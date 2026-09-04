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Montanhas-russas no Camp Nou?! Barcelona planeja surpreendente parque temático indoor dentro do estádio icônico
Parque temático coberto planejado
O Barcelona chegou a um acordo comercial com a Babylon Park Spain SL para construir um parque temático indoor de alta tecnologia dentro do complexo do Spotify Camp Nou. De acordo com Mundo Deportivo, a concessão proposta para a área de diversão infantil abrange mais de cinco anos e será submetida à aprovação dos sócios na Assembleia Geral em 19 de setembro. A iniciativa comercial foi concebida para impulsionar as receitas fora dos dias de jogo, transformando o icônico estádio em um destino de entretenimento familiar durante todo o ano.
- AFP
Operadora global mira expansão
O Babylon Park, fundado por Efi Malka ao lado do proprietário do Camden Market, Teddy Sagi, traz para o empreendimento três décadas de experiência no setor e mais de 20 unidades internacionais. A operadora já havia lançado a única montanha-russa indoor da Comunidade de Madri no Westfield Parquesur, em Leganés.
Ao detalhar sua estratégia de expansão em 2022, o CEO da Babylon, Nir Diamant, afirmou: "Em nossa expansão europeia, queremos assumir um compromisso com o mercado espanhol devido ao seu enorme potencial de crescimento e à cultura local de lazer. Estamos entusiasmados em abrir nossa primeira flagship na Espanha, no Westfield Parquesur, o maior shopping center de Madri, e agradecemos à Unibail-Rodamco-Westfield por nos reconhecer como a oferta mais atraente de um conceito diferenciado de entretenimento familiar."
Barcelona diversifica as fontes de receita
A construção de uma avançada atração de lazer para famílias faz parte integrante do plano mais amplo de modernização pós-reforma em todo o Spotify Camp Nou. A diretoria do Barcelona trabalha ativamente para explorar os ativos de seu estádio e gerar receitas comerciais consistentes além dos dias de jogo. O desenvolvimento dessa instalação de última geração tem como objetivo atrair milhões de turistas internacionais a cada ano, ao mesmo tempo em que sustenta a estabilidade financeira de longo prazo do clube.
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Viagem ao Mestalla se aproxima
Em campo, o bicampeão de La Liga iniciou sua campanha de 2026-27 de forma impecável, com três vitórias seguidas e 12 gols marcados. O time de Hansi Flick viaja para enfrentar o Valencia em um duro confronto da quarta rodada neste domingo. A difícil visita ao Mestalla representa um grande obstáculo na tentativa de preservar o aproveitamento de 100% no início vencedor antes de a atenção da diretoria se voltar para a próxima votação da Assembleia Geral.
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