Mudança de opinião de Vincent Kompany: o Bayern de Munique receberá uma quantia astronômica pela transferência de Alphonso Davies?

Caso ele venha a deixar Munique, Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, já estaria pronto para substituí-lo. Segundo informações, o Bayern já teria chegado a um acordo com o jogador da seleção alemã, restando apenas as negociações entre o FCB e o SGE.

O Frankfurt aparentemente pede cerca de 60 milhões de euros por Brown, mas o campeão alemão gostaria de pagar um pouco menos. O jogador de 22 anos se manteve discreto em relação às especulações sobre seu futuro: “Isso não me influencia”, enfatizou Brown, que tem contrato com o Frankfurt até 2030, durante a preparação para a Copa do Mundo com a seleção alemã: “Meu foco está totalmente na seleção, e estou feliz por participar da Copa do Mundo.”

No entanto, segundo a Sport Bild, uma transferência para o time de Kompany e o Bayern seria a prioridade máxima de Brown. Ele não estaria disposto a se transferir para nenhum outro clube de ponta interessado – incluindo Real Madrid, Arsenal e Manchester City – no meio do ano. Contexto: Kompany já teria Brown na mira há muitos anos e já queria levá-lo para o Burnley quando era técnico na Inglaterra.

Ainda antes da pausa de inverno, o Bayern já teria estabelecido os primeiros contatos com a equipe de Brown; especialmente a atuação na derrota por 0 a 3 do SGE contra o time de Munique, em outubro de 2025, teria causado uma impressão duradoura nos dirigentes do Bayern. Naquela ocasião, Brown enfrentou Michael Olise e marcou o craque de Munique com firmeza, assim como já havia feito com Lamine Yamal no confronto contra o FC Barcelona na Liga dos Campeões.