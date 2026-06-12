Mourinho em Madri... Uma parceria de que ambas as partes precisam pode acabar se tornando uma maldição!

O português José Mourinho voltou ao Real Madrid, mas desta vez não como um nome em discussão ou uma opção em potencial, e sim como uma realidade que já se concretizou dentro do “Santiago Bernabéu”. Um retorno que traz consigo muito alvoroço e expectativas, mas que, ao mesmo tempo, abre mais portas para perguntas do que para respostas.

O clube real vive uma busca constante por estabilidade após períodos de instabilidade, enquanto Mourinho retorna com um desejo claro de recuperar sua imagem como um dos principais treinadores do mundo.

Entre as duas partes, inicia-se uma relação que, à primeira vista, parece ideal e baseada em uma necessidade mútua, mas que, no fundo, traz muitos pontos de interrogação.



