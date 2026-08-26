Segundo o que foi informado pelo especialista de mercado Matteo Moretto, nas últimas horas teria havido contatos por Luca Reggiani no Milan, com o zagueiro do Borussia Dortmund tendo sido oferecido ao clube milanista. Como dito, esse perfil havia sido ligado nas últimas semanas aos rivais da Inter.





Reggiani é um defensor nascido em 2008, peça fixa das seleções de base da Itália, que chegou à Bundesliga em fevereiro de 2024, vindo do Sassuolo. Com o time principal de Kovac, já somou 9 jogos e um gol. Há tempos, a Inter está de olho nele e havia pensado em uma possível investida para janeiro do próximo ano ou para o verão de 2027. Mas agora os primos podem ser passados para trás pelo Milan, que há tempos busca um zagueiro central com boa saída de bola e que possa completar o setor de Amorim.