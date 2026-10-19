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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Não concedemos nada!”: Dean Huijsen analisa atuação defensiva do Real Madrid

Real Madrid
D. Huijsen
Real Madrid x Sevilla
Sevilla
La Liga

O zagueiro do Real Madrid Dean Huijsen se mostrou satisfeito com a organização defensiva e a distribuição de bola da equipe na vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla. Huijsen destacou a união do elenco após limitar os visitantes a pouquíssimas chances claras de gol.

  • Huijsen joga os 90 minutos com solidez na vitória do Sevilla

    O jovem zagueiro Dean Huijsen teve papel importante na vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre o Sevilla. Ele disputou os 90 minutos no Santiago Bernabéu e ajudou a neutralizar o ataque do Sevilla, enquanto o Real Madrid dominava a posse de bola e controlava o campo de jogo.

    Apesar de sofrer um gol no fim após uma perda de bola isolada, o posicionamento defensivo de Huijsen ajudou o Real Madrid a manter o controle da partida.

    A vitória amplia a sequência invicta do Real Madrid em casa em todas as competições.

  • imago-sport-1084747786.jpgPS Images

    Defensor elogia a distribuição de bola e a estrutura da equipe

    Ao analisar o desempenho tático após a partida, Huijsen apontou a eficiência do Madrid com a posse de bola como a base do sucesso. "Distribuímos bem a bola e fomos sólidos na defesa, sem dar chances ao adversário", afirmou Huijsen.

    "O gol deles surgiu de uma perda de bola."

    "Jogamos muito unidos e sólidos como equipe", acrescentou o defensor ao falar sobre a disciplina coletiva do elenco.

  • Huijsen se impressiona com a qualidade ofensiva dos companheiros de equipe

    Huijsen admitiu ter ficado impressionado com os gols espetaculares marcados por Guler, Mbappe e Diomande do outro lado do campo. “Eu não consigo fazer gols assim”, brincou Huijsen ao ser perguntado sobre o desempenho ofensivo da equipe.

    “Todos nós vemos que eles têm muita qualidade, e estamos felizes por tê-los no time.”

    “Todo mundo prefere jogar em casa. O Bernabeu é um estádio histórico, e jogar aqui é muito especial.”

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  • imago-sport-1084744392.jpgLe Pictorium

    Jovem defensor projeta desafio contra o Leipzig

    Huijsen segue concentrado em manter seu bom desempenho individual diante da sequência de jogos europeus.

    O Real Madrid recebe o RB Leipzig na quarta-feira em busca de manter os 100% de aproveitamento na fase de grupos da Champions League.

    O defensor espera terminar mais uma partida em casa sem sofrer gols.

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