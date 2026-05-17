"Não podemos esconder o interesse. Há algo acontecendo, mas não diretamente comigo. Preciso de tempo para tomar uma decisão. Acho que esta semana será muito importante", explicou "The Special One" na coletiva de imprensa após o último jogo da temporada do Benfica contra o GD Estoril Praia (3 a 1).
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"Não dá para esconder": José Mourinho fala abertamente sobre o interesse do Real Madrid
No entanto, ainda não teria havido nenhuma oferta oficial por parte do clube madrilenho, nem teriam ocorrido as primeiras conversas. Segundo as declarações de Mourinho, porém, a próxima semana poderá trazer novidades para o caso. Não se descarta uma decisão em breve.
O técnico de 63 anos é considerado o principal favorito para assumir o cargo de novo treinador do Real Madrid, onde o atual técnico, Álvaro Arbeloa, provavelmente não continuará após o verão, devido ao desempenho medíocre da equipe.
Recentemente, foi noticiado que a contratação de Mourinho pelo Real Madrid já estaria fechada, mas não houve confirmação oficial de nenhuma das partes. Nos últimos dias, já havia indícios de um retorno do português ao seu antigo clube. “The Special One” possui uma cláusula de rescisão de três milhões de euros em seu contrato com o Benfica, válido até 2027.
Além de Mourinho, outros nomes cogitados incluíam o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que está deixando o cargo, e Sebastian Hoeneß, do VfB Stuttgart.
- AFP
Mourinho já esteve no banco de reservas do Real Madrid
Espera-se que Mourinho consiga, com mão de ferro, recompor o desestruturado elenco de estrelas do Real Madrid, que encerrará, pela segunda vez consecutiva, uma temporada sem conquistar nenhum título de peso. Nas últimas semanas e meses, os jogadores cometeram várias falhas disciplinares, que culminaram de forma infeliz na grave briga entre Aurélien Tchouameni e Federico Valverde.
Mourinho já ocupou o banco de reservas do time madrilenho de 2010 a 2013, conquistando uma vez o campeonato e uma vez a Copa. Recentemente, a Sky Sport informou que o técnico de 63 anos teria feito duas exigências para seu retorno. Nas conversas com os dirigentes, ele teria falado em “controle total” e “grande poder de decisão nas transferências” antes de concordar com um novo contrato.