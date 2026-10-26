A superioridade do Barcelona no Clássico deixou de ser garantida apenas por impor seu estilo habitual, depois que começaram a se revelar os traços de uma transformação notável na maneira como o Real Madrid lida com as ideias de Hans Flick.
E de um confronto para o outro, mudam detalhes que podem parecer pequenos, mas que levantam uma questão maior sobre a capacidade do treinador alemão de manter a vantagem de sua equipe diante do arquirrival.
E em uma reportagem sobre o Clássico de ontem, no qual o Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 no Camp Nou, o jornal Mundo Deportivo fez uma comparação entre os confrontos de Flick e os treinadores do Real Madrid: Mourinho, Xabi Alonso e Carlo Ancelotti, mostrando uma evolução notável do Merengue com o técnico português.