José Mourinho apareceu pela primeira vez diante da imprensa como treinador do Real Madrid, durante uma entrevista com Josep Pedrerol no programa "El Chiringuito", na qual falou sobre seu retorno ao clube merengue, o que o espera nesta nova etapa e tudo o que envolve um dos bancos de treinador mais difíceis do mundo.
Mourinho não iniciou a entrevista com um discurso repleto de promessas ou uma lista de objetivos que garante alcançar; preferiu falar sobre sentimentos, responsabilidade e sonhos, resumindo sua postura na frase: "Vim com tudo o que tenho".
O treinador português disse no início da entrevista: "Vim com o amor que sinto pelo Real Madrid, com a responsabilidade que o Real Madrid impõe e com o entusiasmo de uma criança que não ganhou nada. Vim com tudo, com tudo o que tenho. Falar de promessas como acontecia há 20 anos não é o meu estilo. Se você me perguntar se tenho sonhos? Sim, eu tenho sonhos".