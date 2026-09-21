O Manchester United arrancou um empate em 1 a 1 no fim contra o Fulham, mas a tarde foi ofuscada por uma reação hostil da torcida visitante. A frustração transbordou a dez minutos do fim, quando Carrick optou por tirar Kobbie Mainoo, substituindo-o por Mason Mount.

Mainoo havia sido, sem dúvida, o grande destaque de uma atuação pouco inspirada do United. Como consequência, o setor visitante vaiou a substituição em alto e bom som, manifestando de imediato seu descontentamento com o ajuste tático do treinador.

A partida em si foi truncada, disputada em ritmo lento na maior parte do tempo, apesar das várias oportunidades para os dois lados. O Fulham esteve perto de garantir sua primeira vitória da campanha após um gol contra bizarro de Lisandro Martinez, aos 63 minutos. No entanto, Matheus Cunha marcou aos 89, em uma finalização desviada, para salvar um ponto para os visitantes.



