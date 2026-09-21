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Michael Owen aponta Marcus Rashford, de semblante abatido, como o elo fraco do Manchester United após empate com o Fulham
Dificuldades no retorno a Old Trafford
Após um empate por 1 a 1 contra o Fulham no domingo, o ex-atacante Michael Owen, falando à Premier League Productions, demonstrou sérias preocupações em relação a Marcus Rashford. Depois de retornar de empréstimos ao Aston Villa e ao Barcelona, Rashford foi titular em quatro dos cinco jogos do Manchester United na Premier League, mas ainda não registrou gol nem assistência em mais de 400 minutos em campo.
Owen destacou sua decepção com a postura do atacante. "Pela esquerda, Marcus Rashford provavelmente foi o mais discreto daqueles atacantes", afirmou Owen. "Ele esteve apagado de novo hoje na linguagem corporal, apenas com a expressão abatida. Simplesmente não parece estar gostando de jogar futebol, o que tem sido uma frustração permanente com Marcus."
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Questionando a mentalidade de Rashford
Owen questionou o que pode estar afetando o atacante, destacando que ele possui atributos incríveis, mas não tem consistência. "Parece mesmo que ele carrega o peso do mundo nas costas, e aí você pensa: como? Por quê? Ele está vivendo o sonho de todo mundo. Com certeza há algo nos bastidores que faz com que ele pareça não estar gostando de jogar futebol no momento", continuou Owen.
Ele também refletiu sobre sua passagem pela Espanha, acrescentando: "A última chance foi o Barcelona. Eu não conseguia acreditar na sorte dele de conseguir um time como o Barcelona. Ele vai razoavelmente bem por lá, mas não bem o suficiente para que eles o mantivessem, e depois acabam gastando fortunas para substituí-lo ao contratar Anthony Gordon. Então, não foi tudo perfeito. Não foi tudo maravilhoso, apesar de toda a narrativa que as pessoas tentem colocar nisso."
O elo fraco no ataque
Com a concorrência por vagas entre os titulares aumentando, Owen acredita que Rashford é agora o jogador mais vulnerável da linha de frente do Manchester United. Owen explicou: "E então ele volta ao Manchester United. Ele foi bem, mas só bem. E provavelmente precisa fazer um pouco melhor nesse trio de ataque, porque a posição dele no ataque seria a mais vulnerável. Há uma certa pressão para que Benjamin Sesko volte ao time e seja titular, claro, se a lesão permitir. Mas, se isso acontecer, Cunha vai para a esquerda e Rashford seria o elo fraco desse ataque no momento."
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O que vem a seguir para Rashford?
Rashford agora precisa se concentrar em sua recuperação após sofrer um problema no quadril que o obrigou a deixar o gramado durante o segundo tempo em Craven Cottage. A lesão significa que ele perderá os próximos jogos da Liga das Nações pela Inglaterra contra Espanha, Tchéquia e Croácia nas próximas três semanas. O Manchester United precisa encontrar uma maneira de reacender sua forma quando ele finalmente voltar à condição física ideal.
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