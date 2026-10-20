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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Michael Carrick confirma grave crise de lesões no Manchester United antes de confronto decisivo com o Como

M. Carrick
Manchester United
Como x Manchester United
Como
Liga dos Campeões

O Manchester United enfrenta uma crise de lesões cada vez maior antes da partida contra o Como pela Champions League. O técnico Michael Carrick tem sérios problemas na defesa, com até sete jogadores importantes fora de ação e outros suspensos. Em meio a uma sequência de seis jogos sem vencer, o clube precisa encontrar soluções rapidamente e pode ter de contar com o retorno de jogadores de destaque ou com promessas das categorias de base.

  • Carrick confirma problemas do Manchester United com lesões

    O Manchester United sofreu baixas importantes por lesão antes do confronto com o Como pela Champions League, na quarta-feira. Após o empate por 1 a 1 com o Leeds United, que ampliou para seis jogos sua sequência sem vitórias, Carrick confirmou vários desfalques.

    Lisandro Martinez foi substituído por um problema na coxa e se juntou a Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Ayden Heaven, Patrick Dorgu e Marcus Rashford entre os jogadores fora de ação. Carrick afirmou: “É um pouco de cada coisa, temos vários desfalques.” O momento é complicado para o clube, que havia vencido o Sabah por 4 a 0 antes de perder por 2 a 0 para o Atlético de Madrid.

  • Leny Yoro Manchester United 2026-27 EvertonGetty

    Prazos de recuperação de Martinez e Mainoo

    O setor defensivo é particularmente vulnerável no Manchester United. Leny Yoro está fora por suspensão após receber cartão vermelho contra o Atlético, o que complica ainda mais a situação.

    Carrick deu atualizações específicas sobre os jogadores indisponíveis, confirmando ausências de curto e longo prazo. Ele explicou: “O caso de [Martinez] não é tão grave, mas ele não está conosco. Para Kobbie, a previsão é de mais uns 10 dias, e para Luke, um pouco mais do que isso. Temos alguns casos de doença e lesões. Ayden está doente. Marcus ainda sente um problema no quadril que estamos tentando superar.”

  • Oportunidade para Amass e retorno de De Ligt

    Esse grave problema na defesa pode acelerar o retorno de Matthijs de Ligt à equipe titular, já que o zagueiro não joga desde que passou por uma cirurgia nas costas em novembro passado. Outra possibilidade é dar espaço a jovens como Dan Armer, Jaydan Kamason ou Harry Amass.

    Sobre Amass, Carrick afirmou: "Sim, com certeza [ele pode jogar]. É por isso que ele está conosco, ele está na disputa por uma vaga. Em algum momento, os jogadores precisam de uma oportunidade." Quanto às opções no ataque, Benjamin Sesko segue fora. Carrick acrescentou: "Esperamos ter em breve uma ideia clara. Não estou tentando adiar a resposta. Espero que, até o fim da semana, tenhamos algo mais concreto. Algumas coisas estão sendo feitas."

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  • Manchester United Training SessionGetty Images Sport

    Qual é o próximo passo do Manchester United?

    O Manchester United precisa montar às pressas uma escalação capaz de resistir ao importante desafio europeu de quarta-feira, na Itália. Após o confronto contra o Como, Carrick aguardará com urgência novas avaliações médicas dos jogadores de destaque que estão afastados, na esperança de contar com reforços importantes para o próximo compromisso em uma competição nacional, no fim de semana.

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