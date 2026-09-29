O Milan pode respirar aliviado: o problema sentido por Strahinja Pavlovic não é tão sério quanto parecia em um primeiro momento. O zagueiro sérvio deixou o campo mancando aos 71 minutos da partida da Nations League entre Sérvia e Holanda, em que sua seleção foi derrotada por 2 a 1. Os exames aos quais ele foi submetido hoje, porém, descartaram lesões.
Milan, alívio para Pavlovic: lesões descartadas
FORTe CONTUSÃO INICIAL
O nível de atenção havia aumentado no momento da substituição forçada pedida pelo defensor aos 26 minutos do segundo tempo da partida, depois de uma forte pancada sofrida em campo. Em um primeiro momento, na Sérvia, falava-se em uma forte contusão, com o zagueiro deixando o campo mancando.
Apenas cansaço
Segundo o que foi publicado pela Sportmediaset, os exames aos quais ele foi submetido hoje confirmaram que, no caso de Pavlovic, trata-se apenas de um simples desgaste muscular decorrente tanto da pancada sofrida quanto da alta minutagem acumulada até aqui, tanto pelo clube quanto pela seleção. Ele certamente ficará em repouso na próxima partida contra a Alemanha e só depois será avaliado se ele será colocado novamente à disposição de Rubern Amorim ou não.
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