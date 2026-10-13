Questionado se Saka deveria tentar igualar a marca de 20 gols da temporada passada, Arteta descartou a ideia. O técnico do Arsenal propôs, em vez disso, uma abordagem mais agressiva para o atacante.

“Não. Acho que a meta deve ser marcar dois ou três gols por jogo”, explicou Arteta. “É isso. Essa é a mentalidade. Se ele marcar um, tudo bem. Se marcar dois, tudo bem, porque tem capacidade para fazer gols de várias maneiras.”

O espanhol ressaltou que calcular o total de gols a longo prazo pode tirar o ímpeto de um atacante.

“Mas, normalmente, se você olhar para todos os atacantes, é assim: acho que é preciso atacar um objetivo”, acrescentou. “Porque, se você pensar: ‘20, certo, agora estamos em outubro, ainda tenho oito meses para marcar mais 17 gols’, essa não é a mentalidade que vai levar você até lá.”



