O Manchester United sofreu baixas importantes por lesão antes do confronto com o Como pela Champions League, na quarta-feira. Após o empate por 1 a 1 com o Leeds United, que ampliou para seis jogos sua sequência sem vitórias, Carrick confirmou vários desfalques.

Lisandro Martinez foi substituído por um problema na coxa e se juntou a Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Ayden Heaven, Patrick Dorgu e Marcus Rashford entre os jogadores fora de ação. Carrick afirmou: “É um pouco de cada coisa, temos vários desfalques.” O momento é complicado para o clube, que havia vencido o Sabah por 4 a 0 antes de perder por 2 a 0 para o Atlético de Madrid.