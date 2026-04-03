Mircea Lucescu sofreu um ataque cardíaco um dia após se demitir do cargo de técnico da seleção da Romênia

A equipe médica do hospital universitário de Bucareste divulgou um comunicado urgente sobre o estado de saúde do técnico de 80 anos, após o surgimento de complicações repentinas. A instituição confirmou que os protocolos de emergência foram acionados imediatamente para estabilizar o ex-técnico do Inter e do Shakhtar Donetsk.

De acordo com um comunicado publicado pelo jornal Libertatea, os representantes do hospital esclareceram seu estado clínico atual: “Esta manhã, o paciente sofreu um ataque cardíaco agudo. Ele foi levado ao pronto-socorro e recebeu imediatamente os cuidados médicos e terapêuticos necessários. Seu estado é atualmente estável e ele está sendo cuidadosamente monitorado por especialistas.”







