Mourinho "veterano" caça o Barcelona em noite de equilíbrio e erros fatais

O principal diferencial do Real Madrid foi sua capacidade de alternar entre o bloco defensivo médio e o recuo para zonas mais profundas, antes de partir para a pressão avançada nos momentos adequados.

O objetivo não era apenas proteger a área, mas controlar os espaços e obrigar os jogadores do Barcelona a tomar decisões difíceis sob pressão.

Por outro lado, Flick apostou em seu estilo habitual de pressão alta e linha defensiva adiantada, mas o Real Madrid soube como superar a primeira onda de pressão, e, quando conseguia driblar os jogadores do Barcelona que avançavam para recuperar a bola, surgiam os espaços atrás da linha defensiva, transformando a saída da pressão em um ataque direto que ameaçava a meta da equipe catalã.

Foi exatamente aqui que ficou evidente o valor da flexibilidade tática; o Real Madrid não precisava atacar o tempo todo, mas esperava os momentos em que podia chegar às zonas de perigo com o menor número possível de passes, aproveitando os espaços deixados pelo avanço dos jogadores do Barcelona.

Da mesma forma, o Real Madrid apresentou uma pressão organizada em sua execução, especialmente no terço ofensivo, e esse foi um ponto excelente no qual os merengues melhoraram, depois de terem sido alvo de críticas na maior parte da temporada.

Esta é uma das maiores partidas de Mourinho nos últimos anos, que nos lembra de sua capacidade tática de gerir esses confrontos épicos, longe do recuo defensivo exagerado e de deixar a posse e o controle para o adversário.