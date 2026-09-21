News Images
Traduzido por
Michael Carrick dá atualização preocupante sobre lesão de Benjamin Sesko após atacante do Manchester United sofrer novo revés
Problema recorrente na canela tira Sesko de ação
Sesko foi uma ausência notável quando o Manchester United viajou a Craven Cottage para enfrentar o Fulham no domingo. O atacante esloveno ficou fora da lista de relacionados após sentir um desconforto depois de ser titular na derrota por 3 a 2 para o Brighton pela Carabao Cup na quarta-feira.
O problema mais recente é uma recorrência do mesmo problema na canela que anteriormente deixou o jogador de 23 anos fora de ação por mais de dois meses. A lesão inicial o tirou dos três últimos jogos da temporada passada e o obrigou a perder toda a pré-temporada do United.
- Getty Images Sport
Carrick confirma revés físico
Falando após a partida contra o Fulham, Carrick admitiu que o clube ainda está avaliando a gravidade da condição física do atacante. O treinador do United não pôde oferecer um prazo definitivo para o retorno dele aos gramados.
"Ainda não temos certeza sobre Ben", afirmou Carrick. "Ele sentiu um pouco de dor depois do jogo [contra o Brighton], então estamos avaliando. No momento, ele definitivamente não estava pronto para [o Fulham], então eu realmente não tenho mais notícias para dar a vocês neste momento. Vamos ter que ver o que isso traz."
Notícias mistas no departamento médico
A ausência de Sesko agrava um início difícil de campanha do United na Premier League. A equipe conseguiu apenas uma vitória nos cinco primeiros jogos, depois de empatar com o Fulham. O atacante fez seis aparições em todas as competições nesta temporada, após inicialmente voltar saindo do banco contra o Hull na rodada de abertura.
Houve algumas notícias positivas para Carrick em Craven Cottage. Luke Shaw voltou ao time titular, enquanto o reforço de verão de £ 70 milhões Carlos Baleba foi relacionado para o banco pela primeira vez após um problema no tornozelo. Falando antes do jogo, Carrick observou: "A volta do Luke é boa para o elenco. E ter Carlos no grupo pela primeira vez... é importante hoje."
No entanto, outros problemas físicos persistem no elenco. Matthijs de Ligt viajou para Londres, mas não tinha condições de entrar na relação para a partida, e o ponta Amad Diallo segue sem atuar nesta temporada.
- Getty Images Sport
Data Fifa decisiva se aproxima
O United agora entra em uma pausa internacional de três semanas, dando à sua equipe médica um tempo valioso para avaliar o elenco. Ainda é incerto se Sesko vai se retirar dos compromissos internacionais com a Eslovênia, enquanto Marcus Rashford e Kobbie Mainoo também são dúvida para a convocação da Inglaterra devido a problemas físicos em andamento.
Quando o futebol doméstico voltar, o time de Carrick terá uma agenda exigente. A equipe recebe o Tottenham em 10 de outubro antes de viajar para a Espanha para um duelo de peso pela Champions League contra o Atlético de Madrid.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.