suas chances pareçam mais limitadas.

No miolo de zaga, a dupla titular continua sendo Cubarsí e Laporte, com a presença de Éric García e Pubill como opções versáteis, enquanto Dean Huijsen pode se juntar após seu início forte com o Real Madrid.

Entre os jogadores que possivelmente aparecerão pela primeira vez com a seleção espanhola, destaca-se Kike Salas, o outro jogador do Sevilla, que fez um início de temporada forte, além de Jacobo Ramón, jogador do Como.

Espera-se que haja mudanças na posição de lateral-direito e nas posições de miolo de zaga, mas os laterais-esquerdos Marc Cucurella e Alejandro Grimaldo são intocáveis.

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