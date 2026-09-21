Michael Carrick dá atualização preocupante sobre lesão de Benjamin Sesko após atacante do Manchester United sofrer novo revés

A ausência de Sesko agrava um início difícil de campanha do United na Premier League. A equipe conseguiu apenas uma vitória nos cinco primeiros jogos, depois de empatar com o Fulham. O atacante fez seis aparições em todas as competições nesta temporada, após inicialmente voltar saindo do banco contra o Hull na rodada de abertura.

Houve algumas notícias positivas para Carrick em Craven Cottage. Luke Shaw voltou ao time titular, enquanto o reforço de verão de £ 70 milhões Carlos Baleba foi relacionado para o banco pela primeira vez após um problema no tornozelo. Falando antes do jogo, Carrick observou: "A volta do Luke é boa para o elenco. E ter Carlos no grupo pela primeira vez... é importante hoje."

No entanto, outros problemas físicos persistem no elenco. Matthijs de Ligt viajou para Londres, mas não tinha condições de entrar na relação para a partida, e o ponta Amad Diallo segue sem atuar nesta temporada.



