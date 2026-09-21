Michael Owen aponta Marcus Rashford, de semblante abatido, como o elo fraco do Manchester United após empate com o Fulham

Owen questionou o que pode estar afetando o atacante, destacando que ele possui atributos incríveis, mas não tem consistência. "Parece mesmo que ele carrega o peso do mundo nas costas, e aí você pensa: como? Por quê? Ele está vivendo o sonho de todo mundo. Com certeza há algo nos bastidores que faz com que ele pareça não estar gostando de jogar futebol no momento", continuou Owen.

Ele também refletiu sobre sua passagem pela Espanha, acrescentando: "A última chance foi o Barcelona. Eu não conseguia acreditar na sorte dele de conseguir um time como o Barcelona. Ele vai razoavelmente bem por lá, mas não bem o suficiente para que eles o mantivessem, e depois acabam gastando fortunas para substituí-lo ao contratar Anthony Gordon. Então, não foi tudo perfeito. Não foi tudo maravilhoso, apesar de toda a narrativa que as pessoas tentem colocar nisso."