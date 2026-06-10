Segundo a revista Sport Bild, clubes da Arábia Saudita teriam entrado em contato com o clube alemão recordista de títulos e com o jogador canadense para se informar sobre uma possível transferência do canadense no próximo verão.
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Mudança de opinião de Vincent Kompany: o Bayern de Munique receberá uma quantia astronômica pela transferência de Alphonso Davies?
Na Säbener Straße, já teriam ocorrido conversas entre representantes dos clubes, nas quais supostamente se discutiram as “condições para uma possível transferência”. No entanto, até o momento, ainda não se chegou a um acordo concreto.
Apesar da renovação do contrato, assinada no início de 2025 e válida até 2030, Davies já não é mais uma figura incontestável em Munique. Diante do alto salário anual, estimado em 15 milhões de euros, e dos contínuos problemas com lesões, o Bayern não descarta mais a venda do lateral-esquerdo, segundo relatos da mídia.
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Davies já não é, há muito tempo, uma figura incontestável no FC Bayern
Desde a lesão no ligamento cruzado sofrida na primavera de 2025, Davies tem enfrentado dificuldades para se manter em forma por um período prolongado. Várias lesões musculares o deixaram fora de ação. Atualmente, ele está afastado dos gramados devido a uma lesão na coxa, razão pela qual, muito provavelmente, perderá o início da Copa do Mundo com a seleção canadense.
Em relação a isso, parece que Vincent Kompany também mudou de opinião. Por muito tempo, o técnico do FCB foi considerado um defensor ferrenho de Davies e, por isso, descartou a contratação de outro lateral-esquerdo. Agora, porém, Kompany veria a situação de outra forma — a contratação de um novo jogador para essa posição teria agora prioridade máxima.
Caso haja uma oferta de transferência adequada por Davies, o Bayern provavelmente se mostraria aberto a negociações; em especial, os recursos financeiros praticamente ilimitados de muitos clubes da Arábia Saudita poderiam levar a um acordo rápido, pelo menos nas negociações entre os clubes.
No entanto, é altamente improvável que Davies concordasse em se mudar para o deserto. Com apenas 25 anos, o canadense está no auge da carreira e, apesar de sua propensão a lesões, continua sendo considerado um dos melhores laterais do mundo.
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Parece que o FC Bayern está decidido a contratar Nathaniel Brown
Caso ele venha a deixar Munique, Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, já estaria pronto para substituí-lo. Segundo informações, o Bayern já teria chegado a um acordo com o jogador da seleção alemã, restando apenas as negociações entre o FCB e o SGE.
O Frankfurt aparentemente pede cerca de 60 milhões de euros por Brown, mas o campeão alemão gostaria de pagar um pouco menos. O jogador de 22 anos se manteve discreto em relação às especulações sobre seu futuro: “Isso não me influencia”, enfatizou Brown, que tem contrato com o Frankfurt até 2030, durante a preparação para a Copa do Mundo com a seleção alemã: “Meu foco está totalmente na seleção, e estou feliz por participar da Copa do Mundo.”
No entanto, segundo a Sport Bild, uma transferência para o time de Kompany e o Bayern seria a prioridade máxima de Brown. Ele não estaria disposto a se transferir para nenhum outro clube de ponta interessado – incluindo Real Madrid, Arsenal e Manchester City – no meio do ano. Contexto: Kompany já teria Brown na mira há muitos anos e já queria levá-lo para o Burnley quando era técnico na Inglaterra.
Ainda antes da pausa de inverno, o Bayern já teria estabelecido os primeiros contatos com a equipe de Brown; especialmente a atuação na derrota por 0 a 3 do SGE contra o time de Munique, em outubro de 2025, teria causado uma impressão duradoura nos dirigentes do Bayern. Naquela ocasião, Brown enfrentou Michael Olise e marcou o craque de Munique com firmeza, assim como já havia feito com Lamine Yamal no confronto contra o FC Barcelona na Liga dos Campeões.