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Michael Carrick confirma grave crise de lesões no Manchester United antes de confronto decisivo com o Como
Carrick confirma problemas do Manchester United com lesões
O Manchester United sofreu baixas importantes por lesão antes do confronto com o Como pela Champions League, na quarta-feira. Após o empate por 1 a 1 com o Leeds United, que ampliou para seis jogos sua sequência sem vitórias, Carrick confirmou vários desfalques.
Lisandro Martinez foi substituído por um problema na coxa e se juntou a Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Ayden Heaven, Patrick Dorgu e Marcus Rashford entre os jogadores fora de ação. Carrick afirmou: “É um pouco de cada coisa, temos vários desfalques.” O momento é complicado para o clube, que havia vencido o Sabah por 4 a 0 antes de perder por 2 a 0 para o Atlético de Madrid.
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Prazos de recuperação de Martinez e Mainoo
O setor defensivo é particularmente vulnerável no Manchester United. Leny Yoro está fora por suspensão após receber cartão vermelho contra o Atlético, o que complica ainda mais a situação.
Carrick deu atualizações específicas sobre os jogadores indisponíveis, confirmando ausências de curto e longo prazo. Ele explicou: “O caso de [Martinez] não é tão grave, mas ele não está conosco. Para Kobbie, a previsão é de mais uns 10 dias, e para Luke, um pouco mais do que isso. Temos alguns casos de doença e lesões. Ayden está doente. Marcus ainda sente um problema no quadril que estamos tentando superar.”
Oportunidade para Amass e retorno de De Ligt
Esse grave problema na defesa pode acelerar o retorno de Matthijs de Ligt à equipe titular, já que o zagueiro não joga desde que passou por uma cirurgia nas costas em novembro passado. Outra possibilidade é dar espaço a jovens como Dan Armer, Jaydan Kamason ou Harry Amass.
Sobre Amass, Carrick afirmou: "Sim, com certeza [ele pode jogar]. É por isso que ele está conosco, ele está na disputa por uma vaga. Em algum momento, os jogadores precisam de uma oportunidade." Quanto às opções no ataque, Benjamin Sesko segue fora. Carrick acrescentou: "Esperamos ter em breve uma ideia clara. Não estou tentando adiar a resposta. Espero que, até o fim da semana, tenhamos algo mais concreto. Algumas coisas estão sendo feitas."
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Qual é o próximo passo do Manchester United?
O Manchester United precisa montar às pressas uma escalação capaz de resistir ao importante desafio europeu de quarta-feira, na Itália. Após o confronto contra o Como, Carrick aguardará com urgência novas avaliações médicas dos jogadores de destaque que estão afastados, na esperança de contar com reforços importantes para o próximo compromisso em uma competição nacional, no fim de semana.
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