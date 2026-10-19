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“Não concedemos nada!”: Dean Huijsen analisa atuação defensiva do Real Madrid
Huijsen joga os 90 minutos com solidez na vitória do Sevilla
O jovem zagueiro Dean Huijsen teve papel importante na vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre o Sevilla. Ele disputou os 90 minutos no Santiago Bernabéu e ajudou a neutralizar o ataque do Sevilla, enquanto o Real Madrid dominava a posse de bola e controlava o campo de jogo.
Apesar de sofrer um gol no fim após uma perda de bola isolada, o posicionamento defensivo de Huijsen ajudou o Real Madrid a manter o controle da partida.
A vitória amplia a sequência invicta do Real Madrid em casa em todas as competições.
- PS Images
Defensor elogia a distribuição de bola e a estrutura da equipe
Ao analisar o desempenho tático após a partida, Huijsen apontou a eficiência do Madrid com a posse de bola como a base do sucesso. "Distribuímos bem a bola e fomos sólidos na defesa, sem dar chances ao adversário", afirmou Huijsen.
"O gol deles surgiu de uma perda de bola."
"Jogamos muito unidos e sólidos como equipe", acrescentou o defensor ao falar sobre a disciplina coletiva do elenco.
Huijsen se impressiona com a qualidade ofensiva dos companheiros de equipe
Huijsen admitiu ter ficado impressionado com os gols espetaculares marcados por Guler, Mbappe e Diomande do outro lado do campo. “Eu não consigo fazer gols assim”, brincou Huijsen ao ser perguntado sobre o desempenho ofensivo da equipe.
“Todos nós vemos que eles têm muita qualidade, e estamos felizes por tê-los no time.”
“Todo mundo prefere jogar em casa. O Bernabeu é um estádio histórico, e jogar aqui é muito especial.”
- Le Pictorium
Jovem defensor projeta desafio contra o Leipzig
Huijsen segue concentrado em manter seu bom desempenho individual diante da sequência de jogos europeus.
O Real Madrid recebe o RB Leipzig na quarta-feira em busca de manter os 100% de aproveitamento na fase de grupos da Champions League.
O defensor espera terminar mais uma partida em casa sem sofrer gols.
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