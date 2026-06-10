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Kompany DaviesGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Mudança de opinião de Vincent Kompany: o Bayern de Munique receberá uma quantia astronômica pela transferência de Alphonso Davies?

Bundesliga
Mercado da bola
Bayern de Munique
A. Davies
N. Brown

A saída de Alphonso Davies do FC Bayern de Munique parece cada vez mais iminente.

Segundo a revista Sport Bild, clubes da Arábia Saudita teriam entrado em contato com o clube alemão recordista de títulos e com o jogador canadense para se informar sobre uma possível transferência do canadense no próximo verão.

  • Na Säbener Straße, já teriam ocorrido conversas entre representantes dos clubes, nas quais supostamente se discutiram as “condições para uma possível transferência”. No entanto, até o momento, ainda não se chegou a um acordo concreto.

    Apesar da renovação do contrato, assinada no início de 2025 e válida até 2030, Davies já não é mais uma figura incontestável em Munique. Diante do alto salário anual, estimado em 15 milhões de euros, e dos contínuos problemas com lesões, o Bayern não descarta mais a venda do lateral-esquerdo, segundo relatos da mídia.

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  • alphonso davies-canada-20250320(C)Getty Images

    Davies já não é, há muito tempo, uma figura incontestável no FC Bayern

    Desde a lesão no ligamento cruzado sofrida na primavera de 2025, Davies tem enfrentado dificuldades para se manter em forma por um período prolongado. Várias lesões musculares o deixaram fora de ação. Atualmente, ele está afastado dos gramados devido a uma lesão na coxa, razão pela qual, muito provavelmente, perderá o início da Copa do Mundo com a seleção canadense.

    Em relação a isso, parece que Vincent Kompany também mudou de opinião. Por muito tempo, o técnico do FCB foi considerado um defensor ferrenho de Davies e, por isso, descartou a contratação de outro lateral-esquerdo. Agora, porém, Kompany veria a situação de outra forma — a contratação de um novo jogador para essa posição teria agora prioridade máxima.

    Caso haja uma oferta de transferência adequada por Davies, o Bayern provavelmente se mostraria aberto a negociações; em especial, os recursos financeiros praticamente ilimitados de muitos clubes da Arábia Saudita poderiam levar a um acordo rápido, pelo menos nas negociações entre os clubes.

    No entanto, é altamente improvável que Davies concordasse em se mudar para o deserto. Com apenas 25 anos, o canadense está no auge da carreira e, apesar de sua propensão a lesões, continua sendo considerado um dos melhores laterais do mundo.

  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    Parece que o FC Bayern está decidido a contratar Nathaniel Brown

    Caso ele venha a deixar Munique, Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, já estaria pronto para substituí-lo. Segundo informações, o Bayern já teria chegado a um acordo com o jogador da seleção alemã, restando apenas as negociações entre o FCB e o SGE.

    O Frankfurt aparentemente pede cerca de 60 milhões de euros por Brown, mas o campeão alemão gostaria de pagar um pouco menos. O jogador de 22 anos se manteve discreto em relação às especulações sobre seu futuro: “Isso não me influencia”, enfatizou Brown, que tem contrato com o Frankfurt até 2030, durante a preparação para a Copa do Mundo com a seleção alemã: “Meu foco está totalmente na seleção, e estou feliz por participar da Copa do Mundo.”

    No entanto, segundo a Sport Bild, uma transferência para o time de Kompany e o Bayern seria a prioridade máxima de Brown. Ele não estaria disposto a se transferir para nenhum outro clube de ponta interessado – incluindo Real Madrid, Arsenal e Manchester City – no meio do ano. Contexto: Kompany já teria Brown na mira há muitos anos e já queria levá-lo para o Burnley quando era técnico na Inglaterra.

    Ainda antes da pausa de inverno, o Bayern já teria estabelecido os primeiros contatos com a equipe de Brown; especialmente a atuação na derrota por 0 a 3 do SGE contra o time de Munique, em outubro de 2025, teria causado uma impressão duradoura nos dirigentes do Bayern. Naquela ocasião, Brown enfrentou Michael Olise e marcou o craque de Munique com firmeza, assim como já havia feito com Lamine Yamal no confronto contra o FC Barcelona na Liga dos Campeões.