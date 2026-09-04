Montanhas-russas no Camp Nou?! Barcelona planeja surpreendente parque temático indoor dentro do estádio icônico

O Babylon Park, fundado por Efi Malka ao lado do proprietário do Camden Market, Teddy Sagi, traz para o empreendimento três décadas de experiência no setor e mais de 20 unidades internacionais. A operadora já havia lançado a única montanha-russa indoor da Comunidade de Madri no Westfield Parquesur, em Leganés.

Ao detalhar sua estratégia de expansão em 2022, o CEO da Babylon, Nir Diamant, afirmou: "Em nossa expansão europeia, queremos assumir um compromisso com o mercado espanhol devido ao seu enorme potencial de crescimento e à cultura local de lazer. Estamos entusiasmados em abrir nossa primeira flagship na Espanha, no Westfield Parquesur, o maior shopping center de Madri, e agradecemos à Unibail-Rodamco-Westfield por nos reconhecer como a oferta mais atraente de um conceito diferenciado de entretenimento familiar."