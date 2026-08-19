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Jose Mourinho Real Madrid crest 2026Getty/GOAL

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Mourinho: Mbappé me faz rir, Rodri levantou minhas suspeitas e senti o cheiro do Negreira!

Especiais e Opinião
J. Mourinho
K. Mbappe
Rodri
Vinicius Junior
Espanyol x Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Barcelona x Al Ahly
Barcelona
Al Ahly
Amistosos de clubes
Elche x Barcelona
Elche
Portugal
França
Espanha
Brasil
Egito

Special One dispara mísseis em todas as direções

José Mourinho apareceu pela primeira vez diante da imprensa como treinador do Real Madrid, durante uma entrevista com Josep Pedrerol no programa "El Chiringuito", na qual falou sobre seu retorno ao clube merengue, o que o espera nesta nova etapa e tudo o que envolve um dos bancos de treinador mais difíceis do mundo.

Mourinho não iniciou a entrevista com um discurso repleto de promessas ou uma lista de objetivos que garante alcançar; preferiu falar sobre sentimentos, responsabilidade e sonhos, resumindo sua postura na frase: "Vim com tudo o que tenho".

O treinador português disse no início da entrevista: "Vim com o amor que sinto pelo Real Madrid, com a responsabilidade que o Real Madrid impõe e com o entusiasmo de uma criança que não ganhou nada. Vim com tudo, com tudo o que tenho. Falar de promessas como acontecia há 20 anos não é o meu estilo. Se você me perguntar se tenho sonhos? Sim, eu tenho sonhos".

  • Como Mourinho mudou?

    Sobre as mudanças pelas quais passou, Mourinho admitiu ter evoluído muito nos âmbitos pessoal e profissional, mas sem abrir mão da essência de sua personalidade.

    E disse: "Mudei muito. Acredito que o DNA continua o mesmo, e certamente não posso esconder quem eu sou nem tentar ser alguém que não sou, mas me tornei mais maduro, menos emotivo e com mais controle sobre mim mesmo".

    Mourinho apontou que essa evolução veio ao longo de muitos anos de aprendizado, especialmente com os erros, ressaltando que não vive lamentando o passado, porque se arrepender do que aconteceu não ajuda a pessoa a progredir.

    E acrescentou: "Aprender com as experiências, sim. Acredito que quanto maior a sua experiência como treinador, e quanto mais você passa por situações parecidas com as que já viveu antes, melhor treinador você se torna".

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  • A história da contusão no rosto de Mourinho

    Mourinho comentou sobre o hematoma que apareceu em seu rosto, explicando de maneira irônica que não foi resultado de uma briga, como alguns poderiam imaginar.

    Ele disse: "Não, não foi uma briga. O hematoma no meu rosto foi causado pelo Lacosta, um dos jogadores do time juvenil do Castilla. Ele chutou uma bola forte na minha direção, e eu estava usando óculos, então a bola bateu no meu rosto".

    E acrescentou, em tom de brincadeira: "Mas não é por isso que ele não foi convocado para a última partida".

  • Um vestiário sedento por vitória

    Mourinho garantiu que encontrou um vestiário com grande vontade de conquistar vitórias, elogiando a abertura dos jogadores às suas ideias.

    Ele disse: "Encontrei um vestiário com grande vontade de vencer, como resultado final do trabalho", acrescentando que se trata de "um vestiário aberto ao bom senso".

    Ele admitiu que até agora não precisou mostrar o lado mais duro de sua personalidade, dizendo: "Eles me protegeram dessa versão de mim, que também faz parte de mim".

    Mourinho explicou que suas exigências aos jogadores não são ordens complicadas, mas sim baseadas no bom senso, como chegar com antecedência suficiente ao horário do treino, cuidar da alimentação e ir à academia para prevenir lesões.

    Ele disse: "Pedir que cheguem uma hora antes do treino, e não cinco minutos antes, é bom senso. É assim que funciona o futebol hoje. Você deve chegar cedo, tomar o café da manhã sob a supervisão do nutricionista e ir à academia diariamente para prevenir lesões. Isso é por você, e isso é por nós".

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  • Mourinho fala sobre sua primeira passagem

    O treinador português relembrou sua primeira passagem pelo Real Madrid, explicando que o que mudou foi o tamanho da experiência e da responsabilidade que ele carrega agora.

    E disse: "Não sei. Não sei se é assim ou se é a responsabilidade de trabalhar no Real Madrid, o que representa para mim algo fundamental".

    Ele destacou que está aproveitando muito sua nova oportunidade, ao afirmar: "Eu gosto muito de trabalhar no Real Madrid, gosto de trabalhar pelo Real Madrid".
    E sobre a sensação de haver alguma suspeita relacionada à integridade da arbitragem durante sua primeira passagem pelo Real Madrid, em meio às investigações no caso "Negreira", no qual o Barcelona é acusado de fazer pagamentos a um ex-dirigente da arbitragem, Mourinho disse: "Quando eu estava aqui, senti o cheiro de algo".

  • Kylian Mbappé

    Mourinho elogiou muito o astro francês Kylian Mbappé, descrevendo-o como um jogador excepcional.

    E disse: "Mbappé é impressionante. Às vezes me faz rir nos treinos", explicando o motivo: "Porque ele é muito bom, o nível dele é de outro planeta".

    Mourinho se recusou a avaliar o que aconteceu na última temporada, preferindo focar no futuro e responsabilizar todos pelo que ocorreu.

    E disse: "Não tenho o direito de julgar ou analisar o que ele fez na última temporada. Foi uma temporada estranha e difícil para todos. No fim, a história é sempre a mesma, Arbeloa e Xabi Alonso pagaram o preço. Vencer ou perder tem muitos fatores".

    E acrescentou: "Muitas pessoas erraram na última temporada", ressaltando que o comprometimento é aquilo que ele quer consolidar na nova fase.

    Sobre a prontidão de Mbappé, Mourinho viu um sinal positivo mesmo antes do início das competições, afirmando: "Um jogador que poderia ter se apresentado no dia 14 de agosto, mas chegou no dia 12, isso me diz muita coisa".

  • Rodri

    Mourinho falou sobre os planos da equipe e o mercado de transferências, afirmando que não sente necessidade de um jogador como Rodri, que preferiu se transferir para o Barcelona.

    Ele disse: "Não, não sinto falta de Rodri. Temos soluções, e temos a qualidade".

    E acrescentou: "Gosto de acreditar que tenho a capacidade de desenvolver os jogadores que possuo".

    Mourinho revelou que conversou com Rodri em duas ocasiões, afirmando que o Real Madrid apresentou uma proposta importante ao jogador, e que sua relação com o Manchester City é boa.

    Ele disse: "Conversei com ele duas vezes, e o Real Madrid apresentou a ele uma proposta muito boa. Acredito que há uma relação muito boa com o City. O clube entrou em contato com Rodri sem negociar com o City, e apresentou a ele uma proposta importante".

    Mas a hesitação de Rodri fez com que Mourinho também ficasse na dúvida, quando disse: "Rodri tinha dúvidas, ele hesitou, e as dúvidas de Rodri me fizeram ter dúvidas também".

    E acrescentou: "O Real Madrid é um clube de um porte que não permite a presença de jogadores que pensam duas vezes em sua decisão".

    E quando Pedrerol lhe perguntou se a decisão de Rodri poderia ser considerada uma vitória para o Barcelona, Mourinho respondeu de forma categórica: "As vitórias são em campo, são os títulos. É ali que estão as vitórias".

  • Renovação do contrato de Vinícius

    Mourinho também falou sobre a renovação de contrato de Vinícius Júnior, negando ter tido qualquer papel em convencer o jogador a permanecer.

    Ele disse: "Renovou o contrato graças a mim? Não. Vinícius é apaixonado pelo Real Madrid".

    E prosseguiu: "Eu apenas disse a ele: Vini, para onde você quer ir? Você já esteve no Brasil e no Real Madrid, e você sabe o que significa o Real Madrid quando o deixa, e não vale a pena".

    Acrescentou que o que Vinícius sentiu com a evolução do grupo à sua volta lhe deu uma sensação positiva e importante para continuar no clube.

  • Bréscia, os árbitros e Vinícius

    Mourinho também abordou seu desentendimento com o jogador brasileiro meses atrás, quando defendeu o argentino Prestianni, atleta do Benfica, após o brasileiro sofrer um suposto episódio racista na Liga dos Campeões da Europa.

    Ele disse: "A resposta é simples, Prestianni era meu jogador, e ponto final. Não há mais nada a discutir. Agora Vini sabe de que lado eu estou. Outro dia, quando não marcaram um pênalti para ele, eu estava no meio do campo lutando por ele".

    E prosseguiu em sua defesa a Vinícius, enviando um recado aos árbitros: "As pessoas precisam aprender a lidar com ele, e falo aqui dos árbitros. Você não pode marcar um pênalti para um jogador e não marcar para o Vinícius, proteger um jogador e não proteger o Vinícius. Eles não o respeitam".

    Ao mesmo tempo, Mourinho deu um conselho ao seu jogador, dizendo: "No que diz respeito aos gramados, há uma diferença entre comemorar o gol com seus companheiros e comemorar diante da torcida do time adversário".

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