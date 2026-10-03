Mourinho, Ten Hag e outros: crise de Jesus reabre o dossiê negro de Cristiano Ronaldo

A recente crise que envolveu Cristiano Ronaldo com a seleção de Portugal não foi um episódio isolado na trajetória de um dos maiores jogadores da história do futebol, mas sim a continuação de uma longa série de desentendimentos e tensões que o colocaram em choque com treinadores, dirigentes e companheiros ao longo de mais de 25 anos nos gramados.

O craque português, que liderou a seleção de seu país à conquista da Eurocopa em 2016 e foi campeão da Liga dos Campeões da Europa, além de ter vencido a Bola de Ouro cinco vezes ao longo de sua carreira nos clubes, deixou a concentração atual da seleção, abrindo espaço para questionamentos sobre seu futuro internacional, depois de ter marcado 146 gols com a camisa de Portugal, recorde no cenário das seleções nacionais masculinas.

Ronaldo, de 41 anos, afirmou que revelará "no momento certo" a verdade sobre os motivos que o levaram a deixar a concentração, isso depois de Jorge Jesus, treinador da seleção, ter enfatizado a inexistência de uma crise, admitindo porém ter cometido erros na forma como lidou com a situação do capitão da equipe durante o confronto com a Noruega, que terminou com a derrota de Portugal por 2 a 1 na Liga das Nações da Europa, sem que Ronaldo participasse da partida.

Até que Ronaldo revele sua versão completa, suas motivações permanecem em questão, e ainda é cedo para afirmar que este episódio representa o fim de sua carreira internacional. Ainda assim, o encerramento de sua trajetória com a seleção em meio a um desentendimento acalorado não seria algo totalmente surpreendente, tendo em vista um longo histórico de crises associadas ao seu nome.

Lidar com a queda de rendimento ou com a mudança de função dentro da equipe para um craque do porte de Ronaldo não é uma tarefa simples, e sua influência, tanto positiva quanto negativa, dentro da seleção portuguesa foi alvo de debate durante os três últimos grandes torneios, nos anos de 2022, 2024 e 2026.

À espera de que a situação de sua recente crise fique mais clara, repassamos os principais momentos que registraram desentendimentos entre Ronaldo e treinadores ou dirigentes ao longo de sua carreira, de acordo com reportagem publicada pela rede ESPN.