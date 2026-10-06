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cm grafica messi argentina 2026 16 9Getty Images
Simone Gervasio
Traduzido por

Messi, a Última Dança: todos os números recordes com a camisa da Argentina

Argentina
Argentina x Benin
Benin
Amistosos
L. Messi

The Last Dance. Lionel Messi diz adeus à seleção argentina aos 39 anos e, com um último amistoso de despedida contra Benin.


Depois de 21 anos, 207 jogos e 125 gols marcados, a Pulce se despede da Selección , que levou de volta a novos patamares, e caminha para encerrar a carreira internacional, embora ainda mantenha em aberto a trajetória nos clubes e com o Inter Miami.


Fecha-se, assim, uma parte fundamental da trajetória de Leo, feita, como é normal, de altos e baixos, coroada pela Copa do Mundo vencida no Qatar em 2022 mas também com a última amargura da final perdida para a Espanha em 2026.



  • Um vínculo indissolúvel, o de Messi com a Argentina, como comprovam todos os seus números recordes. Nunca ninguém havia disputado tantas partidas com a Argentina (207), marcado mais gols (125) ou dado mais assistências (68). Sozinho, ele contribuiu para 193 gols com a seleção, estatísticas que se tornam ainda mais mastodônticas se for feita a conta total, que já aponta mais de 900 gols e 400 assistências.


    Com a Seleção, ele venceu (contribuindo enormemente) o Campeonato Mundial Sub-20, o Ouro Olímpico em 2008, a Copa América em 2021 e em 2024, a Copa dos Campeões CONMEBOL-UEFA em 2022 e, como dito, a Copa do Mundo de 2022, como capitão e melhor jogador do torneio. Inesquecível a final contra a França, contra a qual marcou dois gols e recolocou a taça mais cobiçada em Buenos Aires depois de 36 anos. Ele participou de 6 Copas do Mundo, disputando 34 partidas e 3064 (ambos recordes) e marcando 21 gols, atrás apenas de Mbappé. É dele, por sua vez, o recorde de assistências em Copas do Mundo (12) onde foi nomeado MVP tanto em 2014 quanto em 2022. Messi é o jogador mais jovem (18 anos e 357 dias) e também o mais velho (38 anos e 357 dias) a marcar um gol em uma Copa do Mundo, o único a ter balançado as redes em todas as fases de uma Copa do Mundo (fase de grupos, oitavas, quartas, semifinal e final) e o recordista de gols consecutivos - nove - em partidas oficiais da competição.


    Afinal, de alguém que venceu 8 vezes a Bola de Ouro e 6 a Chuteira de Ouro, é de se esperar isso e outros resultados. Messi é o maior artilheiro de uma seleção sul-americana e o maior goleador da história das Eliminatórias Sul-Americanas (36 gols), além de ser o jogador com mais partidas disputadas pela Argentina.

  • E pensar que tudo tinha começado mal e que tudo poderia ter acabado antes. Em 2005, quando estreou aos 18 anos contra a Hungria, foi expulso depois de poucos segundos. Em 2016, depois, já tinha deixado a seleção, antes de voltar atrás. Dominado pelo peso das expectativas, pela comparação eterna com Maradona e pelas derrotas, Messi tinha dito basta. Fez isso depois da final da Copa América perdida em 2016 por 4 a 2 nos pênaltis para o Chile. Era a terceira final consecutiva que ele e sua Argentina perdiam, depois da Copa do Mundo no Brasil em 2014, contra a Alemanha, e da de 2015, novamente contra a Roja.


    Se Messi voltou a jogar pela Argentina — e finalmente a vencer — o mérito é de Scaloni. Foi ele quem o convenceu, criando para ele um grupo construído ao seu redor e devolvendo-lhe a alegria de jogar com aqueles que antes o viam como um ídolo e depois acabaram jogando ao seu lado. Cinco anos depois da despedida, o triunfo. A Copa América de 2021 abriu uma nova etapa de sua trajetória com a Argentina, bem diferente da anterior. O primeiro título continental, a Finalíssima, a Copa do Mundo e outra Copa América. Uma caminhada impressionante que só parou diante da Espanha na final de Nova York e do tempo, incessante, que passa.


    “É o momento certo”, tinha dito Messi em sua carta de despedida. Mas, para os apaixonados por futebol, nunca será o momento certo de deixá-lo realmente ir embora.

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