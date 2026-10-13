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Mikel Arteta lança desafio implacável a Bukayo Saka para marcar gols e exige desempenho de superestrela
Em busca do próximo nível
Saka é o artilheiro do Arsenal, com três gols nas seis primeiras partidas da equipe na Premier League. No entanto, seu treinador acredita que o ponta pode marcar muito mais. O jogador de 25 anos fez 20 gols em todas as competições na temporada 2023-24, em que se destacou, mas Arteta quer que ele deixe de lado as metas de longo prazo.
O jogador da seleção da Inglaterra desperdiçou várias chances importantes nas últimas semanas. No sábado, Saka não aproveitou uma oportunidade cara a cara com o goleiro James Trafford, do Leeds United, nos minutos finais, somando esse lance às chances perdidas anteriormente contra o Sunderland e o Napoli, pela Champions League.
- Getty Images Sport
Elevando o nível
Questionado se Saka deveria tentar igualar a marca de 20 gols da temporada passada, Arteta descartou a ideia. O técnico do Arsenal propôs, em vez disso, uma abordagem mais agressiva para o atacante.
“Não. Acho que a meta deve ser marcar dois ou três gols por jogo”, explicou Arteta. “É isso. Essa é a mentalidade. Se ele marcar um, tudo bem. Se marcar dois, tudo bem, porque tem capacidade para fazer gols de várias maneiras.”
O espanhol ressaltou que calcular o total de gols a longo prazo pode tirar o ímpeto de um atacante.
“Mas, normalmente, se você olhar para todos os atacantes, é assim: acho que é preciso atacar um objetivo”, acrescentou. “Porque, se você pensar: ‘20, certo, agora estamos em outubro, ainda tenho oito meses para marcar mais 17 gols’, essa não é a mentalidade que vai levar você até lá.”
Faro de gol
Para aumentar essa produção, o Arsenal tem trabalhado deliberadamente para levar Saka a regiões centrais, mais perto da pequena área. O ajuste tático já rendeu gols de perto contra Coventry e Aston Villa, além de dois gols de toque simples pela Inglaterra contra a Croácia durante a pausa para as seleções.
“É ali que precisamos colocá-lo”, observou Arteta sobre a mudança no posicionamento de Saka. “Se ele perder a chance, paciência. No fim, quanto mais oportunidades criarmos, maior será a probabilidade de ele marcar mais gols. Ele tem aparecido em ótimas posições, finalizado, concluído de primeira e marcado gols de toque simples.”
Arteta acredita que essa evolução torna seu ponta mais difícil de acompanhar: “É esse tipo de imprevisibilidade que temos com esse jogador. Caso contrário, sabemos como o adversário vai marcá-lo.”
- AFP
Mantendo o volume
Apesar das chances desperdiçadas recentemente, Arteta continua plenamente confiante na evolução de seu ponta. Agora, o foco é garantir que Saka continue tendo tantas oportunidades nos próximos jogos.
“Ele está bem. Já poderia ter marcado mais quatro ou cinco gols, facilmente”, concluiu Arteta. “Mas, se continuar assim, sabemos que [ele marcará mais]. Quando fala em marcar um determinado número de gols, ele precisa pensar em marcar um determinado número de gols por jogo. Se essa mentalidade mudar, ele chegará a essas posições e marcará mais gols.”
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