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Mircea Lucescu sofreu um ataque cardíaco um dia após se demitir do cargo de técnico da seleção da Romênia
Crise de saúde para ícone do treinamento
A saúde do experiente técnico deteriorou-se rapidamente depois que ele desmaiou no último domingo, enquanto se preparava para um amistoso contra a Eslováquia. Ao ser internado em um hospital em Bucareste, os especialistas diagnosticaram-lhe uma arritmia cardíaca grave, o que exigiu a implantação cirúrgica de um marcapasso na terça-feira. Embora Lucescu tenha renunciado oficialmente ao cargo na quinta-feira, ele sofreu um grave problema cardíaco na Sexta-feira Santa, enquanto se preparava para receber alta.
- AFP
O hospital confirma o episódio agudo
A equipe médica do hospital universitário de Bucareste divulgou um comunicado urgente sobre o estado de saúde do técnico de 80 anos, após o surgimento de complicações repentinas. A instituição confirmou que os protocolos de emergência foram acionados imediatamente para estabilizar o ex-técnico do Inter e do Shakhtar Donetsk.
De acordo com um comunicado publicado pelo jornal Libertatea, os representantes do hospital esclareceram seu estado clínico atual: “Esta manhã, o paciente sofreu um ataque cardíaco agudo. Ele foi levado ao pronto-socorro e recebeu imediatamente os cuidados médicos e terapêuticos necessários. Seu estado é atualmente estável e ele está sendo cuidadosamente monitorado por especialistas.”
Fim de uma era histórica
A segunda passagem de Lucescu como técnico da seleção nacional chegou oficialmente ao fim em 31 de março, encerrando um mandato que tinha como objetivo revitalizar os Tricolorii após seu retorno em 2024. Seu legado no futebol romeno continua inigualável, tendo levado a seleção à sua primeira participação na Eurocopa em 1984, durante seu primeiro mandato de cinco anos. Além das funções internacionais, sua carreira lendária nos clubes de elite da Europa fez dele uma figura fundamental no futebol continental, deixando a Federação para lidar com uma difícil transição em meio a esta emergência sanitária.
- AFP
Busca pelo sucessor de Lucescu
A Federação Romena de Futebol deve agora acelerar a busca por um novo técnico, enquanto a comunidade futebolística aguarda novas notícias sobre a recuperação de Lucescu. O ex-meio-campista de nível mundial Gheorghe Hagi e o ex-técnico Edward Iordanescu surgiram como os principais candidatos para liderar a seleção no próximo ciclo.