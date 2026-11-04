La Liga avalia a possibilidade de adiar a rodada deste fim de semana, tanto na primeira quanto na segunda divisão, após a trágica morte do atacante do Tenerife Jesus de Miguel depois de um choque de jogo com o goleiro do Andorra, Owono. Segundo a imprensa espanhola, o presidente Javier Tebas considerou nas últimas horas a hipótese do adiamento, embora algumas questões contratuais precisem ser resolvidas antes.
"La Liga pensa em adiar a próxima rodada do campeonato. Já houve reuniões em que essa possibilidade foi discutida. Uma decisão será tomada nas próximas horas e comunicada oficialmente aos clubes", informa a Cadena Ser.