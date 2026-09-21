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Michael Carrick é vaiado! Técnico do Manchester United aborda a revolta da torcida após decisão controversa sobre Kobbie Mainoo contra o Fulham
Uma atuação vacilante em Craven Cottage
O Manchester United arrancou um empate em 1 a 1 no fim contra o Fulham, mas a tarde foi ofuscada por uma reação hostil da torcida visitante. A frustração transbordou a dez minutos do fim, quando Carrick optou por tirar Kobbie Mainoo, substituindo-o por Mason Mount.
Mainoo havia sido, sem dúvida, o grande destaque de uma atuação pouco inspirada do United. Como consequência, o setor visitante vaiou a substituição em alto e bom som, manifestando de imediato seu descontentamento com o ajuste tático do treinador.
A partida em si foi truncada, disputada em ritmo lento na maior parte do tempo, apesar das várias oportunidades para os dois lados. O Fulham esteve perto de garantir sua primeira vitória da campanha após um gol contra bizarro de Lisandro Martinez, aos 63 minutos. No entanto, Matheus Cunha marcou aos 89, em uma finalização desviada, para salvar um ponto para os visitantes.
- Getty Images Sport
Carrick explica mudança controversa
Apesar da reação vocal, Carrick não se incomodou com a resposta da torcida. O técnico do United insistiu que a substituição foi puramente uma necessidade tática e confirmou que Mainoo não teve qualquer problema com a decisão.
"Sempre vai haver certas reações quando você faz mudanças", explicou Carrick. "Acho que Kobbie jogou bem, para ser honesto, então foi mais por causa daquele momento do jogo, em que estávamos tentando fazer algo acontecer, e Kobbie entende isso. Ele está bem, falei com ele depois da partida."
O treinador também defendeu o direito dos torcedores de expressarem suas emoções durante um fim tenso de jogo. "Eu entendo que, às vezes, quando estamos correndo atrás do placar, todo mundo fica um pouco emocionado, os torcedores também, como deve ser", acrescentou. "Eles querem muito que a gente tome a decisão certa. Mas não vejo nada de negativo nisso, nem me ofendo."
Um início lento na campanha
O empate no oeste de Londres agrava um início de campanha miserável para o Manchester United. O United conseguiu somar apenas cinco pontos em seus primeiros cinco jogos da liga, tropeçando em partidas contra Hull City, Ipswich Town, Everton, Manchester City e Fulham.
Ainda assim, Carrick se recusa a apertar o botão de pânico. Ele elogiou a reação positiva de seu elenco após sair atrás no placar e expressou confiança inabalável em suas perspectivas de longo prazo.
"Estou convencido de que teremos uma boa temporada", afirmou o técnico. "Estamos passando por um momento que, para quem está de fora, parece maior do que realmente é. Vamos voltar a vencer jogos de futebol e vai ficar tudo bem."
- Getty Images Sport
Teste crucial após a pausa
Após uma longa pausa internacional, o Manchester United buscará desesperadamente reacender sua campanha doméstica. O time volta a campo em 10 de outubro contra um Tottenham que atualmente ocupa a lanterna da tabela.
O próximo confronto representa uma oportunidade crucial para os comandados de Carrick mudarem o rumo da situação. Garantir uma vitória convincente sobre um Tottenham em dificuldades é essencial para conter a pressão crescente e ganhar o impulso necessário para o restante da temporada.
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