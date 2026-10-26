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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
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Mourinho desarma a armadilha do Barcelona: alerta para o sistema de Flick

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
H. Flick
J. Mourinho
X. Alonso
C. Ancelotti
Espanha
Alemanha
Portugal
Itália

O técnico português supera Ancelotti e Alonso

A superioridade do Barcelona no Clássico deixou de ser garantida apenas por impor seu estilo habitual, depois que começaram a se revelar os traços de uma transformação notável na maneira como o Real Madrid lida com as ideias de Hans Flick.

E de um confronto para o outro, mudam detalhes que podem parecer pequenos, mas que levantam uma questão maior sobre a capacidade do treinador alemão de manter a vantagem de sua equipe diante do arquirrival.

E em uma reportagem sobre o Clássico de ontem, no qual o Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 no Camp Nou, o jornal Mundo Deportivo fez uma comparação entre os confrontos de Flick e os treinadores do Real Madrid: Mourinho, Xabi Alonso e Carlo Ancelotti, mostrando uma evolução notável do Merengue com o técnico português.

  • O jornal espanhol afirmou: "O Real Madrid já não cai na armadilha do impedimento na qual Hansi Flick se apoia com a mesma facilidade, assim como Mourinho conseguiu reduzir a posse de bola do Barcelona, em indicadores que refletem a evolução do time merengue de confronto em confronto, em comparação com os períodos de Carlo Ancelotti e Xabi Alonso".

    Flick perdeu apenas dois jogos dos 8 clássicos disputados contra o Real Madrid em diversas competições, um deles diante do time de Alonso no Santiago Bernabéu há exatamente um ano, pelo placar de 2 a 1, e o outro contra o Real Madrid comandado por José Mourinho no clássico de ontem.

    A comparação mostra uma diferença clara na forma como o Real Madrid lida com a armadilha do impedimento na qual Flick se apoia. No confronto de 26 de outubro de 2024, os jogadores de Ancelotti caíram em impedimento 12 vezes durante a derrota do Real Madrid por 4 a 0, mas o número caiu para apenas um caso na final da Supercopa da Espanha, vencida pelo Barcelona dois meses depois.

    E no único clássico diante de Alonso, o impedimento foi marcado contra o Real Madrid cinco vezes, antes de o número recuar para apenas três casos no último confronto contra o time de Mourinho.

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  • A evolução do Real e o alarme para Flick

    Esses números refletem a capacidade do Real Madrid de aprender e se adaptar ao estilo defensivo do Barcelona. E a evolução não se limitou a lidar com a linha defensiva adiantada, pois Mourinho também conseguiu reduzir o domínio de bola do Barcelona, apesar de seu estilo tender teoricamente mais à defesa do que o estilo de Alonso.

    A porcentagem de posse de bola do Real Madrid subiu de 31,5% diante do Barcelona há um ano para 37,8% no clássico de ontem, além de o número de passes ter aumentado de 274 para 380, após a entrada de Bernardo Silva e Arda Güler.

    O Mundo Deportivo concluiu: "Esses números colocam o Barcelona diante de um desafio claro; com a evolução de seus adversários e a capacidade deles de encontrar soluções para o seu estilo, a equipe de Flick precisa aprimorar seu desempenho também, para que seus pontos fortes habituais não se transformem em uma equação fácil de resolver para o Real Madrid".

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