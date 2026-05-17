"Não dá para esconder": José Mourinho fala abertamente sobre o interesse do Real Madrid

No entanto, ainda não teria havido nenhuma oferta oficial por parte do clube madrilenho, nem teriam ocorrido as primeiras conversas. Segundo as declarações de Mourinho, porém, a próxima semana poderá trazer novidades para o caso. Não se descarta uma decisão em breve.

O técnico de 63 anos é considerado o principal favorito para assumir o cargo de novo treinador do Real Madrid, onde o atual técnico, Álvaro Arbeloa, provavelmente não continuará após o verão, devido ao desempenho medíocre da equipe.

Recentemente, foi noticiado que a contratação de Mourinho pelo Real Madrid já estaria fechada, mas não houve confirmação oficial de nenhuma das partes. Nos últimos dias, já havia indícios de um retorno do português ao seu antigo clube. “The Special One” possui uma cláusula de rescisão de três milhões de euros em seu contrato com o Benfica, válido até 2027.

Além de Mourinho, outros nomes cogitados incluíam o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, que está deixando o cargo, e Sebastian Hoeneß, do VfB Stuttgart.