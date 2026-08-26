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LUCA REGGIANI BORUSSIA DORTMUND Getty Images
Simone Gervasio

Traduzido por

Milan, disputa com a Inter por Reggiani, do Borussia Dortmund: o defensor foi oferecido ao AC Milan

Milan
Mercado da bola
Borussia Dortmund
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Campeonato Italiano
L. Reggiani

Um novo dérbi entre Milan e Inter se desenha, desta vez no mercado. De fato, ao Milan teria sido oferecido aquele que, nas últimas semanas, surgiu como uma possível ideia para se reforçar na defesa. Estamos falando de Luca Reggiani, jovem zagueiro italiano do Borussia Dortmund.


  • Segundo o que foi informado pelo especialista de mercado Matteo Moretto, nas últimas horas teria havido contatos por Luca Reggiani no Milan, com o zagueiro do Borussia Dortmund tendo sido oferecido ao clube milanista. Como dito, esse perfil havia sido ligado nas últimas semanas aos rivais da Inter.


    Reggiani é um defensor nascido em 2008, peça fixa das seleções de base da Itália, que chegou à Bundesliga em fevereiro de 2024, vindo do Sassuolo. Com o time principal de Kovac, já somou 9 jogos e um gol. Há tempos, a Inter está de olho nele e havia pensado em uma possível investida para janeiro do próximo ano ou para o verão de 2027. Mas agora os primos podem ser passados para trás pelo Milan, que há tempos busca um zagueiro central com boa saída de bola e que possa completar o setor de Amorim.

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