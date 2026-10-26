O jornal espanhol afirmou: "O Real Madrid já não cai na armadilha do impedimento na qual Hansi Flick se apoia com a mesma facilidade, assim como Mourinho conseguiu reduzir a posse de bola do Barcelona, em indicadores que refletem a evolução do time merengue de confronto em confronto, em comparação com os períodos de Carlo Ancelotti e Xabi Alonso".

Flick perdeu apenas dois jogos dos 8 clássicos disputados contra o Real Madrid em diversas competições, um deles diante do time de Alonso no Santiago Bernabéu há exatamente um ano, pelo placar de 2 a 1, e o outro contra o Real Madrid comandado por José Mourinho no clássico de ontem.

A comparação mostra uma diferença clara na forma como o Real Madrid lida com a armadilha do impedimento na qual Flick se apoia. No confronto de 26 de outubro de 2024, os jogadores de Ancelotti caíram em impedimento 12 vezes durante a derrota do Real Madrid por 4 a 0, mas o número caiu para apenas um caso na final da Supercopa da Espanha, vencida pelo Barcelona dois meses depois.

E no único clássico diante de Alonso, o impedimento foi marcado contra o Real Madrid cinco vezes, antes de o número recuar para apenas três casos no último confronto contra o time de Mourinho.