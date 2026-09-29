Segundo o que foi publicado pela Sportmediaset, os exames aos quais ele foi submetido hoje confirmaram que, no caso de Pavlovic, trata-se apenas de um simples desgaste muscular decorrente tanto da pancada sofrida quanto da alta minutagem acumulada até aqui, tanto pelo clube quanto pela seleção. Ele certamente ficará em repouso na próxima partida contra a Alemanha e só depois será avaliado se ele será colocado novamente à disposição de Rubern Amorim ou não.