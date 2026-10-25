Mourinho "veterano" caça o Barcelona em noite de equilíbrio e erros fatais

Reduzir o perigo representado por Lamine Yamal foi uma das principais chaves para desestabilizar o sistema ofensivo do Barcelona, pois o jovem ponta é uma fonte importante de criatividade e de criação de oportunidades, especialmente quando recebe espaço suficiente para o confronto individual ou para avançar em profundidade. No entanto, o Real Madrid trabalhou para reduzir os espaços disponíveis diante dele e limitar sua capacidade de se movimentar livremente, com uma marcação cerrada de Cucurella e o retorno de Diomande para cumprir funções defensivas.
A cobertura defensiva coletiva, ao lado das funções desempenhadas pelo lateral e pelo ponta no setor oposto, ajudou a reduzir o perigo de suas movimentações.
Além disso, a pressão sobre o portador da bola e o fechamento dos ângulos de passe limitaram a capacidade do Barcelona de fazer a bola chegar até ele em situações adequadas, obrigando-o a se movimentar para longe das zonas a partir das quais poderia fazer a diferença.
Por outro lado, apoiar-se em Raphinha, com Lamine Yamal pela direita e Gordon pela esquerda, não foi suficiente, por si só, para garantir a eficácia ofensiva, pois o problema não estava apenas nos nomes, mas na capacidade do sistema de fazer a bola chegar aos atacantes nos espaços adequados, especialmente quando o adversário consegue neutralizar uma das chaves do jogo e obriga a equipe a mudar os caminhos de seus ataques.
O meio-campo do Barça, comandado por Pedri, foi incapaz, na maior parte das vezes, de romper as linhas organizadas do Real Madrid, o que foge do habitual, já que a maioria dos jogadores não apresentou seu desempenho de costume.