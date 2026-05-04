Morgan Gibbs-White e Robert Sanchez revelam ferimentos graves no rosto após uma colisão violenta na vitória do Nottingham Forest sobre o Chelsea

Ao recorrer ao Instagram para atualizar seus seguidores, Gibbs-White postou uma foto mostrando a extensão do ferimento. A imagem revelava um corte profundo suturado com pontos que ia da testa até a ponte do nariz, acompanhado de hematomas significativos ao redor dos olhos.

Apesar da natureza assustadora do ferimento, o craque do Forest manteve o ânimo elevado depois que seu time garantiu três pontos vitais no oeste de Londres. Ao lado de uma foto sua dando um sinal de positivo com o polegar, ele escreveu: “Obrigado pelas mensagens. Que vitória! Parabéns, Taiwo Awoniyi.”

Instagram/morgangibbswhite















