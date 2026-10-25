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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
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Mourinho "veterano" caça o Barcelona em noite de equilíbrio e erros fatais

Especiais e Opinião
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Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
H. Flick
Espanha
Portugal
Alemanha

O Real Madrid vence o Clássico

A derrota do Barcelona para o Real Madrid não foi apenas um resultado decidido por pequenos detalhes, mas revelou um embate tático no qual José Mourinho conseguiu explorar os pontos fracos dentro do sistema de Hansi Flick, transformando o ímpeto da equipe catalã em uma oportunidade ideal para atingi-la nos espaços que ela deixou para trás.

O treinador português não optou por se refugiar na defesa durante toda a partida, nem concedeu ao adversário a chance de impor seu ritmo com facilidade, mas lidou com o confronto com clara flexibilidade, alternando o estilo de pressão conforme o desenrolar do jogo, enquanto o Barcelona pagou o preço de alguns erros individuais e da má gestão das transições ofensivas, em uma noite em que ficou evidente a diferença entre a ousadia tática e o ímpeto descalculado.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho "do passado": uma armadilha tática para caçar o Barcelona

    O principal diferencial do Real Madrid foi sua capacidade de alternar entre o bloco defensivo médio e o recuo para zonas mais profundas, antes de partir para a pressão avançada nos momentos adequados.

    O objetivo não era apenas proteger a área, mas controlar os espaços e obrigar os jogadores do Barcelona a tomar decisões difíceis sob pressão.

    Por outro lado, Flick apostou em seu estilo habitual de pressão alta e linha defensiva adiantada, mas o Real Madrid soube como superar a primeira onda de pressão, e, quando conseguia driblar os jogadores do Barcelona que avançavam para recuperar a bola, surgiam os espaços atrás da linha defensiva, transformando a saída da pressão em um ataque direto que ameaçava a meta da equipe catalã.

    Foi exatamente aqui que ficou evidente o valor da flexibilidade tática; o Real Madrid não precisava atacar o tempo todo, mas esperava os momentos em que podia chegar às zonas de perigo com o menor número possível de passes, aproveitando os espaços deixados pelo avanço dos jogadores do Barcelona.

    Da mesma forma, o Real Madrid apresentou uma pressão organizada em sua execução, especialmente no terço ofensivo, e esse foi um ponto excelente no qual os merengues melhoraram, depois de terem sido alvo de críticas na maior parte da temporada.

    Esta é uma das maiores partidas de Mourinho nos últimos anos, que nos lembra de sua capacidade tática de gerir esses confrontos épicos, longe do recuo defensivo exagerado e de deixar a posse e o controle para o adversário.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    O equilíbrio: as chaves da superioridade madridista

    A presença de Bernardo Silva no meio-campo deu ao Real Madrid uma opção importante para sair com a bola sob pressão, graças à sua tranquilidade na posse e à sua capacidade de ler os movimentos do adversário. Sua importância não se limitou a manter a bola, mas se estendeu a atrair os meio-campistas do Barcelona para determinadas zonas, abrindo espaços que podiam ser explorados pelas pontas ou entre as linhas.

    Ao lado de Bernardo, Tchouaméni desempenhou um papel importante na obtenção do equilíbrio, seja protegendo a profundidade ou contribuindo para a circulação da bola, o que ajudou o Real Madrid a evitar a pressa no envio de bolas para o ataque.

    Em vez de entrar em um confronto direto com a pressão do Barcelona, a equipe tentou construir seus ataques com paciência até surgir o espaço adequado para avançar.

    Já Fede Valverde, seu posicionamento na lateral direita deu ao Real Madrid força física e velocidade no contra-ataque, além de sua capacidade de lidar com os espaços amplos que a natureza do Clássico impõe.

    Valverde possui características que o ajudam a acompanhar as transições rápidas e também concede à sua equipe uma flexibilidade adicional na passagem do estado defensivo para o ofensivo.

    Da mesma forma, Jude Bellingham desempenhou um grande papel no processo de manutenção da bola sob a pressão dos jogadores do Barça, além de sua periculosidade ao atacar os espaços que surgiam atrás das defesas, tendo aparecido em mais de uma situação perigosa, mas não soube agir da maneira exigida.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Lamine Yamal sob cerco: Barcelona perde sua arma mais perigosa

    Reduzir o perigo representado por Lamine Yamal foi uma das principais chaves para desestabilizar o sistema ofensivo do Barcelona, pois o jovem ponta é uma fonte importante de criatividade e de criação de oportunidades, especialmente quando recebe espaço suficiente para o confronto individual ou para avançar em profundidade. No entanto, o Real Madrid trabalhou para reduzir os espaços disponíveis diante dele e limitar sua capacidade de se movimentar livremente, com uma marcação cerrada de Cucurella e o retorno de Diomande para cumprir funções defensivas.

    A cobertura defensiva coletiva, ao lado das funções desempenhadas pelo lateral e pelo ponta no setor oposto, ajudou a reduzir o perigo de suas movimentações.

    Além disso, a pressão sobre o portador da bola e o fechamento dos ângulos de passe limitaram a capacidade do Barcelona de fazer a bola chegar até ele em situações adequadas, obrigando-o a se movimentar para longe das zonas a partir das quais poderia fazer a diferença.

    Por outro lado, apoiar-se em Raphinha, com Lamine Yamal pela direita e Gordon pela esquerda, não foi suficiente, por si só, para garantir a eficácia ofensiva, pois o problema não estava apenas nos nomes, mas na capacidade do sistema de fazer a bola chegar aos atacantes nos espaços adequados, especialmente quando o adversário consegue neutralizar uma das chaves do jogo e obriga a equipe a mudar os caminhos de seus ataques.

    O meio-campo do Barça, comandado por Pedri, foi incapaz, na maior parte das vezes, de romper as linhas organizadas do Real Madrid, o que foge do habitual, já que a maioria dos jogadores não apresentou seu desempenho de costume.

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  • A defesa adiantada de Flick: a arma que se voltou contra o Barcelona

    A linha defensiva avançada dá ao Barcelona a capacidade de pressionar nas áreas do adversário e reduzir a distância entre suas linhas, mas se transforma em um ponto fraco quando a equipe falha em recuperar a bola rapidamente, ou quando o rival consegue passá-la por trás dos defensores, e foi isso que o Real Madrid tentou explorar, movimentando-se no momento certo em vez de depender de bolas longas aleatórias.

    A paciência na construção dos ataques foi um elemento importante no plano; a presença de jogadores capazes de manter a posse de bola sob pressão, como Bernardo Silva e Tchouaméni, permitiu ao Real Madrid esperar o momento adequado para o passe aos espaços nas costas da defesa.

    E assim que a primeira linha de pressão era superada, a equipe passava a poder explorar a distância entre os defensores e o goleiro, algo que Kylian Mbappé e Bellingham fizeram repetidas vezes.

    E o perigo desse estilo não estava ligado apenas a chegar ao gol, mas a obrigar o Barcelona a recuar em alguns momentos ou a hesitar em manter a pressão com a mesma intensidade.

    Dessa forma, a arma que dá à equipe de Flick vantagem na posse e no controle se transformou em um risco defensivo que exige cobertura precisa e coordenação perfeita entre os jogadores da linha de trás.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Cubarsí paga o preço: erros individuais decidiram o clássico

    Apesar de a superioridade tática do Real Madrid ter contribuído para fazer a diferença, os erros individuais na defesa do Barcelona foram um fator decisivo no roteiro da partida.

    Pau Cubarsí apareceu no centro da cena após cometer falhas no passe, que foram aproveitadas por Mbappé e pelo sistema ofensivo do Real Madrid para chegar às redes.

    O primeiro gol veio de um passe errado com o qual Cubarsí presenteou seu adversário Mbappé com a chance de marcar, depois de a bola bater neste último e parar no fundo das redes.

    E no segundo gol, Cubarsí era o mais próximo de interceptar um passe pelo lado direito da área, mas errou no cálculo, deixando o reserva Camavinga, que roubou a bola e passou para Mbappé, que marcou o segundo gol.

    Isso foi o motivo da derrota e reflete o mau estado mental da maioria dos jogadores do Barça após um início impressionante no Campeonato Espanhol durante a atual temporada.

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