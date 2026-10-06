Messi, a Última Dança: todos os números recordes com a camisa da Argentina

Um vínculo indissolúvel, o de Messi com a Argentina, como comprovam todos os seus números recordes. Nunca ninguém havia disputado tantas partidas com a Argentina (207), marcado mais gols (125) ou dado mais assistências (68). Sozinho, ele contribuiu para 193 gols com a seleção, estatísticas que se tornam ainda mais mastodônticas se for feita a conta total, que já aponta mais de 900 gols e 400 assistências.





Com a Seleção, ele venceu (contribuindo enormemente) o Campeonato Mundial Sub-20, o Ouro Olímpico em 2008, a Copa América em 2021 e em 2024, a Copa dos Campeões CONMEBOL-UEFA em 2022 e, como dito, a Copa do Mundo de 2022, como capitão e melhor jogador do torneio. Inesquecível a final contra a França, contra a qual marcou dois gols e recolocou a taça mais cobiçada em Buenos Aires depois de 36 anos. Ele participou de 6 Copas do Mundo, disputando 34 partidas e 3064 (ambos recordes) e marcando 21 gols, atrás apenas de Mbappé. É dele, por sua vez, o recorde de assistências em Copas do Mundo (12) onde foi nomeado MVP tanto em 2014 quanto em 2022. Messi é o jogador mais jovem (18 anos e 357 dias) e também o mais velho (38 anos e 357 dias) a marcar um gol em uma Copa do Mundo, o único a ter balançado as redes em todas as fases de uma Copa do Mundo (fase de grupos, oitavas, quartas, semifinal e final) e o recordista de gols consecutivos - nove - em partidas oficiais da competição.





Afinal, de alguém que venceu 8 vezes a Bola de Ouro e 6 a Chuteira de Ouro, é de se esperar isso e outros resultados. Messi é o maior artilheiro de uma seleção sul-americana e o maior goleador da história das Eliminatórias Sul-Americanas (36 gols), além de ser o jogador com mais partidas disputadas pela Argentina.