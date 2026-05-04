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Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

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Morgan Gibbs-White e Robert Sanchez revelam ferimentos graves no rosto após uma colisão violenta na vitória do Nottingham Forest sobre o Chelsea

Chelsea
Premier League
M. Gibbs-White
Nottingham Forest
Chelsea x Nottingham Forest

O meia do Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, revelou a terrível realidade de sua colisão com o goleiro do Chelsea, Robert Sanchez, durante a impressionante vitória de sua equipe por 3 a 1 em Stamford Bridge. O jogador da seleção inglesa foi obrigado a sair de campo no meio do segundo tempo após uma chocante colisão de cabeças que deixou ambos os jogadores precisando de atendimento médico imediato e vários pontos.

  • Imagens chocantes divulgadas nas redes sociais

    Ao recorrer ao Instagram para atualizar seus seguidores, Gibbs-White postou uma foto mostrando a extensão do ferimento. A imagem revelava um corte profundo suturado com pontos que ia da testa até a ponte do nariz, acompanhado de hematomas significativos ao redor dos olhos.

    Apesar da natureza assustadora do ferimento, o craque do Forest manteve o ânimo elevado depois que seu time garantiu três pontos vitais no oeste de Londres. Ao lado de uma foto sua dando um sinal de positivo com o polegar, ele escreveu: “Obrigado pelas mensagens. Que vitória! Parabéns, Taiwo Awoniyi.”

    morgan gibbs-white injuryInstagram/morgangibbswhite





    • Publicidade

  • Sanchez envia uma mensagem de apoio.

    A colisão foi tão violenta que Robert Sanchez também não pôde continuar, sendo o goleiro do Chelsea substituído por Filip Jorgensen. Sanchez também precisou de atendimento médico e, mais tarde, compartilhou uma foto dos pontos na parte superior da cabeça, o que dá uma ideia da força do impacto entre os dois jogadores.

    O goleiro dos Blues procurou seu adversário após o apito final, demonstrando grande espírito esportivo apesar do resultado. Sanchez escreveu em uma mensagem pessoal nas redes sociais: “Vejo que você se saiu pior do que eu; espero que esteja bem, grandalhão.”

    Robert Sanchez selfie showing facial injuries and stitches after a matchSocial Media / Instagram Stories


  • Pereira dá notícias sobre sua disponibilidade para a Liga Europa

    Com a importante semifinal da Liga Europa contra o Aston Villa se aproximando na quinta-feira, o técnico do Nottingham Forest, Vitor Pereira, está preocupado com a condição física do seu craque. Embora os protocolos da UEFA para concussões determinem uma afastamento de seis dias para jogadores diagnosticados com concussão, Pereira continua esperançoso de que a lesão seja apenas superficial.

    Após a partida, Pereira disse: “Não, não. Acho que não. Conversei com ele; ele está falando normalmente e se lembra de tudo. A única coisa é observar o rosto e a dor. Gibbs White tem um corte profundo, mas é um lutador; tem uma mentalidade forte. Espero que nosso departamento médico consiga fazer mágica para colocá-lo em condições, porque ele é importante para nós, um jogador muito importante para nós.”

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma tarde memorável para o Forest no Bridge

    A lesão de Gibbs-White foi um dos dois incidentes preocupantes do dia, após a lesão sofrida por Jesse Derry no primeiro tempo, que levou o jovem a ser retirado de maca. No entanto, em campo, o Forest foi dominante, apesar de ter feito oito alterações na equipe titular em preparação para suas disputas europeias.

    Taiwo Awoniyi abriu o placar com uma cabeçada aos dois minutos, antes de Igor Jesus ampliar a vantagem de pênalti. Embora Cole Palmer tenha perdido um pênalti para os anfitriões, Awoniyi marcou o terceiro após o intervalo. Um impressionante chute de bicicleta de João Pedro acabou sendo apenas um gol de consolação, enquanto o Forest comemorava uma vitória histórica, ofuscada apenas pelo desgaste físico de seu craque.

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