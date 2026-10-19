O jovem zagueiro Dean Huijsen teve papel importante na vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre o Sevilla. Ele disputou os 90 minutos no Santiago Bernabéu e ajudou a neutralizar o ataque do Sevilla, enquanto o Real Madrid dominava a posse de bola e controlava o campo de jogo.

Apesar de sofrer um gol no fim após uma perda de bola isolada, o posicionamento defensivo de Huijsen ajudou o Real Madrid a manter o controle da partida.

A vitória amplia a sequência invicta do Real Madrid em casa em todas as competições.