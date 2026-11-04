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Jesus de MiguelGetty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Morte de Jesus de Miguel: La Liga considera adiar a rodada do campeonato

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La Liga avalia a possibilidade de adiar a rodada deste fim de semana, tanto na primeira quanto na segunda divisão, após a trágica morte do atacante do Tenerife Jesus de Miguel depois de um choque de jogo com o goleiro do Andorra, Owono. Segundo a imprensa espanhola, o presidente Javier Tebas considerou nas últimas horas a hipótese do adiamento, embora algumas questões contratuais precisem ser resolvidas antes.

"La Liga pensa em adiar a próxima rodada do campeonato. Já houve reuniões em que essa possibilidade foi discutida. Uma decisão será tomada nas próximas horas e comunicada oficialmente aos clubes", informa a Cadena Ser.

  • A Federação Espanhola de Futebol já havia decidido adiar as partidas de terça-feira da Copa do Rei, correspondentes, respectivamente, à primeira e à terceira rodada da Copa do Rei (Anaitasuna-Alaves e Pamplona-Eibar) e da Copa de la Reina Iberdrola.

    A mensagem de Javier Tebas, presidente da La Liga: "Estou profundamente triste com a morte de Jesus de Miguel Alameda. Todos compartilhamos a terrível dor de uma perda irreparável. Meus mais sinceros sentimentos à sua família, aos seus entes queridos, aos companheiros de equipe e a todo o clube. Todo o meu carinho e apoio neste momento tão difícil. Descanse em paz".

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